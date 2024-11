AfD: Německo opustí EU, slibujeme. A další vážná slova

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13550 lidí

Ve volbách do Spolkového sněmu AfD získala v roce 2013 2 miliony hlasů a žádný poslanecký mandát. V roce 2017 to bylo 5,8 milionu hlasů a 94 zákonodárců. V roce 2021 strana získala 4,8 milionu hlasů, což asi 10,3 % hlasů a 83 poslaneckých mandátů. A průzkumy před nadcházejícími předčasnými volbami (jaro 2025) naznačují, že by AfD mohla získat 19,5 % hlasů. Naznačuje to průzkum německé agentury INSA.

Čím si chce AfD získat pozornost voličů?

Podle serveru magazínu Der Spiegel např. slibem, že Německo vyvede z EU a že obnoví německou marku coby platidlo. „Považujeme odchod Německa z Evropské unie a vytvoření nového evropského společenství za nezbytný,“ píše se v materiálu, z něhož citoval Der Spiegel. AfD bude podporovat záměr „nahradit Evropskou unii ekonomickou a zájmovou skupinou (WIG)“.

AfD volá po návratu k marce – pokud by to nešlo jinak, tak podle představ politiků AfD by měly platit v Německu euro a marka současně. Po ekonomické stránce chtějí také rozvolnit pravidla pro bitcoiny. A vedle toho má být zachováno právo platit hotově.

Politici Alternativy pro Německo se také chystají v maximální možné míře omezit právo na potrat. Podobně jak se o to snaží část republikánů v USA. Potraty by proto měly „zůstat absolutní výjimkou“ a měly by být povoleny pouze „pokud existuje kriminologická nebo lékařská indikace“. AfD míní, že počet ročně hlášených potratů v Německu je až příliš vysoký. Namísto toho chce AfD zřídit povinné poradny před potratem: „Během poradny pro konflikty v těhotenství by se matkám měly promítat ultrazvukové snímky dítěte, aby měly jasno, v jaké fázi vývoje se dítě nachází,“ stojí v programu AfD.

Členové AfD také žádají, aby došlo k vystavení zákazu blokátorů puberty, které se používají mj. pro změnu pohlaví u mladých lidí.

Jedna věc ale v programu AfD není. Ještě nedávno někteří členové partaje žádali o obnovení povinné vojenské služby v Německu. Ale v programu o tom teď není ani čárka.

Sama AfD program prezentuje jako ten nejlepší pro Německo. „Naším klíčovým bodem je přesvědčivá práce, která nejen pojmenovává naléhavé problémy, jimž naše země čelí, ale také ukazuje jasná řešení, jak vyvést Německo ze současné bídy. AfD je vzhledem ke svým schopným členům první a pravděpodobně jedinou stranou, která bude mít pro nový termín voleb plnohodnotný a kompletní federální volební program. Výsledkem neustálé programové práce je návrh, který řeší všechny naléhavé problémy Německa a ukazuje konkrétní řešení. Německo potřebuje nové volby a AfD je připravena!“

AfD volá po razantním omezení migrace s tím, že řada nelegálních migrantů představuje velké nebezpečí pro ženy. Alice Weidelová, která je členkou AfD od roku 2013, varuje, že takto už to nemůže pokračovat. „Vyšetřování AfD odhalilo, že v posledních deseti letech se v Německu stalo obětí hromadného znásilnění nejméně 6897 lidí. Jen v Berlíně se loni stalo 111 takových trestných činů. Téměř polovinu pachatelů, konkrétně 48 %, tvoří cizinci, přičemž podíl cizinců v Německu je 16,4 %. Věci nemohou a nesmí takto pokračovat!“ zdůraznila politička AfD.

