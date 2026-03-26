Americký novinář slibuje Majdan v Maďarsku

Parlamentní volby jsou v Maďarsku každým dnem o něco blíž. Nepůjde v nich o nic menšího než o rozhodnutí maďarských voličů, zda po 16 letech skončí vláda Viktora Orbána, nebo bude pokračovat i v pátém volebním období a zda v součtu povede Maďarsko 20, případně ještě více let.
„Strana TISZA zvýšila svůj náskok před stranou Fidesz Viktora Orbána na 23 procentních bodů mezi rozhodnutými voliči, což je nárůst z 20bodového náskoku v únorovém průzkumu,“ uvedla Anita Orbánová na sociální síti X.
Péter Magyar v předvolební kampani tvrdí, že pod Orbánovým vedením Maďaři chudnou a zemi se nevede zdaleka tak dobře, jak by se jí vést mohlo. Orbán naopak tvrdí, že pokud volby prohraje, Maďaři budou zataženi do války na Ukrajině a jejich peníze dostanou Ukrajinci.
Americký novinář Michael Weiss při pohledu na tento průzkum poznamenal, že pokud se Viktor Orbán pokusí vítězství v těchto volbách ukrást, a Weiss osobně nepochybuje, že to zkusí, v Maďarsku může dojít k Majdanu.
„Pokud se to Orbán pokusí ukrást – a téměř jistě to udělá – nastane Euromajdan na steroidech v zemi EU/NATO. Sledujte to pozorně, Ameriko…“ napsal Michael Weiss s odvoláním na rok 2014 a na protesty na Ukrajině v onom roce.
Michael Weiss se specializuje na mezinárodní vztahy, zejména na Blízký východ a Rusko. Je přispívajícím redaktorem časopisu New Lines, hlavním korespondentem pro Yahoo News a redaktorem The Insider. Je pravidelným hostem v několika pořadech CNN.
If Orban tries to steal this — and he almost certainly will — it’ll be Euromaidan on steroids in an EU/NATO country. Watch closely, America…. https://t.co/F62x0oSo47— Michael Weiss (@michaeldweiss) March 25, 2026
