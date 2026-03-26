Ajaj. Fiala měl „příhodu“ v Dobřichovicích. Muže vyvedli

Ale Fiala se k celé situaci vyjadřoval i po incidentu.
„Já se možná ještě vrátím k tomu, co se tady odehrávalo. Já jsem to zažíval ve volební kampani a na řadě diskusí. Může nás to zneklidňovat. A ono nás to zneklidňuje. Ale berme to jako realitu. Toto je realita dnešní společnosti. Dnešní společnost je rozdělená. Já se s lidmi snažím mluvit. I s těmi, co mi nadávají a křičí na mě. A často to funguje. Tady u toho pána to nefungovalo, což mě mrzí,“ poznamenal Fiala.
Dnes je to podle Fialy tak, že na sebe lidé často křičí a nadávají si.
Poznamenal také, že nespokojený pán vlastně patří k vítězům loňských sněmovních voleb, neboť po nich vznikla vláda stran, které nespokojený pán podporoval. „Oni teď vládnou, ale on je vlastně stejně nespokojený a mně vyčítá něco, že já vlastně ani nevím co. … Ale musíme si přiznat, že toto se děje v naší společnosti a musíme se snažit, aby se to nedělo.“
Během debaty s lidmi si posteskl, že pána ze sálu vyvedli. A zdůraznil, že se to stalo až poté, co byly vyčerpány všechny ostatní možnosti k vedení debaty s nespokojeným občanem. „Dělejme to, nekřičme na ně hnedka. Zkusme překonat to, že oni na nás křičí a my se snažíme chovat se normálně. Já žádný lepší recept nemám,“ přiznal Fiala.
Z včerejší debaty s Petrem Fialou v Dobřichovicích.— ????????Enela???????? (@Enela96) March 26, 2026
Dost tam vyrušoval nějaký pán, který křičel a byl agresivní. Nakonec ho vyvedli.
Pan prof. Fiala k tomu řekl pár věcí a dvě mě zaujali:
1) I když to někdy nejde, zkoušejme to, bavme se s těmi lidmi
2) Ten pán řekl že "vyhrál"… pic.twitter.com/V7GL0fUXp9
