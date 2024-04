Americký senátor: Nemohou vyhrát, počty nesedí. Tahle matematika se Bidenovi líbit nebude

reklama

pro The New York Times odmítá, že by největší překážkou pro Ukrajinu byli republikáni, blokující další pomoc Ukrajině. „Je to omyl. Problémem Ukrajiny není vláda, ale matematika. Ukrajina potřebuje více vojáků, než kolik jich může nasadit, a to i při drakonické branné politice. A potřebuje více materiálu, než jí mohou poskytnout Spojené státy. Tato realita musí ovlivnit jakoukoli budoucí politiku vůči Ukrajině, od další pomoci Kongresu až po diplomatický kurz, který nastaví prezident," píše.



Dle republikánského senátora, jenž hlasoval proti tomuto balíčku pomoci Ukrajině ve výši více než 60 miliard dolarů, Bidenova administrativa vyvíjí stále větší tlak na republikány na jeho přijmutí. On sám však hodlá setrvat v jeho odmítání.



„Nejzásadnější otázka zní: Kolik Ukrajina potřebuje, a kolik jí můžeme skutečně poskytnout? Biden naznačuje, že balíček pomoci ve výši 60 miliard dolarů znamená pro válku mezi Ruskem a Ukrajinou rozdíl mezi vítězstvím a porážkou. To je také špatně. 60 miliard dolarů je jen zlomek toho, co by bylo potřeba k tomu, aby se karta obrátila ve prospěch Ukrajiny. Nejde však jen o dolary. V zásadě nám chybí kapacity na výrobu takového množství zbraní, které Ukrajina potřebuje, aby vyhrála válku,“ tvrdí americký senátor.

Poukazuje například na munici ráže 155 milimetrů, která dle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského napadené zemi chybí aktuálně ze všeho nejvíce. Česku se sice podařilo pro Ukrajinu najít dle prezidenta Petra Pavla půl milionu kusů munice ráže 155 milimetrů, avšak to dle amerického senátora zdaleka nestačí.



„Vezměme si naši schopnost vyrábět dělostřelecké granáty ráže 155 milimetrů. Loni tehdejší ukrajinský ministr obrany odhadl, že jejich základní požadavek na tyto granáty je přes čtyři miliony kusů ročně, ale uvedl, že by se jim hodilo až sedm milionů, kdyby jich tolik bylo k dispozici. Od začátku konfliktu Spojené státy vynaložily velké úsilí na zvýšení výroby 155milimetrových střel. Kapacitu jsme zhruba zdvojnásobili a nyní můžeme vyrábět 360.000 kusů ročně – tedy méně než desetinu toho, co Ukrajina uvádí, že potřebuje,“ konstatoval Vance s tím, že do konce roku 2025 chce Bidenova administrativa zvýšit toto číslo na 1,2 milionu kusů, což však ale Ukrajině stačit nebude a přinese to „neúspěch v zahraničí“ i náklady pro tamní daňové poplatníky.



Senátor Vance odmítá názory, že zbrojní výroba pomáhá americké ekonomice a tudíž že je přínosem. „Představa, že bychom měli prodlužovat krvavou a hrůznou válku, protože je dobrá pro americký byznys, je groteskní,“ komentoval to.

Vance zdůraznil také nedostatečně rychlou výrobu munice pro raketový systém Patriot, který je pro Ukrajinu klíčový při ochraně před ruským ostřelováním, a dodal, že to vše ještě není tím největším problémem – tím jsou totiž lidské zdroje.



„Rusko má téměř čtyřikrát více obyvatel než Ukrajina. Ukrajina potřebuje až půl milionu nových rekrutů, ale stovky tisíc mužů v bojovém věku již ze země uprchly. Průměrnému ukrajinskému vojákovi je zhruba 43 let a mnozí vojáci již odsloužili dva roky na frontě a mají jen málo příležitostí přestat bojovat, pokud vůbec nějaké. Po dvou letech konfliktu jsou některé vesnice téměř bez mužů. Ukrajinská armáda se uchyluje k nucení mužů do služby a ženy pořádají protesty, v nichž požadují návrat svých manželů a otců po dlouhých letech služby na frontě,“ poukázal americký senátor s tím, že o „chmurné situaci“ na Ukrajině již píší noviny na obou stranách Atlantiku a nejde o „ruskou propagandu“, jak dle něj zní z Washingtonu.



Ukrajina by tak dle politika měla přestat ve snahách o ofenzívu a přejít na defenzivní strategii. Právě ta dle něj může pomoci napadené zemi „zachovat své cenné vojenské síly, zastavit krvácení a poskytnout čas na zahájení jednání“. „To by však vyžadovalo, aby jak americké, tak ukrajinské vedení uznalo, že vojenské cíle, které Zelenskyj uvádí – tedy návrat k hranicím z roku 1991 – jsou fantaziemi,“ zaznělo od amerického senátora.

Tvrzení prezidenta Joea Bidena, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nelze vyjednávat, považuje senátor Vance za „absurdní“. „Bidenova administrativa nemá pro Ukrajince žádný reálný plán, jak tuto válku vyhrát. Čím dříve se Američané postaví této pravdě čelem, tím dříve budeme moci tento nepořádek napravit a zprostředkovat mír,“ komentoval.

