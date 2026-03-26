Ajaj. Fiala měl „příhodu“ v Dobřichovicích. Muže vyvedli

26.03.2026 11:01 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Jako řadový poslanec věnuje bývalý předseda vlády Petr Fiala (ODS) čas debatám s občany v různých koutech České republiky. V Dobřichovicích se pustil do diskuse s mužem, který na něj křičel. Onoho pána nakonec ze sálu vyvedli a Fiala k tomu ostatní posluchačům sdělil, co si myslí nejen o této situaci, ale o české společnosti obecně. A přišel s výzvou.

Ajaj. Fiala měl „příhodu“ v Dobřichovicích. Muže vyvedli
Popisek: Petr Fiala na debatě s občany v Dobříchovicích

Jako premiér pravděpodobně Petr Fiala neměl tolik času k debatám se spoluobčany. Jako řadivý poslanec jezdí na různé debaty často. Jedna se odehrála také v Dobřichovicích. Tam si  vzal slovo jeden z Fialových kritiků a začal se s expremiérem dohadovat. Nakonec muže vyvedli ze sálu.

Ale Fiala se k celé situaci vyjadřoval i po incidentu.

„Já se možná ještě vrátím k tomu, co se tady odehrávalo. Já jsem to zažíval ve volební kampani a na řadě diskusí. Může nás to zneklidňovat. A ono nás to zneklidňuje. Ale berme to jako realitu. Toto je realita dnešní společnosti. Dnešní společnost je rozdělená. Já se s lidmi snažím mluvit. I s těmi, co mi nadávají a křičí na mě. A často to funguje. Tady u toho pána to nefungovalo, což mě mrzí,“ poznamenal Fiala.

Dnes je to podle Fialy tak, že na sebe lidé často křičí a nadávají si.

„Je těžko říct, kde se ta agrese bere. Je to směs nějaké osobní frustrace, společenské frustrace, nespokojenosti. Těžko říct, no,“ kroutil hlavou Fiala.

Poznamenal také, že nespokojený pán vlastně patří k vítězům loňských sněmovních voleb, neboť po nich vznikla vláda stran, které nespokojený pán podporoval. „Oni teď vládnou, ale on je vlastně stejně nespokojený a mně vyčítá něco, že já vlastně ani nevím co. … Ale musíme si přiznat, že toto se děje v naší společnosti a musíme se snažit, aby se to nedělo.“

Během debaty s lidmi si posteskl, že pána ze sálu vyvedli. A zdůraznil, že se to stalo až poté, co byly vyčerpány všechny ostatní možnosti k vedení debaty s nespokojeným občanem. „Dělejme to, nekřičme na ně hnedka. Zkusme překonat to, že oni na nás křičí a my se snažíme chovat se normálně. Já žádný lepší recept nemám,“ přiznal Fiala.

 

