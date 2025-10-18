AfD by v Německu vyhrála volby. Merz drží bariéru

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Čtvrté a páté místo by získali Zelení společně s Die Linke.
Na šestém a sedmém místě by se 4 procenty aktuální voličské podpory skončili liberálové z FDP a Aliance Sahry Wagennechtové.
„AfD šplhá na nové historické maximum – a nechává CDU/CSU za sebou. … Od září, kdy AfD předstihla CDU/CSU, si strana udržela vedoucí pozici. … Obzvláště výbušné: od federálních voleb v roce 2025 získala AfD více než šest procentních bodů. CDU/CSU naopak za stejné období ztratila více než tři body,“ uvedl deník Bild.
Merz však nadále trvá na tom, že s AfD nelze spolupracovat a považuje tuto stranu za hlavního politického soupeře. V rozhovoru, který bude v neděli zveřejněn v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, Merz naznačil, že si od AfD hodlá udržet odstup. „Ve veřejném vnímání se uchytává falešný narativ: ‚S AfD by mohli prosadit všechno, kdybychom jen strhli bariéru (mezi námi),‘“ řekl Merz v rozhovoru, na který upozornil např. server Deutsche Welle. .
Merz v něm zmínil např. potřebu posílit německou armádu. „Chceme vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě,“ stojí už v titulku k rozhovoru pro FAZ.
Vedle toho také uvedl, že rozhodnutí bývalé kancléřky CDU Angely Merkelové z roku 2015 povolit téměř milionu Syřanů vstup do Německa, aby unikli občanské válce ve své zemi, přispělo k vzestupu AfD.
autor: Miloš Polák