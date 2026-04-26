AfD v Německu ovládla průzkumy. Lidé jsou neklidní, říká sociolog

Průzkum na svém účtu sociální sítě X sdílela spolupředsedkyně AfD Alice Weidel. „Naše AfD dosáhla rekordně vysoké podpory v průzkumech, je dvakrát silnější než SPD a zároveň se rychle zvětšuje odstup od Unie,“ komentovala průzkum a vyzvala CDU k zamyšlení, zda by se neměla vzdát Friedricha Merze coby kancléře a SPD jako svého koaličního partnera.
Rekordumfragewert für unsere AfD, doppelt so stark wie die SPD, gleichzeitig wächst der Abstand zur Union rasant. Wann besinnt sich die CDU und verzichtet sowohl auf Merz als Kanzler als auch auf die SPD als Koalitionspartner? Deutschland hat keine Zeit mehr. pic.twitter.com/9etF5v3ftx— Alice Weidel (@Alice_Weidel) April 25, 2026
Unie CDU/CSU v průzkumu dosáhla jen 24 % a SPD se umístili na třetím místě se 14 %. Následují strana Zelených (12 %) a Levice (11 %).
Pod pětiprocentní hranicí skončila levicová strana Sahry Wagenknechtové BSW a liberální FDP.
O rekordních ziscích AfD už informují německá média. Deník Frankfurter Allgemeine píše o tom, že unie CDU/CSU a SPD jsou už jen „poháněny strachem z AfD“ a týdeník FOCUS píše o stagnující Unii.
Proč podle průzkumů nejsou Němci spokojeni s vládou Friedricha Merze se na ČT24 zabýval i sociolog Steffen Mau. Dle jeho názoru je příčina hlavně v dlouhodobé stagnaci Německa, které už sedm let neroste a řešení se najít nedaří.
„Obchodní model Německa se dostal do složité situace. Dlouhou dobu jsme měli levnou energii z Ruska a prodávali jsme do Číny a měli jistotu ze Spojených států. To už dnes nefunguje. Německo už 7 let ekonomicky neroste a to samozřejmě vytváří nespokojenost,“ říká sociolog.
Přesto nepředpokládá, že by na spolkové úrovni brzy vznikla spolupráce s AfD, protože demokratické strany ji odmítají.
„Ve straně Friedricha Merze jsou lidé, kteří vidí strategickou variantu ve spolupráci s AfD, ale myslím, že by to tu stranu rozdělilo, protože tam je spousta lidí, co by to nechtěli,“ říká Mau.
Sociolog Mau také upozorňuje na přetrvávající rozdíly mezi západní a východní částí země, například v ekonomice, příjmech, migraci i investicích do výzkumu. AfD je podle něj na východě dvakrát silnější než na západě a podporují ji hlavně mladí voliči.
„Lidé jsou neklidní a AfD z toho profituje,“ tvrdí Mau.
