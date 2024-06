Aktivistky poničily letadlo, aby chránily planetu. Ale udělaly zásadní chybu

Osmadvacetiletá Jennifer Kowalskiová z Dumbartonu, a dvaadvacetiletá Cole Macdonald z Brightonu, se ve čtvrtek v pět hodin ráno vloupaly na soukromé letiště ve Stansted. Na přiloženém videu je vidět, jak jedna z aktivistek pomocí brusky vyřízne do plotu na letišti díru a poté trupy dvou letadel postříkají oranžovou barvou. Na závěr videa se aktivistky spokojeně před posprejovaným letadlem obejmou.

JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



