AfD by v Německu vyhrála volby. Merz drží bariéru

18.10.2025 20:57 | Monitoring

V Německu spatřil světlo světa další průzkum. Průzkum, který staví na první místo v pozornosti voličů opoziční Alternativu pro Německo (AfD). CDU/CSU coby nejsilnější vládní strana za nejsilnější opoziční stranou zaostává. AfD je na rekordních číslech pozornosti mezi voliči. Stávající německý kancléř Friedrich Merz hledá cestu, jak posílit. Zmínil uprchlickou krizi i armádu. Je odhodlán udělat z německé armády nejsilnější konvenční armádu v Evropě.

AfD by v Německu vyhrála volby. Merz drží bariéru
Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

72%
0%
3%
1%
23%
1%
hlasovalo: 13955 lidí
Server nejčtenějšího německého listu Bild konstatoval, že lídři největší opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) mají co oslavovat. Zatím poslední průzkum ukazuje, že je u voličů na rekordních číslech podpory. Kdyby se teď konaly volby, AfD by s 27 procenty hlasů zvítězila. CDU/CSU by získala 25 procent a třetí německá sociální demokracie 14 procent.

Čtvrté a páté místo by získali Zelení společně s Die Linke.

Na šestém a sedmém místě by se 4 procenty aktuální voličské podpory skončili liberálové z FDP a Aliance Sahry Wagennechtové.   

„AfD šplhá na nové historické maximum – a nechává CDU/CSU za sebou. … Od září, kdy AfD předstihla CDU/CSU, si strana udržela vedoucí pozici. … Obzvláště výbušné: od federálních voleb v roce 2025 získala AfD více než šest procentních bodů. CDU/CSU naopak za stejné období ztratila více než tři body,“ uvedl deník Bild.

Merz však nadále trvá na tom, že s AfD nelze spolupracovat a považuje tuto stranu za hlavního politického soupeře. V rozhovoru, který bude v neděli zveřejněn v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, Merz naznačil, že si od AfD hodlá udržet odstup. „Ve veřejném vnímání se uchytává falešný narativ: ‚S AfD by mohli prosadit všechno, kdybychom jen strhli bariéru (mezi námi),‘“ řekl Merz v rozhovoru, na který upozornil např. server Deutsche Welle.  .

Merz v něm zmínil např. potřebu posílit německou armádu. „Chceme vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě,“ stojí už v titulku k rozhovoru pro FAZ.

Vedle toho také uvedl, že rozhodnutí bývalé kancléřky CDU Angely Merkelové z roku 2015 povolit téměř milionu Syřanů vstup do Německa, aby unikli občanské válce ve své zemi, přispělo k vzestupu AfD.

Psali jsme:

Podpora, tlak na Rusko, NATO... Jenže Ukrajinci začali utíkat do Německa
AfD chce zprovoznit zničený plynovod pod Baltem
Hamburk má být „eko“. Odhlasoval si „klimatickou bombu“
V Česku hádky o ministry. Německo v mezičase kolabuje

 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/union-abgehaengt-neuer-umfrage-rekord-fuer-afd-68f24e0278596728f433b932

https://www.dw.com/en/germany-news-merz-sees-afd-as-main-opponent-in-elections/live-74408519

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merz-im-interview-wir-wollen-die-staerkste-konventionelle-armee-in-europa-aufbauen-110737192.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , Merkelová , Německo , zahraničí , uprchlíci , CDU , Deutsche Welle , Bild , AfD , FAZ , Merz

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s myšlenkou, že by Německo drželo nejsilnější konvenční armádu v Evropě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Mgr. Bc. Hubert Lang byl položen dotaz

Co myslíte tou regulací uprchlíků z Ukrajiny?

Budete je dál přijímat? Za jakých podmínek? A co bude s těmi, co už tu jsou, a že jich není málo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Brutálnost. Ani to neskrývají. Drsná slova o novinářích, kteří ničí Turka

21:33 Brutálnost. Ani to neskrývají. Drsná slova o novinářích, kteří ničí Turka

Andrej Babiš roztáčí kola pohánějící vyjednávání o nové vládě na plné obrátky. Někdejší hradní kancl…