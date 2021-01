Americká puberťačka udala příbuzné, že demonstrovali za Trumpa. Máma je bez práce, dcera sklízí aplaus. Pražskému starostovi z ODS došla slova

reklama

Dukeová je na své udání hrdá natolik, že poté věc komentovala do médií. „Když jsem viděla video a zjistila, že se shánějí po totožnosti lidí na něm, rozhodla jsem se – po dlouhém přemýšlení, protože je to moje rodina –, že je to správný krok,“ těšila se z udání rodiny pro rádio CBC.



Video, na kterém dívka identifikovala svoji matku:

ON THE CODE SHE DID WHAT SHE HAD TO DO???? MINK MINK

pic.twitter.com/mljLbZN4ym — 6Kid (@deep_dab) January 6, 2021

Zatímco její matka přišla o živobytí, Dukeová se rozhodla na svém udávání přiživit a vytvořila i sbírku. „Reakce v hyperkorektní Americe trvala jen den – Theresa Dukeová byla za účast na demonstraci vyhozena ze zaměstnání a dcera nyní pořádá veřejnou sbírku na svá studia. V této chvíli je vybráno cca 35 000 dolarů a částka na jejím účtu roste. Mezinárodní gay komunita a Black Lives Matter scéna ji adoruje jako hrdinku – Helena je lesba a aktivistka BLM,“ poukázal Gros. Částka však opět poskočila a nyní již Dukeová za své udání získala obdivné příspěvky ve výši 55 tisíc dolarů, tedy přes milion a dvě stě tisíc českých korun.

Co starostu Prahy 8 zaráží, je, že se mnoho Američanů z jejího činu těší. „Nemluvě o všech těch, kteří ji za její čin oslavují už z principu. Z reakcí na jejím twitteru vyplývá, že je v pořádku udávat členy rodiny, pokud jsou konzervativní. Náhle je také v pořádku policejní násilí (tweet ‚Mami, asi jsi chtěla říct, že tě silná černá žena uhodila kvůli obtěžování‘ říká mnohé a vrací nás do minulého roku, kdy hořely americké ulice a policie buď jen přihlížela, nebo dokonce poníženě klečela). Na pomoc policistce, kterou poslali mimo službu, už se také rozjela sbírka – jak by ne, je přece Afroameričanka a navíc napadla podporovatelku Trumpa,“ popisuje s tím, že se mnozí ze ztráty práce její matky radují a těší se, že ji „silná černá žena“ uhodila.



Nyní Dukeová vybírá peníze s tím, že chce „udělat ze světa lepší místo“:

In my current situation I have little financial support anything helps :) https://t.co/sl3aJCadj8 @gofundme — Helena Duke (@duke_helena) January 11, 2021

„Nám dříve narozeným či zajímajícím se o historii je tohle všechno povědomé. Ano – Pavka Morozov. Třináctiletý kluk, vykreslený komunistickou propagandou jako hrdina a vzor všech pionýrů, protože udal svého otce jako kulaka, který byl následně odvlečen do gulagu. Jeho příběh byl součástí povinné četby ve všech státech socialistického východního bloku. A to byla ‚jen‘ propaganda,“ připodobňuje politik s tím, že i u nás se v 50. letech zříkaly děti svých rodičů, „ať už z fanatické komunistické zanícenosti, nebo vynuceně ve snaze zachránit si krk“.

„Zpět do současné reality. Helena je součástí komunity, která se podílí na kulturní revoluci ničící svobodu slova a projevu, právo na politický názor a přesvědčení a koneckonců i na rozbíjení současného modelu rodiny. Ale nejhorší na to celém je fanatismus, přesvědčení o vlastní neomylnosti a pocit povolanosti k revoluční změně současných pořádků. V tomto ohledu vnímám největší nebezpečí do budoucna. Helena ukazuje, že ten jediný správný světonázor je důležitější než rodinné vztahy. Ty se dají rozbít jediným tweetem na sítích – a souvěrci se postarají. Už slyším námitky – šlo jen o zaměstnání. Ano, zatím jde přece ‚jen‘ o ekonomickou existenci. Zatím,“ uzavírá Gros svůj příspěvek.

Dívka mimo jiné pro média popsala, že je obdivovatelkou aktivistického hnutí Black Lives Matter a velmi ji ranilo, když ji matka nechtěla pustit na jejich protesty, protože se bála, aby se v případě vypuknutí násilí něco dceři nestalo.



Přestože matka Dukeovou prosila, aby svůj příspěvek odstranila s tím, že rodinu vystavila nebezpečí, dcera neuposlechla. „Jsem upřímně velmi zklamaná, že patřím do rodiny, která není zrovna přívětivá a podporující,“ doplnila. Psali jsme: Trump má podporu i v Praze. Průvod prošel z Václaváku až k ambasádě Copak korona. Nový virus přitáhl Donald Trump, píše Jiří Pospíšil Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka Bidenův Kongres začal úřadovat. A odehrálo se něco, na co zírá celý svět. Úplní klauni, šíří se sítí

