Ajaj, ODS nasadila do kampaně humor: Vtipy na zámeckého pána a vizáž Maláčové a Lipovské

ODS se rozhodla v předvolební kampani využít známých stand up komiků a přišla s předvolebním stand upem „náklaďák-stand up, který vám naloží“. V jednom z dílů se mimo jiné směje lídryni Volného bloku v Pardubickém kraji Haně Lipovské či ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD).

reklama

„Co to znamená, když se řekne: Podařilo se vyjednat kompromis? Takže já jsem chtěla na dovolenou k moři, přítel chtěl na hory, a nakonec jsme jeli na chalupu štípat dříví? Tak zhruba takový je užitek kompromisu. V politickém světě to znamená, že nikdo neprosadil, co chtěl, podařilo se vyjednat úplného kočkopsa, ale jenom proto, aby všichni mohli zůstat u koryta. Jako stejně, proč to tak zamlžujou? Mluvme na rovinu!“ zaznívá v prvním stand upu od Kateřiny Haškové.

„Pokud jste před 15 lety chtěli fotit politickou kampaň, jak třeba lidem dáváte ideově správnou zmrzlinu, že? Nebo tři dny starou koblihu, že? Tak jste potřebovali tým fotografa, aby ty fotky nějak vypadaly. Vizážistku, aby vám hezky udělala ksicht. A tým lidí, který to celý zajistí. A pak mediální prostor, kde to lidem ukážete. Dneska je to jedno velký selfie, peklo špatných filtrů a situací, o kterých pochybuju, jestli jsou sebeparodie, nebo to někdo fakt myslí vážně. Například korunovaná královna super špatných selfie Jana Maláčová a jeho excellence zámecký pán Matěj Stropnický, kteří se dohromady vyfotili jako správná úderka ‚kontrollieren‘ továrny, přitom nemají žádný pravomoce. Anebo nová zastrašující vlna Volného bloku s Hanou Lipovskou, která nahodila make-up, pokus o okouzlující úsměv a hned je z ní jedna velká sexy selfie fúrie. Hele, je jasný, že se nemůže každému všechno povést, ale proboha, takový nekonečný veletrh selfie hororů už nedávají ani na Oscarech. No, co je toto? Tohle už neuvidíš ani na Balkáně, ani na Balkáně,“ zaznívá pak v druhém stand upu od Nikoly Džokiče.

Ten je stand up komikem původem ze Srbska, ve svých výstupech často s humorem prezentuje srbská a celkově balkánská specifika.

Psali jsme: Ministr Havlíček: MPO v rámci festivalu Open House Praha zpřístupní Petschkův palác Olympijský výbor vyšetřuje ruskou televizi. Měli tam zesměšňovat transgender vzpěračku Hospodářská komora: Tuzemský průmysl i přes nedostatek vstupů letos vzroste o 8,2 %. Ekonomika si jako celek polepší o 3,5 % Neklid v koalici: Piráti jdou do háje, Starostové se drží. A některým to začíná silně vadit...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.