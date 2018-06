Akce podpálené červené trenýrky jede dál: „Zeman nachcal do mraveniště a pochcaní mravenci už kvičí!“ Jindřich Šídlo omdlel, v ČT to radši ani nepustili...

Analytička Veronika Sušová-Salminen na sociální síti poznamenala, že příliš nepochopila smysl akce. „Já nevím, ale co to na tom Hradě mělo být? To jako mělo být vtipný? Podle mě nebylo...,“ uvedla a přidala smailíka, kterým naznačila, že ji hradní akce šokovala.

Novinář Jindřich Šídlo ze serveru Seznam zprávy.cz nabídl trochu jiný pohled na věc. Podle jeho názoru to skutečně byla důležitá tisková konference, která občanům sdělila mnohé o duševním stavu prezidenta Zemana. „Podle mě to bylo skutečně závažný sdělení o postupujícím duševním stavu prezidenta republiky,“ konstatoval Šídlo.

Server Seznam zprávy s humorem předvedl, že Zemanova akce pana Šídla doslova položila.

Reakcím Jindřicha Šídla a komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka se vysmál brněnský bloger a bývalý politik Petr Paulczyňski. Ten je na twitteru označil za „pochcané mravence, kteří kvičí“.

Česká televize k akci přistoupila po svém. Zatímco server ParlamentníListy.cz nebo DVTV.cz přenášely prezidentův výstup živě na sociálních sítích, veřejnoprávní televize se raději věnovala dění ve Sněmovně a Zemanovu akci ponechala zcela stranou.

Novinářka Lucie Stuchlíková na sociální síti Twitter konstatovala, že jí je především líto hasičů, kteří museli na tuto akci dorazit. Už před samotným pálením dala najevo, co si o akci prezidenta myslí. „Je úplně jedno, co všechno vyšpekulujete. Bude to taková blbost, která by vás ani ve snu nenapadla,“ napsala prostě. Po akci zase přemýšlela o tom, zda pálení trenýrek neporadil Zemanovi bývalý senátor za ČSSD Zdeněk Škromach, který na dnes již takřka legendárním videu od bazénku vyzýval občany, aby zapálili ohně. „Zapalte ohně. To mu poradil Škromach. Těch hasičů je mi líto,“ uvedla po akci.

Jiří Kubík ze serveru Seznam zprávy.cz dospěl k závěru, „že tady někomu definitivně hráblo“. „Tady někomu definitivně hráblo. Nic víc se k tomu říct nedá,“ napsal doslova. Šéfredaktor serveru Forum24.cz dal jasně najevo, že prezidentův počin nebude komentovat. Nestojí mu to za to.

A k šokovaným novinářům se přidali i opoziční politici. Například bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek v souvislosti s dnešní Zemanovou akci vzpomněl na paragraf o hanobení hlavy státu. „Zaplaťpánbůh, že jsme komunistům neschválili ten paragraf o hanobení hlavy státu. Miloš Zeman by ho porušoval skoro každý den,“ napsal ve svém tweetu.

Dnešní “brífink” na Hradě byl nehodný hlavy státu. Miloš Zeman překročil další hranici a zbytečně snížil váhu prezidentského úřadu, kroutil nevěřícně hlavou předseda ODS Petr Fiala. „Fraška na Hradě nevyvolává úsměv, ale každý, kdo si váží naši státnosti a jejich institucí musí pocítit spíše smutek,“ dodal v komentáři na svém twitterovém účtu.

„Včera v Bratislavě přednesl A. Kiska zprávu o stavu Slovenska, dnes na Pražském hradě M.Zeman zprávu o stavu Česka,“ shrnul akci šéf poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyňek Stanjura.

„Tak Miloš Zeman jako prezident právě trollil občany republiky, jíž má být hlavou státu,“ má jasno odborný asistent Katedry politologie Masarykovy univerzity Miloš Gregor, podle kterího by bylo namístě ppřemýšlět o prezdientovo svépravnosti. „Pompézně svolaný briefing sloužil pouze k urážení novinářů a pálení maxi trenýrek. Vždyť to nedávalo vůbec smysl. Je Zeman ještě svéprávný?“ nestačil se divit.

Tím ale kritické reakce nebyly zdaleka u konce. K okomentování dnešního dění okolo prezidenta se připojil i europoslanec Tomáš Zdechovský, který se za Zemanovo nápady sám stydí. „Trapnost nad trapnost...máme miliony problémů a #prezident si svolá novináře, aby spálil trenky. Stydim se za našeho prezidenta #zeman,“ napsal zklamaně na Twitter.

Publicista Ján Simkanič zase v návaznosti na pálení červených trenek pronesl větu k Zemanovým voličům. „Jen na okraj: až bude 2,8 milionu voličů říkat, že nevědělo, co volí, tak propásnou dobrou příležitost mlčet a stydět se,“ uvedl.

Na jeho slova vzápětí navázala sportovní redaktorka ČT Darina Vymětalíková. „Nebudou to říkat. Zajeďte si někdy na Severní Moravu. Ti lidi tam se nemají dobře, nemají se dobře mimo jiné kvůli Zemanovi a jeho politice 90.let, ale bohužel nejsou moc chytří. Vzali si do hlavy,že Zeman kope za ně, racionálně jim to nevysvětlíte,“ reagovala na Simkaničův tweet s tím, že tito lidé jsou plní frustrace a nenávisti.

autor: mp