Ale no tak, Václave... Expert ze Slovenska u Moravce strašil kontrarevolucí a barbarem Babišem. Faltýnek se jen smál

Podle Martina Šimečky tu zažíváme určitou detektivku, ale její rozuzlení známe. „Byť to rozuzlení známe a víme taky, kdo je vrah, tak já to vidím taky jako zajímavou kontrarevoluci proti roku 1989... Samozřejmě to ještě může dopadnout dobře, ale v tuhle chvíli to tak vypadá,“ poznamenal novinář. Je přesvědčen, že předseda vlády Andrej Babiš bude vládnout, ať už to s důvěrou vládě dopadne jakkoliv. V tuto chvíli prý v Česku není síla, která by tomu dokázala zabránit.

Faltýnek připomněl, že v Německu byly volby ještě o měsíc dřív než v Česku a vládu tam nemají dodnes. Hnutí ANO se prý pokusilo vyjednávat o vládě, ale zdá se, že na první pokus nezíská partnery. Bělobrádek se okamžitě ohradil, že neproběhla žádná jednání o většinové vládě. Padl dotaz jen a pouze na to, zda budou lidovci ochotní podpořit menšinovou vládu. „My to nepovažujeme za vhodné,“ podotkl Bělobrádek s tím, že KDU-ČSL preferuje vládu většinovou, o kterou však Andrej Babiš jako premiér nestál. „My to považujeme za manažerské selhání hnutí ANO jako vítěze voleb,“ doplnil Bělobrádek.

Lidovci si prý také trvají na tom, že nepodpoří vládu, kde budou politici, kterým hrozí trestní stíhání. „My odmítáme podpořit vládu, kde by byl někdo, komu hrozí kriminál,“ zdůraznil.

Faltýnek okamžitě přešel do protiútoku. Hnutí ANO prý slyšelo od svých politických partnerů, že odmítají vládnout s Andrejem Babišem, takže vlastně nebylo o čem jednat. Až čas ukáže, jak to bude před druhým kolem jednání o vládu, pokud první kolo vybuchne. Bělobrádek okamžitě doplnil, že KDU-ČSL s hnutím ANO může jednat o vládě, pokud v ní nebude trestně stíhaný člověk. Pokud je však pro hnutí ANO naprosto nepřekročitelnou podmínkou, že Babiš musí být ve vládě, což před kamerami zdůraznil Faltýnek, pak tu nastává patová situace.

Podle Šimečky je dnes Česko ve velké kaši. Neexistuje prý žádné dobré řešení. „Já když vás poslouchám, tak se mi zdá, že jste všichni v takových detailech, ve kterých se ztrácí podstata,“ podotkl Šimečka. A když už jsme u detailů, všiml si z fotografií, že si Andrej Babiš při jednání o vládě psal něco na mobilu, SMS zprávy nebo něco jiného, a to se podle novináře nedělá. „Tím dáváte partnerovi najevo, že o vládu s ním nestojíte,“ upozornil Šimečka. „To, co se dnes v České republice děje, je jasným porušováním principů, které tu fungovaly 28 let, proto mluvím o kontrarevoluci,“ zopakoval.

Před nějakým časem Šimečka o Babišovi napsal, že je to slovenský fenomén, slovenský barbar, který ohromil Čechy a oni si s ním teď nevědí rady. „Ale já to nemyslím jako nadávku, já to myslím jako kulturní fenomén. Barbar jako něco cizího,“ doplnil novinář. Babiš prý porušuje česká nepsaná pravidla, což čeští politici vidí, ale on sám to nechápe. Jako premiér se prý Andrej Babiš bude snažit odstraňovat demokratické pojistky. „A teď je otázka, jak bude reagovat česká společnost,“ podotkl host

Vy jste se prostě nesmířili s tím, jak dopadly volby

Faltýnek začal okamžitě svého šéfa bránit. On sám prý s Babišem spolupracuje mnoho let a nemá strach, že by ohrožoval demokracii. „Vy jste se prostě nesmířili s tím, jak dopadly volby. Vy jste chtěli, aby dopadly jinak, ale ti lidé nejsou hloupí,“ pravil Faltýnek. Minulá vláda byla podle předsedy poslaneckého klubu vládou úspěšnou. Problém bylo, že jeden koaliční partner druhému „hnojil na hlavu na tiskové konferenci“. Tomu se prý chce Babiš vyhnout.

Důrazně se ohradil také proti tvrzení česko-slovenského novináře. Obrátil se napůl na moderátora Václava Moravce a napůl na Martina Milana Šimečku. „Ale no tak Václave, vy žijete pořád v nějaké bublině a nemluvíte s lidma,“ vypálil na publicistu. Lidé prý volili Andreje Babiše, protože věřili, že v této zemi udělá pořádek.

Pár slov padlo také ke zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Sám prý tuto zprávu nečetl, a až se k textu dostane, rád se dozví, co se tam píše o něm. Velmi osobně se ho prý dotýká to, co o něm říká vyšetřovatel Pavel Nevtípil. „Ten policajt říká, že jsem spáchal trestnej čin, nemá pro to žádnej důkaz. Jen lže. A to by naštvalo každýho. I vás,“ rozčiloval se před kamerami Faltýnek. K tomu předseda poslaneckého klubu ještě doplnil, že OLAF nemá pravomoci šetřit farmu Čapí hnízdo, ale může šetřit ROP Střední Čechy a Ministerstvo financí ČR tehdy vedené Miroslavem Kalouskem (TOP 09).

Když se znovu dostal ke slovu Bělobrádek, přiznal, že se sice příliš nevyzná v právnické angličtině, ale nechal se poučit o tom, že zpráva OLAF obsahuje slovo podvod. Proto by možná stálo za to přerušit schůzi sněmovny, aby se mandátový výbor mohl seznámit se zprávou OLAF a dát poslancům nějaké doporučení, jak se postavit k policejní žádosti k vydání pánů Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

Šimečka poukázal ještě na jedno slabé místo nového českého premiéra Andreje Babiše. „Představte si, že český premiér bude jezdit do Bruselu a všichni tam budou vědět, že ho OLAF označuje za podvodníka, tak jak to bude vypadat?“ ptal se Šimečka. Podezřelé je prý už to, že Babiš a teď i Faltýnek zpochybňují roli OLAF. „Babiš bude Brusel vnímat jako nepřítele a bude se podle toho chovat,“ doplnil česko-slovenský novinář. Faltýnek vyrukoval s dalším protiútokem. „To jsou fantasmagorie pana Nevtípila, já žádný problém nemám, já jsem v pohodě,“ prohlásil předseda poslaneckého klubu hnutí ANO.

Já moc politiku za práci nepovažuji

Nikoli poprvé také Faltýnek vysvětloval, že kdysi přemlouval Babiše, aby do politiky nechodil. „Já moc politiku za práci nepovažuju. V tom zemědělství platí, že když něco zasejete, tak to taky pak sklidíte. V politice to tak úplně neplatí. Tam pomalu neplatí ani podání ruky,“ zlobil se Faltýnek.

Když se první hodina debaty chýlila ke konci, Bělobrádek zdůraznil, že si dopředu nemyslí, že by Faltýnek s Babišem byli vinní, ctí presumpci neviny. Ale myslí si, že padesát milionů představuje velké lákadlo ke spáchání podvodu.

Ve druhé hodině se hosté dál věnovali sestavování vlády v Česku. Podle Šimečky by bylo nejčistším řešením, kdyby vznikla vláda Andreje Babiše, která by se opírala o komunisty a o SPD Tomia Okamury. „Je to transparentní a všichni bychom věděli, na čem jsme,“ podotkl novinář. Demokratické strany prý stejně s Babišem do vlády nepůjdou.

Neposlouchejte novináře, vyzval občany Faltýnek

V tu chvíli se zase ozval Faltýnek. „Já poslouchám tady pana Šimečku a já mu docela závidím, jak má jasno v tom, že demokratické subjekty s námi do vlády nepůjdou,“ kroutil hlavou host. Faltýnek je přesvědčen, že ve druhém kole jednání o vládě bude stát za to jednat se všemi partnery a těch řešení je několik. Menšinová vláda hnutí ANO podporovaná komunisty a SPD není příliš pravděpodobná, protože Tomio Okamura dal opakovaně najevo, že chce být členem koaliční vlády. O to zase v žádném případě nestojí Andrej Babiš a hnutí ANO.

A pak je tu ještě jedna okolnost, která nastala před druhým pokusem o sestavení vlády. Volební sjezdy několika stran, např. sociální demokracie.

Bělobrádek uznal, že sněmy stran mohou zamíchat kartami. Mluvil o tom ostatně i prezident Miloš Zeman, který má podle Bělobrádka dobrý přehled o tom, co se děje uvnitř jednotlivých stran. Šimečka doplnil, že nechce příliš odhadovat, co udělá Miloš Zeman při druhém pokusu o sestavení vlády. „Miloš Zeman dokázal v minulosti překvapit,“ podotkl Šimečka.

Podle česko-slovenského novináře je také důležité, kdo bude příštích pět let českým prezidentem. Pokud se jím znovu stane Miloš Zeman, tak to prý bude znamenat, že voliči budou chtít nějakou kontrarevoluci. Voliči Miloše Zemana totiž nevidí Zemana jako politika minulosti, politika, který umožnil vládnout kabinetu Mirka Topolánka, když dokázal přemluvit dva politiky ČSSD, aby podpořili menšinový kabinet Mirka Topolánka. To už si dnes málokdo pamatuje.

Když to slyšel Faltýnek, zaútočil na média. „Já bych chtěl poprosit voliče, aby se řídili vlastním rozumem a neposlouchali to, co říkají novináři, protože oni tady pořád říkají, že je tu nějaká krize. Ale tady krize není,“ zaznělo z úst Jaroslava Faltýnka.

Poslední slovo dostal Bělobrádek. Přidal ještě pár slov k menšinové vládě Andreje Babiše, který prý bude ve velmi výhodné pozici. Své kritiky ve vládě umlčí, nebo vyhodí. Kabinet vymyslí zákon a předloží ho sněmovně. Když s tím zákonem uspěje, bude za vítěze. A když se zákonem neuspěje, bude moct říkat, že ty zlé tradiční či extremistické strany nechtějí přijímat užitečné zákony. A zase bude vítěz.

„Vy to nevidíte, protože ho nezabírá kamera, ale tady pan Faltýnek pokyvuje hlavou,“ podotkl na konec pořadu Moravec.

