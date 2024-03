Ajaj, Zaorálek dupnul na kuří oko Miroslavě Němcové. A Etzlerovi. Začal řev

reklama

Lubomír Zaorálek poskytl rozhovor pro CNN Prima News. Narazil i na otázku, zda je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, jak ho označil pirátský ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Zaorálek kontroval tím, že za bezpečnostní riziko označil Lipavského.

„Za bezpečnostní riziko považuji něco jiného. Jak je možné, že ministr Lipavský teď v deníku Právo sdělil, že západnímu společenství chybí strategie, že vlastně neví, co je náš cíl na Ukrajině, čeho by tam chtěli dosáhnout. Že se prý nemohou shodnout a velké světové mocnosti si nepřejí, aby o tom vůbec byla vedena debata. Tohle říká český ministr zahraničí! Tohle považuji za bezpečnostní ohrožení, když se otevřeně nemluví s občany. On se dva roky tváří, že víme, co chceme, co děláme, a teď řekne tohle? Co celou tu dobu dělal, proč tohle téma neotevřel a neřešil? Křičí na Fica, že boří jednotu, a teď zároveň přiznal, že vlastně žádná jednota není. Neuvěřitelné,“ shrnul pro CNN Prima News Zaorálek svůj pohled na zahraniční politiku ČR pod vedením tohoto resortu pirátským ministrem.

Došlo i na téma prezidenta Petra Pavla. Lubomír Zaorálek je toho mínění, že za jeho zvolením stojí určitá skupina zámožných lidí. „Přijde mi riskantní a velmi nebezpečné, že si v demokratické společnosti může určitá skupina zámožných lidí, oligarchů, někoho vyhlédnout a říct, že z něj udělá prezidenta, vloží do něj peníze, a podaří se jim to,“ řekl k Pavlovi Zaorálek. „Není to silný prezident,“ dodal pak.

Obě odpovědi byly, jako když hodí kočku do ohrady se psy. Okamžitě vyvolaly vztek a odsudky.

„Dva Lubošové, Zaorálek a Blaha. Uřvaní bolševici. Ten slovenský už s Ficem brutálně likviduje demokratické zřízení, ten český se třese, aby to mohl s Babišem spustit u nás,“ spustila na X nadurděně senátorka Miroslava Němcová. A dodala: „On je fanatik (vzor Blaha SR). Teď se cpe zpět do politiky a dělal by stejnou paseku, jako když dosazoval Druláka, psal vazalské prohlášení do Číny, bojoval proti radaru v Brdech… Kam šlápne, tam velký průšvih.“

Dva Lubošové, Zaorálek a Blaha. Uřvaní bolševici. Ten slovenský už s Ficem brutálně likviduje demokratické zřízení, ten český se třese, aby to mohl s Babišem spustit u nás. pic.twitter.com/22n8vmhAFX — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) March 16, 2024

Chladným Zaorálkův rozhovor nenechal ani bývalého novináře České televize Tomáše Etzlera. „Propagandistická žumpa CNN Prima News nadále šíří lži. Nejenže nahrává ruským agresorům a jejich podporovatelům u nás, útočí i na základní pilíře demokracie v ČR, jako jsou svobodné volby. Používá k tomu hajzly kalibru Lubomíra Zaorálka,“ napsal Etzler na online platformě X.

Propagandistická žumpa ?@CNNPrima? nadále šíří lži. Nejenže nahrává Ruským agresorům a jejich podpůrcům u nás, útočí i na základní pilíře demokracie v ČR, jako jsou svobodné volby. Používá k tomu hajzly kalibru ??@ZaoralekL?. pic.twitter.com/af4f7j6x7c — Tomas Etzler (@tvtomas) March 16, 2024

Ozval se i pardubický zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych. „Bezpečnostní riziko je pro naši zemi samozřejmě nejen Babiš a Okamura, ale i Lubomír Zaorálek,“ rozšířil na X svůj seznam nepřátel bezpečnosti České republiky zastupitel.

Bezpečnostní riziko je pro naši zemi samozřejmě nejen Babiš a Okamura, ale i Lubomír Zaorálek. @CNNPrima https://t.co/GZcWI4YUSF — Vít Ulrych (@vitulrych) March 16, 2024

Zaorálkova slova dopadla jako stín i na stranu SOCDEM, kterou vede a snaží se oživit její předseda Michal Šmarda. „Hele, Michale Šmardo, já vám docela i fandil s tou očistou sociální demokracie. Jestli vám samotnému přijde vyjadřování pana Zaorálka v poslední době v pořádku, tak ten rebrand nebyl moc potřeba…“ vzkázal do SOCDEM „Tomáš Bizarní“.

Hele @MichalSmarda já vám docela i fandil s tou očistou sociální demokracie. Jestli vám samotnému přijde vyjadřování pana Zaorálka v poslední době v pořádku, tak ten rebrand nebyl moc potřeba... ?? https://t.co/rnPkVnJSXo — Tomáš Bizarní (@TomasBizarni) March 16, 2024

„Lubomír Zaorálek se definitivně zbláznil. Soudruzi z oranžovo-rudé strany, už nevědí kudy kam,“ vyjevila na X Lucie Nováková.

@ZaoralekL se definitivně zbláznil. Soudruzi z oranžovo-rudé strany, už nevědí kudy kam. https://t.co/f2xuqSMv8i — Lucka Novakova (@novakova_lucka) March 16, 2024

A přišlo i podezření, jestli Lubomír Zaorálek nepřešel ke straně PRO za svým bývalým stranickým kolegou Michalem Haškem. „Je Zaorálek ještě v SOCDEM, nebo už kope za Rajchla po boku ex-kolegy Haška?“ přemítá Martin Couf na X.

Je Zaorálek ještě v @SOCDEM_cz, nebo už kope za Rajchla po boku ex-kolegy Haška? https://t.co/fAb5s6SH38 — Martin Couf ?????? (@MCouf) March 16, 2024

„To jsou dezinformace, není to trestné!?“ přidala diskutérka Miroslava Němečková.

To jsou dezinformace, není to trestné!????? https://t.co/8dIKMP3ldy — Miroslava Němečková (@MiroslavaNmeko3) March 16, 2024

