Americký novinář slibuje Majdan v Maďarsku

26.03.2026 12:45 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předvolební průzkumy ukazují, že Viktor Orbán, který vede zemi nepřetržitě od roku 2010, volební klání prohraje. A pokud je prohraje, a přesto se pokusí zůstat u moci, může přijít další Majdan. „Majdan na steroidech“ v členské zemi EU a členské zemi NATO. Touto optikou vnímá situaci v Maďarsku americký novinář.

Americký novinář slibuje Majdan v Maďarsku
Parlamentní volby jsou v Maďarsku každým dnem o něco blíž. Nepůjde v nich o nic menšího než o rozhodnutí maďarských voličů, zda po 16 letech skončí vláda Viktora Orbána, nebo bude pokračovat i v pátém volebním období a zda v součtu povede Maďarsko 20, případně ještě více let.

Průzkumy naznačují, že před volbami, které se odehrají 12. dubna, jasně vede opoziční strana Tisza v čele s Péterem Magyarem. Na průzkum, který ukazuje, že stranu Tisza podporuje asi 58 procent voličů, zatímco Orbána podporuje 35 procent populace, upozornila Anita Orbánová, expertka Pétera Magyara na zahraniční politiku.

„Strana TISZA zvýšila svůj náskok před stranou Fidesz Viktora Orbána na 23 procentních bodů mezi rozhodnutými voliči, což je nárůst z 20bodového náskoku v únorovém průzkumu,“ uvedla Anita Orbánová na sociální síti X.

Péter Magyar v předvolební kampani tvrdí, že pod Orbánovým vedením Maďaři chudnou a zemi se nevede zdaleka tak dobře, jak by se jí vést mohlo. Orbán naopak tvrdí, že pokud volby prohraje, Maďaři budou zataženi do války na Ukrajině a jejich peníze dostanou Ukrajinci.

Americký novinář Michael Weiss při pohledu na tento průzkum poznamenal, že pokud se Viktor Orbán pokusí vítězství v těchto volbách ukrást, a Weiss osobně nepochybuje, že to zkusí, v Maďarsku může dojít k Majdanu.

„Pokud se to Orbán pokusí ukrást – a téměř jistě to udělá – nastane Euromajdan na steroidech v zemi EU/NATO. Sledujte to pozorně, Ameriko…“ napsal Michael Weiss s odvoláním na rok 2014 a na protesty na Ukrajině v onom roce.

Michael Weiss se specializuje na mezinárodní vztahy, zejména na Blízký východ a Rusko. Je přispívajícím redaktorem časopisu New Lines, hlavním korespondentem pro Yahoo News a redaktorem The Insider. Je pravidelným hostem v několika pořadech CNN.

 

Zdroje:

https://t.co/F62x0oSo47

https://twitter.com/michaeldweiss/status/2036911598070108428?ref_src=twsrc%5Etfw

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Vedení EU určilo, že musí vyřadit Orbána, tak jej vyřadí. Přece nikdo nebude vránit rozkrádání peněz občanů EU, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseanaboca , 26.03.2026 13:18:46

|  5 |  0

