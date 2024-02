Alláh uhodil. Bidenovi se bouří menšina. A docela důležitá

reklama

Protest proti Bidenovi organizuje demokratická kongresmanka Rashida Tlaibová, která je palestinského původu. Ta vyzvala všechny demokratické voliče, aby v primárkách zaškrtli možnost „nezařazeno“ a nedali tak hlas prezidentu Joe Bidenovi, který s největší pravděpodobností bude v listopadu čelit republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi.

„Nechceme zemi, která podporuje válku, bomby a ničení. Chceme podporovat život. Chceme se postavit za každý jednotlivý život zabitý v Gaze. A toto je způsob, jak můžete pozvednout váš hlas, protože právě teď se cítíme naší vládou zcela opomíjeni a neviděni,“ uvedla ve videu na síti X. „Pokud chcete, abychom byli hlasitější, přijďte volit a hlasujte nezařazeno,“ vyzvala Tlaibová.

Její sestra Layla Elabedová zároveň organizuje skupinu Listen to Michigan, která se snaží pomocí kampaně přimět lidi, aby volili „nezařazeno“. Skupina má podporu 30 volených představitelů v jihovýchodním Michiganu, včetně Abdullaha Hammouda, starosty Dearbornu, kde žije velké množství arabských Američanů. „Biden si musí zasloužit náš hlas dramatickou změnou politiky,“ uvádí skupina na svých internetových stránkách.

I proto varuje guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová, že inciativa Listen to Michigan by ve výsledku mohla pomoci k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. „Je důležité neztratit ze zřetele, že každý hlas, který nebude odevzdán pro Joea Bidena, podpoří druhé Trumpovo funkční období,“ řekla v neděli podle informací deníku The Guardian. „Druhé Trumpovo funkční období by bylo zničující. Nejen pro základní práva, nejen pro naši demokracii tady doma, ale také pokud jde o zahraniční politiku. Vždyť to byl to člověk, který prosazoval zákaz vstupu muslimů,“ připomněla guvernérka.

Whitmerová, která je spolupředsedkyní Bidenovy kampaně pro rok 2024 však také uznala „bolest“, kterou lidé cítí uprostřed izraelsko-palestinského konfliktu. „Vyzývám lidi, aby hlasovali pro prezidenta Bidena. Chápu bolest, kterou lidé cítí, a budu i nadále pracovat na budování mostů mezi lidmi a všemi komunitami, protože jsou pro mě všechny důležité,všechny jsou důležité pro Michigan a vím, že jsou důležité i pro prezidenta Bidena,“ dodala podle informací nbcnews.com.

Biden si nejistou podporu arabských demokratů v Michiganu uvědomuje a začátkem února tam proto vyslal své vrcholné spolupracovníky, aby se setkali s tamními představiteli. Během tohoto setkání Jon Finer, zástupce poradce pro národní bezpečnost, přiznal chyby v tom, jak administrativa na konflikt Izraele s Hamásem reagovala.

„Jsme si velmi dobře vědomi toho, že jsme v průběhu reakce na tuto krizi od 7. října udělali chyby. Zanechali jsme velmi škodlivý dojem na základě zcela nedostatečného veřejného zdůraznění toho, jak moc si prezident, administrativa a země váží života Palestinců,“ snažil se situaci vyžehlit Bidenův spolupracovník.

