Americké jaderné hlavice na našem území? Nesmysl. A základna... Pekarová promluvila

„Podle nás všechno proběhlo v souladu s Ústavou. I z hlediska procesu i z hlediska toho, že se nejedná o retroaktivitu, jak napadá tento náš postoj opozice,“ uvedla k tématu valorizace důchodů v pořadu Rozstřel na iDNES.cz předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Vše bylo již předem zkonzultováno s ústavními právníky, pokud by si koalice svými kroky nebyla jistá, tak by je nedělala. „Já bych neřešila, co by kdyby,“ odpověděla na otázku, co by koalice dělala, pokud by hnutí ANO se svou stížností na Ústavní soud uspělo. „My jako vládní koalice si jsme jistí svými kroky. Kdybychom si nebyli jistí tím, co děláme, tak to určitě v té podobě neděláme,“ řekla. A ve správnosti vládních kroků předsedkyni utvrzuje dle jejích slov i současná realita důchodového účtu, který se už po prvních pár měsících roku 2023 dostává do dramatického schodku, který se musí řešit.

Odmítá-li opozice tyto problémy řešit, nevypovídá to dle slov Pekarové o ničem jiném než o tom, že se opozice nestará o budoucnost a nemá zájem konsolidovat veřejné finance. „Je rozdíl mezi konstruktivní opozicí a destruktivní opozicí, a ta stávající opozice je bohužel hlavně destruktivní,“ míní. Opozice nemá podle Pekarové vlastní návrhy řešení, chybějící obsah nahrazuje obstrukcemi.

Strukturální deficit by se měl podle Pekarové řešit razantněji, 70 miliard úspor považuje na naprosté minimum. Úspory se musí hledat vyšší i kvůli zvyšování některých státních výdajů. Za nutné považuje v nynější situaci například schválené státní výdaje na obranu. „Dohromady potřebujeme najít kolem 140 až 150 miliard korun, což je pro nás to, co považujeme za naprosto zásadní hranici,“ uvádí Pekarová za TOP 09. Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) totiž hovořil o částce o 30 miliard nižší. Šetřit by se mělo na provozu státu, šetřit se bude i v Poslanecké sněmovně. Pekarová sděluje, že na provozních a kapitálových výdajích již Sněmovna ušetřila slíbených 40 milionů.

Konečné typy úspor budou představeny až ve vládou chystaném konsolidačním balíčku. Pekarová neočekává, že by kvůli němu měla nastat krize v koalici, která by mohla vést k jejímu rozpadu. „Rozhodně to nehrozí, to bych chtěla vyloučit. Jednáme velmi intenzivně, v poslední době už na úrovni nejvyššího vedení stran,“ řekla. A dodala: „Je vidět velká vůle po tom, abychom dospěli ke shodě, ke kompromisu, který bude přijatelný pro úplně všechny koaliční strany.“

Omezit by se měly i dotace ze státního rozpočtu. Ušetřit by se na tom dle slov předsedkyně Sněmovny daly desítky miliard korun. „Musím souhlasit s panem prezidentem NKÚ, který říká, že se dostáváme do absurdní situace, kdy naše ekonomika už není tržní, ale dotační. Musíme dotační tituly omezit,“ podotkla Pekarová.

V rozhovoru se Pekarová vyjádřila i k dohodě o obranné spolupráci se Spojenými státy americkými, jež upravuje podmínky pro pobyt amerických vojáků v České republice. Pekarová odmítá názory kritiků dohody, že by dohoda měla znamenat umístění amerických základen nebo jaderných hlavic na českém území.

„Ti, kdo se tímhle snaží zneklidnit až vystrašit veřejnost, velmi často pracují pro záměr ruské propagandy. Ať už vědomě nebo nevědomě, ale je to určitě nutné odmítnout. Co se týče jaderných hlavic, tak to je úplný nesmysl. A co se týče umístění amerických základen, tak všechno probíhá podle našich zákonů. V Ústavě máme jasně dáno, že to podléhá schválení obou komor Parlamentu ČR. Nic takového tato smlouva nemá možnost změnit,“ prohlásila Pekarová s tím, že základem zůstává Ústava ČR a platné zákony. Zmiňuje dále, že podobnou smlouvu s USA mají i Slovensko a Maďarsko.

Podle slov Pekarové, „Čína připravuje svou armádu na to, aby mohla už za čtyři roky napadnout Tchaj-wan. To je jejich cíl. To si čínský prezident vytyčil. Je to za pár let a musíme to brát velmi vážně. Číně zároveň vyhovuje, že je dnes pozornost věnována Rusku a oni jsou v menším hledáčku. Sjednocený Západ navíc Čínu může i odstrašovat od určité formy útoku na Tchaj-wan, když vidí, jak by se Západ zachoval“.

Na otázku, zda za zločinný považuje i režim v ČLR, Pekarová odpovídá: „Určitě ano. Komunistický režim v Číně páchá vůči vlastnímu obyvatelstvu celou řadu zločinů, kterými porušuje lidská práva. Prezident Si Ťin-pching je ten, který tam nastoluje tvrdší a tvrdší režim. Uvolňování, které bylo v období před ním, je dávno passé,“ řekla. A dodala, že „v určitých aspektech je to režim srovnatelný s tím Putinovým. Při obchodování se zeměmi, jež mají diktátorské režimy, musí být stát obezřetný. Pokud stát není schopen dodržovat pravidla týkající se lidských práv, nelze zaručit, že pro něj platí i jiná pravidla praktikovaná v byznysu.“

Pekarová hovořila i na téma své cesty na Tchaj-wan, a jaké z toho pro Českou republiku a její občany budou plynout výhody. „Doprovázela nás početná delegace podnikatelů z různých sektorů a zejména ze středních a malých firem, které se zabývají různými inovativními projekty, které se týkají třeba polovodičů či různých technologií soustředěných na vesmír.“ Podnikatelé na Tchaj-wanu uzavírali memoranda o spolupráci se svými protějšky. „Celkem bylo uzavřeno sedm memorand v oblasti ekonomiky a čtyři další memoranda,“ řekla Pekarová Adamová. A zmínila, že „Česká republika je jednoznačně jedním z největších evropských přátel Tchaj-wanu“.

