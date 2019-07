Alkohol tady teče proudem, to je obrovský problém, říká jeden z českých prezidentů

Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku, má za to, že kouření je společensky nepřijatelné. Postupně prý směřujeme k tomu, že kouření bude vytěsněno z veřejného prostoru. V České republice podle Kohoutka silně působí tabáková lobby. V obchodech se prý stále může setkat s reklamami na cigarety, což by v řadě jiných zemí už bylo nepřijatelné.

Prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV prohlásil, že kouření cigaret je dnes společensky nepřijatelné. Potvrdilo se to podle něj i tím, že zavedení zákazu kouření v restauracích podporovali i sami kuřáci. Společnost bude podle Kohoutka kouření postupně vytěsňovat z veřejného prostoru. Takový je prý trend.

Ale měli bychom si dát pozor na jednu věc, na zahřívaný tabák. „Panují velké obavy, co se stane, když se ten zahřívaný tabák bude běžně prodávat. Bude vlastně obdobně dostupný jako ty cigarety. Aby se ve výsledku nezjistilo, že on bude požívat ještě větší obliby, než ty klasické cigarety, stane se atraktivním mezi dětmi a nám vlastně naroste počet lidí, kteří si budou takto škodit na zdraví,“ varoval Kohoutek.

Jedním dechem však dodal, že o účincích zahřívaného tabáku toho zatím víme velmi málo. V tuto chvíli se zdá, že zahřívaný tabák bude méně škodlivý než klasické kouření. V boji proti klasickému kouření bychom prý měli udělat víc.

„Jsme v České republice. Ta tabáková lobby je tady obrovská. ... My máme obrovské rezervy i v regulaci toho klasického tabáku. Vždyť vy, když si zajdete do jakéhokoli supermarketu, tak u pokladny na vás ta reklama prostě vyskočí, můžete si tam ten tabákový výrobek koupit a to ve spoustě zemí už prostě nejde,“ zaznělo z úst hosta.

Vedle kouření je prý velkým problémem Čechů, Moravanů a Slezanů popíjení alkoholu. „Tohle je obrovský problém, alkohol nám tady teče proudem. Když se přepočte průměrná spotřeba čistého lihu na jednoho obyvatele v České republice, tak to přesahuje 12 litrů. Máme tady šest set tisíc lidí, kteří pijí rizikově, jeden a půl milionu lidí, kteří pijí denně, což je taky rizikové pití, takže to jsou obrovitánská čísla. Na druhou stranu, ten tabák ve výsledku zabije víc lidí než ten alkohol,“ konstatoval Kohoutek.

Zatímco kouření ročně zabije asi osmnáct tisíc lidí, tak pití alkoholu podle statistik zabije asi šest a půl tisíce lidí.

A jak bojovat proti kouření a proti pití alkoholu? Kohoutek doporučil výrazné zvýšení cen kuřiva a alkoholu. Okamžitě však upozornil, že nesmíme zdražit tolik, aby se lidé neobraceli na černý trh. Cenu krabičky cigaret by zvedl o nějakých dvacet až třicet korun oproti dnešku, to by prý občany snad ještě nenahnalo do náruče obchodníků na černém trhu.

Přestat kouřit je podle něj velmi složité, protože závislost na cigaretách se podle Kohoutka rovná síle závislosti na heroinu, byť užívat heroin je podstatně nebezpečnější.

