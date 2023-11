Ajajaj. Hamás podle VIDEA ničí Izraelcům tanky

reklama

Při pozemní operaci v Gaze bylo nyní zabito 15 izraelských vojáků, což od 7. října znamená celkem 320 vojáků. Hamás nyní zveřejnil videa, na nichž jeho příslušníci ničí izraelské tanky.

Hamas military wing publish scenes showing its members blowing up several Israeli tanks and vehicles south Zaitoun Neighborhood, Gaza city. pic.twitter.com/j2kslyqSv1 — Younis Tirawi | ???? (@ytirawi) November 1, 2023

Premiér Izraele Benjamin Netanjahu ve středu vyjádřil soustrast padlým vojákům izraelské armády: „Jsme ve válce. Bude to dlouhá válka. Máme za sebou důležité úspěchy, ale také bolestné ztráty… Slibuji vám, občanům Izraele: úkol splníme – budeme pokračovat až do vítězství,“ přislíbil v závěru projevu.

Internetem se též šíří video s emotivními záběry, na němž členové zákonodárného orgánu Izraele, zvaného Kneset, pláčou. Podle příspěvku v deníku The Times of Israel za pláč poslanců může prohlídka kompilace nově zpracovaných záběrů z teroristických útoků z 7. října v Negevu. Téměř 45 minut trvající video bylo vytvořeno úřadem mluvčího IDF a ukazuje necenzurovaná videa, často prý pořízená z tělesných kamer teroristů. Promítání bylo zákonodárcům povoleno uspořádat za zavřenými dveřmi se zákazem pořizování záznamů a používání mobilních telefonů.

Knesset members were spotted crying after their session. IDF casualties mounting? pic.twitter.com/c7Uq4Q2Ys7 — Mats Nilsson (@mazzenilsson) November 1, 2023

Předseda Knesetu Amir Ohana uvedl, že promítání uspořádal proto, aby zákonodárci „věděli, komu a čemu čelíme“, a aby „všichni věděli, nakolik je naše cesta ve válce proti tomuto zlu oprávněná“.

„Po pěti minutách jsem vyběhla ze sálu, třásla jsem se a plakala,“ napsala izraelská politička Galit Distel Atbarianová. „Nenáviďte nepřítele, nenáviďte zrůdy,“ dodala Atbarianová působící jako ministryně informací v šesté vládě premiéra Benjamina Netanjahua.

Meirav Ben-Airová se na video dodívala. „Viděla jsem vše až do konce… Bylo důležité se podívat zrůdám do očí a vidět naše mrtvé. Odešla jsem a řekla si, že zvítězíme.“

Izraelský politik za stranu Yesh Atid Vladimir Baliak po zhlédnutí videa pronesl jedinou větu: „Nikdy nezapomenout, nikdy neodpustit.“

Mezitím vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell vyjádřil své zděšení nad vysokým počtem obětí izraelského bombardování v Pásmu Gazy. Uprchlický tábor Džabalía byl údajně znovu zasažen. „V návaznosti na jasný postoj Rady EU, že Izrael má právo bránit se v souladu s mezinárodním humanitárním právem a zajistit ochranu všech civilistů, jsem zděšen vysokým počtem obětí izraelského bombardování uprchlického tábora Džabalíja,“ napsal na sociální síti X s tím, že právo na sebeobranu by mělo být vyváženo povinností co nejvíce šetřit civilisty.

UNSG @antonioguterres reminded that IHL cannot be applied selectively, including the principles of distinction, proportionality and precaution.



The right to self-defence should always be balanced by the obligation to spare civilians to the greatest extent possible. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 1, 2023

Následně vyzval spolu s Evropskou unií k vytvoření humanitárních koridorů: „Vždy musí platit válečné a lidské právo, a to i v případě humanitární pomoci. Vzhledem k probíhající tragédii v Gaze Evropská unie od minulého týdne vyzývá k vytvoření humanitárních koridorů a k pozastavení humanitárních potřeb.“

S každým dalším dnem je to podle jeho slov naléhavější. „Bezpečnost a ochrana civilistů je nejen morální, ale i právní povinností,“ uvedl Borrell.

With each passing day, as the situation becomes more and more dire, this is more urgent than ever.



The safety and the protection of civilians is not only a moral, but a legal obligation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 1, 2023

Počet obětí mezi obyvateli Gazy se nyní blíží k devíti tisícům, z toho 3 648 dětí a 2 290 žen. Přibližně 22 tisíc civilistů bylo zraněných, uvedl server Al-Džazíra. Izraelská armáda nicméně uvedla, že zásah v Džabalíji zlikvidoval vrchního velitele Hamásu a další jeho důstojníky. Izraelští činitelé při rozhodování údajně vzali v potaz možné škody způsobené civilistům.

Podle vyjádření Hamásu při izraelských náletech na tábor v Džabalíji zemřeli i zadržovaní rukojmí. „Při včerejším masakru v Džabalíji bylo zabito sedm zadržovaných včetně tří držitelů zahraničních pasů,“ uvedl Hamás v prohlášení.

Pozitivní vývoj v rámci konfliktu je na humanitární frontě, kdy je poprvé od 7. října cizincům povoleno opustit přes přechod Rafáh do Egypta Gazu. Pozorovány byly i sanitky převážející zraněné do Egypta. Evakuovaní lidé procházejí na egyptské straně bezpečnostními kontrolami. Mezi evakuovanými jsou Palestinci s rakouským, bulharským, japonským, jordánským, řeckým, australským i českým občanstvím.

Finally, people are starting to exit the Gaza Strip into Egypt through the Rafah border crossing after delays upon delays pic.twitter.com/ufiSQN1ehc — John Hudson (@John_Hudson) November 1, 2023

Evakuace byla údajně dohodnuta v rámci dohody mezi Egyptem, Izraelem a Hamásem, kterou zprostředkoval Katar v koordinaci se Spojenými státy americkými.

