AfD v Německu ovládla průzkumy. Lidé jsou neklidní, říká sociolog

26.04.2026 21:44 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Německá pravicová strana AfD trhá rekordy. V novém průzkumu od institutu INSA pro deník BILD získala 28 % a před CDU/CSU vede o 4 procentní body. V průzkumu z minulého týdne měla AfD 27 %.

Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

Průzkum na svém účtu sociální sítě X sdílela spolupředsedkyně AfD Alice Weidel. „Naše AfD dosáhla rekordně vysoké podpory v průzkumech, je dvakrát silnější než SPD a zároveň se rychle zvětšuje odstup od Unie,“ komentovala průzkum a vyzvala CDU k zamyšlení, zda by se neměla vzdát Friedricha Merze coby kancléře a SPD jako svého koaličního partnera.

 

 

Unie CDU/CSU v průzkumu dosáhla jen 24 % a SPD se umístili na třetím místě se 14 %. Následují strana Zelených (12 %) a Levice (11 %).

Pod pětiprocentní hranicí skončila levicová strana Sahry Wagenknechtové BSW a liberální FDP.

O rekordních ziscích AfD už informují německá média. Deník Frankfurter Allgemeine píše o tom, že unie CDU/CSU a SPD jsou už jen „poháněny strachem z AfD“ a týdeník FOCUS píše o stagnující Unii.

Proč podle průzkumů nejsou Němci spokojeni s vládou Friedricha Merze se na ČT24 zabýval i sociolog Steffen Mau. Dle jeho názoru je příčina hlavně v dlouhodobé stagnaci Německa, které už sedm let neroste a řešení se najít nedaří.

„Obchodní model Německa se dostal do složité situace. Dlouhou dobu jsme měli levnou energii z Ruska a prodávali jsme do Číny a měli jistotu ze Spojených států. To už dnes nefunguje. Německo už 7 let ekonomicky neroste a to samozřejmě vytváří nespokojenost,“ říká sociolog.

Přesto nepředpokládá, že by na spolkové úrovni brzy vznikla spolupráce s AfD, protože demokratické strany ji odmítají.

„Ve straně Friedricha Merze jsou lidé, kteří vidí strategickou variantu ve spolupráci s AfD, ale myslím, že by to tu stranu rozdělilo, protože tam je spousta lidí, co by to nechtěli,“ říká Mau.

Sociolog Mau také upozorňuje na přetrvávající rozdíly mezi západní a východní částí země, například v ekonomice, příjmech, migraci i investicích do výzkumu. AfD je podle něj na východě dvakrát silnější než na západě a podporují ji hlavně mladí voliči.

„Lidé jsou neklidní a AfD z toho profituje,“ tvrdí Mau.

Psali jsme:

Islám, moderní tvář země, promluvil britský premiér
Symbolické členství Ukrajiny v EU Okamura odmítá: Nechceme volný pohyb pro mafie
Ministerstvo vnitra: Vláda schválila novou smlouvu o státních hranicích s Německem
Pahlaví politý v Berlíně. Padlo varování: Co když je za tím víc

 

Další články z rubriky

Kde byli všichni ti kritici? Babiš ukázal, jak to chodilo za Černochové

18:35 Kde byli všichni ti kritici? Babiš ukázal, jak to chodilo za Černochové

„Já vám podávám ty informace, které jsou objektivní. A teďka se soustřeďte, teď uslyšíte něco, co js…