Americký velvyslanec: „Chtěl bych Česko pochválit“. Za letadla i Ukrajinu

reklama

„Je to historický okamžik. Česká vláda strávila značné množství času studiem potřeb těchto letadel a společně jsme dospěli k tomu, že je to ta nejlepší volba. F-35 je nejlepší pokročilý stíhací letoun, díky kterému jsou naše země silnější, a to včetně celého NATO. Z obranného hlediska to je velmi důležitý krok, obzvlášť v dnešní době,“ uvedl Sabet v rozhovoru pro Aktuálně.cz na dotaz, jak nákup letounu ovlivní česko-americké vztahy.

Českou vládu pochválil také za to, že vztah se Spojenými státy upevňuje. „Velmi mě těší, když slyším, jak Česko a česká vláda všude říká, že náš vztah nikdy nebyl pevnější, a já s tím naprosto souhlasím,“ uvedl potěšeně. Věří, že se na tom nic nezmění, ani pokud se příštím americkým prezidentem opět stane Donald Trump.

V rámci druhého výročí od války na Ukrajině ocenil obrovskou pomoc, která z České republiky plyne. „Jako první bych chtěl pochválit Česko za to, jakým lídrem v pomoci Ukrajině se od začátku války stalo. Byli jste první, kdo zemi poskytli vojenskou pomoc, a o všem jste rozhodovali rychle a rozhodně. Bylo to úžasné a skutečně inspirující,“ řekl americký velvyslanec.

Často zaznívající kritiku, že naopak pro Západ už není pomoc Ukrajině prioritou, vyvrátil následujícími slovy: „Spojené státy se k tomu vyjádřily velmi jasně. Prezident Joe Biden řekl, že budeme Ukrajinu podporovat, jak dlouho to bude potřeba. Tento postoj se v žádném případě nezměnil. Dodnes USA poskytly Ukrajině téměř osm miliard dolarů na humanitární i vojenskou pomoc a právě Biden hrál vedoucí roli při sjednocování spojenců, aby Ukrajinu podpořili a hnali Rusko k odpovědnosti,“ dodal americký velvyslanec Bijan Sabet.

První americké stíhačky mají do Česka podle informací dorazit v roce 2031, všechny pak do roku 2035. Celkem objednaných jich je čtyřiadvacet. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti odhaduje resort obrany na 322 miliard.

Psali jsme: A nakonec zůstaneme bez letectva... Zaorálkovy obavy z amerických stíhaček Babiš o nákupu stíhaček. Zmínil možnost odstoupení od smlouvy Už se nezastírá, kdo je na Hradě pánem. Vyoral se opřel do Koláře Co by dělali, nemít Babiše? Hodili by všechno na Putina. Generál Blaško o vládních nesmyslech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama