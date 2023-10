Alespoň minimální příčetnost vlády? No, nedočkali jsme se, lituje komentátor

reklama

Vládě premiéra Petra Fialy (ODS) se podařilo Sněmovnou protlačit svůj konsolidační balíček úsporných opatření, která mají zpomalit další zadlužování státu. Mezi tato opatření, jež mají podle koaličních politiků v příštích dvou letech snížit schodky rozpočtů o cca 151 miliard korun, patří mj. například zvýšení daně z příjmů firem na 21 %, změny v sazbách DPH či zvýšení roční ceny dálniční známky z 1500 na 2300 korun.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31146 lidí

Zásadní jsou právě daňové změny. „Daňových úprav je opravdu hodně. Mění se DPH, kdy ze tří sazeb budou jen dvě, což znamená 12 % a 21 %. Právě třeba potraviny by měly zlevnit o asi tři procentní body, a naopak točené pivo by mělo zdražit o 11 procentních bodů, protože to bylo doposud v nejnižší desetiprocentní sazbě. Teď bude v té nejvyšší. Spotřební daně se zvedají u lihu a nikotinu,“ vysvětluje některá z opatření obsažených v konsolidačním balíčku ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.

„Neprošel ale návrh, že by se do nižší sazby DPH daly také balené neslazené vody nebo třeba hygienické potřeby. V obou případech i při konečném hlasování chtěla tuto změnu nejen opozice, ale podpořili ji i dva koaliční poslanci. Bylo to ale stejně málo, takže to neprošlo,“ uvádí dále analytička. Balíček přináší rovněž zrušení řady daňových výjimek a úlev. „Lidem se také ruší třeba sleva na manžela či manželku a ponechává se jen v případě, že pečují o dítě do tří let. Přijdou také třeba o školkovné nebo slevu na dani na studenta,“ vysvětluje Klímová.

Klímová dále uvádí, že ačkoliv konsolidační balíček dopadne na celou společnost, nejvíc jej pocítí lidé se středním nebo nižším příjmem. Připomíná, že zaměstnancům přibude nová daň, jelikož budou platit nemocenské pojistné ve výši 0,6 % z hrubé mzdy. „Nové povinnosti budou mít lidé pracující na dohodu. Těm se podmínky zpřísní. Když překročí určitou částku příjmů z výplaty, tak budou muset platit i pojistné. Podmínky se zpřísní i právě u pojistného pro OSVČ,“ shrnuje dále analytička.

Maximální výše státní podpory stavebního spoření se dále sníží ze současných 2000 na 1000 korun ročně. „Kabinet se ale dohodl s bankami, že budou moci nově distribuovat státní dotace týkající se bydlení a energií, například Novou zelenou úsporám. Tím se má předejít tomu, že by lidé přestali spořit a ten systém zvýhodněných půjček na bydlení by se spořitelnám zhroutil,“ vysvětluje ekonomická analytička Jana Klímová.

Zatímco Fialova vláda prosadilo rozsáhlé škrty a zvyšování daní, ministerstvo vnitra připravilo masivní reklamní kampaň za 42 milionů korun, v rámci níž budou ve vlacích a na plochách ve městech a obcích vylepovány plakáty, které mají občanům ukazovat, jak vláda řeší jejich problémy.

„Komunikace, to je jedna z asi osmnácti disciplín, které vláda Petra Fialy nezvládá. Je zbytečné se dohadovat o pořadí, ale na žebříčku bude asi hodně nahoře,“ glosuje spisovatel a novinář Ondřej Neff v internetovém deníku Neviditelný pes. „Vláda to ví a rozhodla se tomu čelit, a jelikož komunikovat neumí, šla na to nehorší možnou cestou. V době úspor, v době inflace a poklesu životní úrovně a vzestupu cen oznámila, že si vezme ze státní kasy padesát mega na samochválu. Vzedmula se vlna nevole,“ píše publicista. Dále pokračuje: „Ale ukázala se další disciplína: jakmile se tahle parta rozhodne, že uskuteční nesmysl, udělá to, i kdyby čert na koze jezdil. Zdá se, jako by si říkali, příští volby stejně projedeme, tak si aspoň do té doby užijeme.“

„Takže jedu po silnici dálničního typu (možná je prohlášena za dálnici, to je taky metoda, jak se budují u nás dálnice, že se změní kategorizace) a z megabillboardu, který má být dávno zbouraný, protože jsou billboardy u dálnice zakázané, na mě zírá samolibě se usmívající Petr Fiala s nápisem RESTART ČESKA – Děláme, co je třeba,“ reaguje Neff na novou propagační kampaň organizovanou ODS ve spolupráci s Pravý břeh – Institut Petra Fialy.

„Dovedl bych pochopit, kdyby vláda najala šikovné vykladače, aby vysvětlili obyvatelstvu smysl toho, co jí Sněmovna schválila, zase způsobem na hraně regulí, takže bude čelit ústavní žalobě ze strany opozice. Ta je bohužel stejně jalová jako vláda, ANO má na katastrofálním stavu financí lví díl viny z minulého období,“ míní Ondřej Neff a uzavírá svůj komentář slovy: „Nelze od obyvatelstva čekat nadšení v době úspor. Zvlášť je to nemyslitelné v současnosti, kdy zásluha je skoro sprosté slovo a lidi uznávají jenom nárok. Nicméně i za tohoto stavu věcí by se dala čekat aspoň minimální příčetnost. No, nedočkali jsme se.“

Psali jsme: Koalice SPOLU a PirSTAN ve Sněmovně prosadila ozdravný balíček Ministr Stanjura: Je nejvyšší čas přeřadit na nižší rychlost, ubrat plyn a začít brzdit „V souladu s jednacím řádem Sněmovny to nebylo!“ Růžička vynadal vládním poslancům Neambiciózní premiér vzdal snahu o vyrovnaný rozpočet, tvrdí Vondráček

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE