Analytik: Schwarzenberg před pěti lety byl lepší než kterýkoli Zemanův protikandidát letos. Pro srovnání Drahoš s falešnými brýlemi stahující králíka. To jsme dopadli, kníže a podkoní

Jako léta páně 1416 na Vítkově - tak by se dalo označit volební vítězství Miloše Zemana, našeho novodobého Jana Žižky, nad nenávistným mediálním tažením pražské havlérky, dlouhodobě a podlézavě poklonkující Berlínu a islámu. Zvítězil odkaz Jana Žižky, Jana Husa a T. G. Masaryka, prohrál odkaz Háchy i Havla. Zeman přitáhl národ k volbám, nikoli Drahoš. Zachránili jsme odpor proti afroislámské invazi, ekonomickou stabilitu, růst platů a důchodů. Přesně, jak jsem uváděl, řada z voličů neúspěšných protikandidátů nesplnila touhu pražské havlérky a podpořila naopak Zemana, nebo k volbám již nešla. Všichni Češi nejsou úplně tupá masa, jak si myslí Drahoš a jeho parta.

Měli jsme čtyři velké prezidenty a jednoho statečného. Masaryka, Beneše, Klause a Zemana. Masaryka a Beneše nenávidí v Německu dodnes. K tomu Novotného, který k nám nechtěl pustit sovětskou armádu, přestože byl komunista. Každý se mnou nemusí souhlasit. Každý z velkých prezidentů měl, či má svoje nedostatky, protože nikdo není bezchybný. Avšak přinášeli vlastní myšlenky a tvořili dějiny. Měli schopnost se z vlastních chyb učit. Nebyli to žvanilové, omílači cizích frází, slouhové cizích zájmů, jako ti ostatní. Mimo ně bylo a je v naší politice osobností poskrovnu. Kdo ze současných neúspěšných kandidátů má formát na úrovni kteréhokoli z nich? Uveďte nějakou osobnost ve vedení EU, které je podporuje. Samí Sobotkové. Zeman naštěstí pokračuje, což je zvláště významné v době ohrožení. Jeho vítězství doprovází nenávistný jekot médií především z Německa. Naše média jsou z toho celá vedle, protože většina z nich patří cizákům. Kdyby nás nepřátelé chválili, museli bychom se ptát, co jsme udělali špatně. Nebo si někdo myslí, že Sudeťáci přátelící se s Kalouskem, Bělobrádkem, Halíkem, Hermanem a Fialou jsou naši přátelé? Německo nám dodnes dluží 1500 válečných zločinců a vrahů, válečné reparace a hodně ponížené omluvy Sudeťáků za zradu republiky a jejich válečné zločiny.

Ukázkou Drahošova rozhledu na poli mezinárodní politiky jsou útoky na Rusko a Čínu. Zeman, který tam sjednal miliardové zakázky, byl podroben jeho kritice a přidala se i moderátorka. Drahoš je typický představil pražské havlérky, která nikdy nic pozitivního nevytvořila a podniká v politice. Nějaká výroba, export a práce pro lidi jsou pro něj přehlédnutelné zbytečnosti. Kdyby ČT neparazitovala na penězích občanů, musela by jít namyšlená štěkna někam makat. Každopádně je už opravdu na čase udělat v ČT pořádek. Drahoš, který je ekonomický odborník asi jako Hitler, by pravděpodobně zastavil obchod s Čínou. Vůbec mu nedochází, že odtamtud pochází značná část textilu, obuvi a domácích spotřebičů. A tuto situaci nezavinili jacísi zlí a nebezpeční Číňani, ale především naši politici a kšeftsmani, kteří zlikvidovali domácí průmysl a vytvořili tak statisíce nezaměstnaných, jen aby mohli bohatnout na dovozech levného zboží z Číny. Právě oni patří k podporovatelům Drahoše, který napadá Čínu. Samá lež a podvod.

Můžeme bez nadsázky konstatovat, že volby byly naplněny stejnou jednostrannou propagandou a nízkou sprostotou, jako ty, které jsme zažili před pěti lety. Až na čestné výjimky se média soustředila k útoku proti Miloši Zemanovi. Kampaň byla absolutně nevyvážená. Všude byl vidět Drahoš, samozřejmě v superlativech. Nic negativního, opravdový génius, duševní a morální titán bez poskvrny. Jako kdysi Havel. O Zemanovi se neobjevila snad ani jedna pozitivní zmínka. Rádoby odborná hodnocení ze strany všemožných žvanilů, zkreslené popisy jeho zdravotního stavu, urážky a komedie, hledání jakéhokoli nedostatku za každou cenu, včetně překrucování fakt a výmyslů. Mnoho z jeho billboardů a plakátů bylo poškozeno a zničeno. Drahošovy prakticky žádné. Opravdu férová a slušná kampaň slušných voličů slušného profesůrka z pražské kavárny.

O to radostnější je pro mnohé vítězství. Sprostota a komedie prohrály. Každopádně nelze přehlédnout, že pražské havlérce začíná docházet dech a především kádrové rezervy. Všichni její kandidáti byli v podstatě jako přes kopírák, neupřímná komedie, přehlídka cizích zájmů, ubohosti a hlavně křečovité kritiky Miloše Zemana. Oni vlastně ani jiné téma neměli, pokud nějaké neukradli. Ani „pražská havlérka“ Fischer a „Schapiro II“ Hilšer nezlomili dost srdcí a Drahoše nezachránili. Nicméně bychom na ně neměli zapomínat, že stáli na straně afroislámské invaze, multikulturalismu, odmítání referenda a urážlivého pohrdání českým národem. Takové může volit jen ten, kdo nemá vůbec žádnou čest a hrdost. Perspektivní nemyslící otrok evropských a germánských fašistických euromarxistů ovládaný pudy jako pralesní primitiv.

Údajný slušňák Drahoš se předvedl především s kradením. Piráti, kteří jej podporují, by to označili za sdílení. Podle rčení, že kdo lže, ten i krade. Jen bych připomněl, že až do voleb nevysvětlil svoji veřejnou lež o tom, že jsem proruský dezinformátor. Začalo to už vykrádáním celých textů protikandidáta Horáčka. Tam nezbylo, než se uboze přiznat s trapnými výmluvami, ale média na to bleskově zapomněla a překryla tuto ubohost a prázdnotu o to nenávistnějšími výpady proti Zemanovi. Chudák Drahoš ostatně nekradl jen cizí myšlenky, protože za celou dobu kampaně za padesát milionů žádné vlastní nepředstavil. On kradl i gesta. Mohu doložit svoji oficiální ateliérovou fotografii z volební kampaně roku 2016, která byla na internetu se zdviženými oběma palci. Pomlouvá a ještě krade. Prý slušnák s novým politickým stylem, jak se zoufalá média snažila zakrývat jeho ubohost. Neférovost, lži a krádeže jako z Chánova, nebo z Košického Luníku. Možná proto tak silná podpora ze strany parazitů z neziskovek. Prý elita národa.

Od minulých voleb se propagandisté z pražské kavárny a jejich poskoci nepoučili ani trochu a Zeman získal víc hlasů, než tehdy. Po pravdě řečeno, pan Schwarzenberg před pěti lety byl lepší, než kterýkoli z letošních protikandidátů. Minimálně mluvil na rovinu a hloupě nelhal. I číro měl pouze na obrázcích a na hlavu si ho nenechal udělat. Přestože s ním nesouhlasím v řadě názorů, tak ho respektuji, což o Drahošovi říci nemohu. Kníže není žádný mladík, filmový krasavec, ani špičkový řečník (na to podivu nikdo z médií napadajících za kdejakou prkotinu Zemana nikdy neupozornil), ale má esprit starého feudála s arogantním nadhledem, vycvičený řadou generací. Pro srovnání je tu jeho následovník Drahoš s falešnými brýlemi stahující králíka. Kníže a podkoní. To jsme dopadli, úroveň typu Evropské hodnoty. Letošní nabídka protikandidátů byla jak výprodej zasmrádlých kuřat z Polska v německém hypermarketu v české kolonii. Jak správně řekl ekonom Ševčík. I jeho chcíplý pes by uspěl v takové konkurenci.

Mimochodem i fakt, že si Drahoš vybral k demonstraci svých kvalit zabité zvířátko, názorně ukazuje, co je to za člověka. Kandiduje snad na řezníka? Králíka umí stáhnout každá ženská na vesnici, takže to může ohromit jen „chlapáky“ typu Jandy z pražské kavárny. Dělal jsem to jako kluk taky, jenže pro maso, ne jako natrénovanou komedii pro televizi. Drahoš vykřikoval něco o podpoře ekologie, tedy by se od něj dal čekat i vztah k zvířatům. Nezbývá mi, než vnímat Drahoše jako zlého a pokryteckého člověka bez zábran. Pan akademik je pravděpodobně správný ekolog Bursík, jeho „Biomasa“ spřízněná se Zaorálkem a zelený Stropnický. Takový islámský ekolog s porážkami zvířat halal a zákonem šaría. Příroda až na posledním místě, hlavně když to nese. Kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi. Bohužel to jen potvrzuje dojem z obou televizních debat, jaký na mne udělal údajný slušňák Drahoš coby člověk postrádající rozhled, zbabělý, nejistý, neférový a zákeřný. Takový namyšlený a zároveň vyplašený euromarxistický byrokrat z Bruselu, či Berlína zatížený minulostí a komplexy. Česká Merkelová. A nejsem zdaleka sám, koho takto oslovil. Dokladem jsou ovace německých médií.

Jiří Drahoš se bez ohledu na přehlídku titulů projevil jako naprostý amatér a diletant. Jeden můj kamarád, který podniká v oboru médií, mi sdělil, že po duelu na ČT byl tak znechucen, že si musel dát panáka. Drahoš každopádně nepřinesl žádnou vlastní myšlenku. Celá jeho kampaň byla přehlídkou nepodložené samochvály, útoků na Miloše Zemana a částečně omílání frází na úrovni omezených, zato ideově pevných politruků v knize, či filmu Černí baroni. Svojí profesorskou namyšleností začíná vyvolávat dojem lovce titulů, který jich má tolik, možná nikoli na základě znalostí, ale především politické angažovanosti a vzájemných úsluh v akademické obci. Nedělejme si iluze, i takoví vědátoři se občas vyskytnou. Typickým příkladem je soudružka Merkelová, která by se s profesorem jistě výborně shodla. Podle německých médií zcela jistě. Konec konců, někdo dostane titul za politickou angažovanost, jiný za sexuální orientaci a profesorů přibývá jako elity národa. Jen to není vidět na jejich žácích. Úroveň znalostí klesá, i když počet vysokoškoláků roste.

Ani Drahošova parta poradců mu evidentně moc neporadila. Grygar se aspoň předvedl trapnými útoky na Zemana v médiích a Drábová by s ním mohla závodit ve v mediálně vytvářeném vzhledu, přestože je výrazně mladší. Kdyby moderátorka v ČT Drahoše ze všech sil nepodporovala, neskákala neustále nevychovaně Miloši Zemanovi do řeči ve snaze ho vyvést z konceptu a nehádala se s ním, dopadl by Drahoš ještě hůře. Stačila jedna nepřipravená a nenašprtaná otázka a právě on úplně vypadl z konceptu. Z tohoto hlediska se volby opravdu staly referendem o Zemanovi, jak vykřikoval Drahoš. Ke své vlastní smůle.

Měli bychom si připomenout některé obzvláště podnětné výroky pana Drahoše, kterými „stmeloval“ národ. V tom nejslavnějším vytkl Zemanovi, že je prezidentem dolních deseti milionů. To je bez komentáře. Nicméně jsou zde i další zajímavosti, především odmítání referenda o důležitých otázkách. Referendum o postavení obecního záchodku ano, ale o vystoupení z nepřátelské a nebezpečné EU nikoli. Voliči něco takového nemohou zvládnout a rozhodovat za ně mají moudré a vzdělané elity typu pana Drahoše v parlamentu a senátu. Jinak řečeno, národ je blbý a mají za něj v kritických otázkách rozhodovat jiní, nejlépe podporovatelé profesora Drahoše, kteří mu dali za úkol nahradit neposlušného vlastence Zemana. Pozoruhodně hloupý a arogantní přístup toho, kdo chce od toho blbého národa hlasy. Ještě pozoruhodnější je, že zhruba třetina voličů tohoto kandidáta podpořila, takže pravděpodobně chce být bezprávným dobytkem, který samozvané elity v parlamentu a pražské kavárně budou honit podle svých potřeb. Mimochodem, z hlediska referenda je naše republika v současnosti nejzaostalejší zemí v EU, předstihlo nás i Rumunsko. Tam jsou patrně samí géniové, jaké vidíme občas podnikat v Praze v kapsách a kabelkách turistů.

Již před první debatou vysvětlil Drahoš svůj vztah k českému národu těmito slovy: „Český volič není kompetentní udělat správné rozhodnutí v přímé volbě-referendu.“ Ale v referendu o budoucím českém prezidentovi by se nekompetentní český volič Drahošovi docela hodil. Už v roce 1988 jsem se učil na FFUK o kvalifikovaném referendu s využitím internetu, který byl tehdy u nás v plenkách. To se zakládá na poučení všech voličů pomocí médií a školení, aby se mohli rozhodovat objektivně a ve prospěch svojí země. Vzhledem k tomu, že nemáme ještě na rozdíl od vyspělých euromarxistických zemí a islámských států kolem 20% a více negramotných, je referendum s vyváženými informacemi nejlepší cesta k správnému rozhodnutí. Z ničeho jiného nemají samozvané elity z pražské kavárny větší hrůzu.

Tak se to dělá ve Švýcarsku. Žádná věda a funguje jim to stovky let. Náš národ není blbější, než Švýcaři. Ti jsou jen bohatší, protože jim vládnou politici, kteří mají zájem především o vlast a národ, nepodporují euromarxismus a parazity. Pro správný výsledek letošních prezidentských voleb ve prospěch vlasti a národa jsme ani my nepotřebovali školení. Spíš jsme opět poučně vyškolili pražskou havlérku. Od politiků našich zavedených stran a pražské havlérky jsme totiž za téměř třicet let vyškolení až až. V současnosti jsme se dostali se svobodou a demokracií tak daleko, že jejich údajní reprezentanti přesvědčují občany, že jsou bezprávní blbci. Proč asi? Projel jsem kus světa a blbců je všude dost. Nicméně nejvíc jich je v současnosti v západních zemích EU, což jsem popisoval před týdnem. A na „růstu“ kvality a bezpečnosti tamního života je to vidět.

Češi na tom zdaleka nejsou tak špatně, aby se jim museli klanět. Z tohoto hlediska je doslova šokující, že se zkrachovalým euromarxistům a jejich fašismu s bolševickými hesly klaní politici, kteří se považují a prohlašují veřejně za pravičáky. Levičáci typu Sobotky, Zaorálka, Špidly, Dienstbiera, Prouzy, Chovance, Gajdůškové, Bernarda a jim podobní reprezentanti domácí firmy ČSSD už ani sami nevědí, co jsou. Podle nich jsou TOP 09, KDU, STAN, Piráti a Zelení levicové strany. V tom se moc nemýlí, jen si pletou levici se zkorumpovaným, prohnilým a krachujícím euromarxismem hlupáků, sprosťáčků, zlodějů, parazitů a multikulturalistů.

Je ilustrativní, že proti referendu se vyslovují reprezentanti zavedených partají, kteří do značné části zničili náš průmysl a zemědělství, rozvrátili armádu a zadlužili naši zemi, přičemž sami kupodivu nezchudli na rozdíl od mnohých z těch, kteří vytvářejí hodnoty a většiny důchodců. Z tohoto hlediska je ilustrativní především podpora, kterou panu Drahošovi poskytují KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti, případně Zelení, tedy všechno klony původní euromarxistické KDU-ČSL, která si hraje na stranu věřících a přitom podporuje proislámského heretika a nepřítele křesťanů známého jako papež František. Ve spojení s Drahošovými výkřiky, že bude prosazovat sociální politiku, bych připomněl důchodovou „reformu“ pánů Kalouska a Drábka, která okradla všechny, kteří po ní šli do důchodu, zhruba o 2000 korun měsíčně. A to jsou hlavní opory pana Drahoše. Úplní sociální pracovníci.

Další zajímavý výrok pana profesora se týká migrace a zní: „Všem uprchlíkům, kteří v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečné a důstojné zacházení. Muslimové jsou nespravedlivě házeni do jednoho pytle s teroristy.“ Zde je celá řada lží a omylů. Především muslimy opravdu nelze házet do jednoho pytle s teroristy. Jiní teroristé, než muslimové aktuálně nejsou k mání. Prezident Zeman trefně řekl, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. V současnosti je to nepopiratelný fakt. Uprchlík je uprchlíkem pouze do překročení hranice z nebezpečné do bezpečné země. Německo, Rakousko, Polsko, ani Slovensko nejsou nebezpečné země, takže žádný uprchlík se k nám nemůže dostat. Pouze ekonomický migrant, neboli parazit, který zde nemá co dělat. Pan Drahoš měl úžasnou šanci odstoupit od voleb a padesát milionů věnovat na pomoc uprchlíkům v Africe, jestliže je takový humanista a islámský multikulturalista. Jenže on je stejný humanista-pokrytec, jako celá pražská havlérka. O humanitě řečnit, poučovat druhé, ale ať to platí někdo jiný a s těmi migranty ať si žije taky někdo jiný. Když Kocábovi nabízeli pobyt v Chánově, aby poznal realitu, měl milion výmluv. Džamila se tam také nehrne, stejně jako Dienstbier a Chvojka. Samí reprezentanti pražské havlérky, afroislámské invaze a evropských hodnot fašismu s bolševickými hesly, a především podporovatelé Drahoše.

Nejkratší a přesto výstižný je Drahošův výrok: „K islámu mám úctu a vážím si ho.“ To pro něj musela být videa s podřezáváním křesťanů bojovníky islámského státu v Iráku a Sýrii lepší, než sex. Hotové podřezávání králíků. Zde bych připomněl, že saláfismus a vahábismus jako výtvory teroristů z Muslimského bratrstva vyznává v různých zemích 20 až 80% muslimů. Tato skupina rovněž schvaluje islámské teroristické útoky v Evropě a násilí vůči Evropanům. Nikde nepřinesla islámská imigrace pozitivní efekt. Islám dal lidstvu 0,2% vědeckých objevů a vynálezů a dva nositele Nobelovy ceny. A pan profesor a vědec si něčeho takového váží. Na druhé straně v ČT vykřikoval, že není žádný vítač, přestože podepsal jako spoluautor s Putnou výzvu vědců podporující migraci z islámských zemí a ještě ji v médiích obhajoval. Měl by se tedy rozhodnout, co vlastně je a není a nevykládat a nepsat pokaždé něco jiného. Je to nedůstojné, slušně řečeno.

Úplně nejlepší z Drahošových perel je podlézavé poděkování samozvanému knězi Halíkovi: „Děkuji panu monseigneurovi Halíkovi, jehož podpory si obzvláště vážím. Dobří lidé ho mají rádi za jeho trefnou kritiku tupých mas, které jsou tak významné pro ČR, i jeho křesťansky vstřícný postoj k islámu. Šikuje se za mnou elita národa.“ Pan akademik s přehlídkou vysokoškolských titulů oslovuje Halíka slovem monseigneur (monsiňor), což je tradiční titul francouzských králů, korunních princů, později příslušníků nejvyšší šlechty a kardinálů. Faráři se říká důstojný pane, pokud je farářem. Arogantní akademik a reprezentant kavárenské elity národa ani neví, co blábolí. Při svém vzdělání si může přečíst základní terminologii i na internetu, než začne pohrdat tupými masami. Na druhé straně chápu, že jako socialistický nomenklaturní vědecký kádr moc blízké vztahy k církvi neměl, takže toho o ní moc neví. Ale jako správný intelektuál z pražské kavárny má nejvíc řečí o tom, čemu nerozumí. A toho je s výjimkou chemie (?), euromarxistických utopií typu ideologické měny euro, afroislámského multikulturalismu, omílání frází, ubohých pomluv a stahování králíků víc než dost.

Tím méně si ovšem titul monseigneur zaslouží předlistopadový soudruh kádrovák z Chemopetrolu, který si po návratu z NDR hraje na katolického kněze, aniž by absolvoval studium semináře a byl vysvěcen, což jsou základní podmínky kněžství v římské křesťanské církvi, známé jako katolická. Kupodivu, Drahošovi voliči tuto komedii „žerou“ jako příslovečný skot řezanku, nebo spíš siláž. Není třeba připomínat, že Halík je přední postavou pražské havlérky a Sudeťáků. V současnosti patrně pln nekřesťanského vzteku a pokrytecké lásky k bližnímu slouží satanskou mši proti Miloši Zemanovi v chrámu svatého Michala, obklopen růžolícími mladíky převlečenými za ministranty. Elita národa.

Média ovládaná pražskou havlérkou a cizáckými penězi spustila nářek o kampani slušného Drahoše v kontrastu s vulgárním Zemanem. Nějak vidím pravý opak a nejsem sám. Hrubost, ne-li sprostota podporovatelů Drahoše neznala míru, počínaje radním Zelenkou z Hostivaře. Ten se již pravděpodobně v slzách cpe čočkou z ešusu, aby mohl čestnými salvami uctít na radnici druhé období Miloše Zemana. Další slušňák popřál veřejně všem voličům Miloše Zemana, aby chcípli. A je zde řada dalších podobných slušňáků. Sprostota podporovatelů Drahoše neznala mezí a ještě si někdo dovoluje vykládat něco o slušné kampani pana profesora.

K tomu můžeme přidat neustálé omílání zdravotního stavu Miloše Zemana, podle něhož už by měl být dávno po smrti. Jenže on není. I známí z televize se mi přiznali, že Zeman vypadá podstatně lépe, než ho média prezentují. Záleží především na úhlu záběru, cloně a nasvícení. Dobře to bylo vidět při debatě v ČT. Stačí porovnat záběry Zemana a Drahoše. Ale i na fotkách na internetu byl Zeman zabrán a na počítači upraven tak, aby vypadal jako chodící mrtvola, případně měsíc po smrti. Vím, co říkám, fotím třicet let, tisíce mých fotek prošly časopisy a spolupracoval jsem několik let i s kameramany. Je zajímavé, jak Zeman na nejnovějších fotkách zázračně obživl. Jistě, není to žádný maratonec, ale to nebyl ani Churchill, který chodil o holi a říkal, že když nemusí stát, tak sedí, a když nemusí sedět, tak leží. K tomu si dal kvalitní whisky a doutník a dělal historii světa. Byl obézní, nesloužily mu nohy, ale měl dobrou hlavu plnou vlastních myšlenek, stejně jako Miloš Zeman. Havel chyběl na Hradě ze zdravotních důvodů celé měsíce a nikdo mu to nevyčítal a taky ho nikdo nepostrádal. S prezidentem Drahošem by to bylo stejné. Nebude trvat dlouho a mnozí z těch, kteří ho volili, se budou stydět a nepřiznají, že ho volili. Zeman pracuje každý den. Hlavou, nikoli nohama. Na to, aby udělal něco pozitivního pro národ, nemusí poskakovat před kamerou jako opičák.

V médiích posloucháme roky, jak nás Zeman špatně reprezentuje v zahraničí a reprezentovat ostudně bude. Je zajímavé, že k žádné ostudě a incidentu nedošlo. Naopak mu všude naslouchají, mnohde s ním souhlasí a v New Yorku mu aplaudovali vestoje. Samozřejmě nikoli voliči Obamy a Clintonové a reprezentanti nadnárodních zájmových skupin, o nichž mluvil Trump v projevu, který je u nás téměř neznámý. Představme si na Zemanově místě Drahoše, který má problém vytlačit ze sebe několik souvislých vět po sobě a na vše potřebuje papír. Evidentně si bez ohledu na přehlídku vysokoškolských titulů a vychloubačných řečí o svých jednáních na nejvyšší úrovni neumí ani připravit veřejné vystoupení. Omílá, co mu druzí napíšou, a ještě s chybami. Místy mi připadá jako zemědělský „akademik“ Skopeček ve filmu Tři chlapi v chalupě při rozdávání rad v teletníku. Drahošovi by tleskala nanejvýš jeho kolegyně a soudružka, vědecko-politická pracovnice Merkelová a Schulz, známý intelektuál, který by si měl dodělat aspoň svůj výuční list knihaře.

Nejvíc mne Drahoš pobavil svým pěveckým výkonem s českou hymnou. Tak trochu mi připomenul odcházejícího Mečiara na Slovensku. Když nemá argumenty do diskuze, nahrazuje to pěveckými a tělocvičnými exhibicemi, jako kdysi Parkanová, radarová pěnice. Ještě, že netroubí na saxofon jako Clinton. Nicméně hymna byla zbytečná komedie. Všichni víme, kde Drahošův domov je. V pražské kavárně v mužném objetí tamních intelektuálů Kalouska, Bělobrádka, Halíka, Feriho, Bartoše, Hermana, Jandy, Stropnického, Putny, Drábové a jim podobných.

Na Drahošově pochybné televizní show na ČT mne zaujala ještě jedna věc. Halasně vykřikoval, že nebyl členem KSČ a ukazoval na Zemana. Moc neriskoval, protože dobře ví, že seznamy se nezachovaly a bylo by možné ho usvědčit ze lži pouze pomocí svědků. Ti jsou mnohdy podplatitelní a lze je zastrašit. Jenže v roce 1989 my bylo čtyřicet a je naprosto vyloučené, že by na své pozici nebyl členem KSČ. To by už dávno dostal vyhazov pro politickou nespolehlivost. Tak úžasný vědec to zase nebyl. Zde mohu posloužit opět svojí zkušeností. Díky práci v rámci vojenské kontrarozvědky jsem byl dlouhodobě ušetřen verbování do KSČ a rizika vyhazovu pro politickou nespolehlivost. Neabsolvoval jsem tudíž VUML, kteří mi někteří „znalci“ na internetu připisují, ale druhou vysokou školu. Takže pokud Drahoš skutečně nebyl členem KSČ, dělo se tak v rámci vytváření krycí legendy pro plnění jiných úkolů. Celé jeho slavné lustrační osvědčení proto nemá ani hodnotu papíru, na němž je vytištěno, jak jsem popisoval už v minulém článku. Můj názor je spekulativní, nicméně ho logicky nelze vyvrátit.

A co slavní protikandidáti, kteří měli ubrat Zemanovi hlasy? Topolánek již dostal odměnu za svoji šaškárnu v podobě plného koryta u Křetínského. „Pražská havlérka“ Fischer a „Schapiro II“ Hilšer budou pravděpodobně pokračovat v podpoře Drahoše a rozdělování společnosti, než budou docela k smíchu a na jejich vystoupení přijdou pouze zaplacení puberťáci. Nicméně bychom na ně neměli zapomínat, protože stáli na straně afroislámské migrace, odmítání referenda a pohrdání národem. Nelze vyloučit, že v době příštích prezidentských voleb zase vylezou a dostanou patřičnou podporu od našich nepřátel ze zahraničí. Pan Hannig se po delším šaškování ukázal jako rozumný člověk, nicméně jeho podpora známého antisemity Bartoše jeho politickou kariéru poněkud znehodnocuje. Bartoš je možná jen salonní antisemita, který sám o sobě není nebezpečný, ale vytváří argumentační základ pro extrémistickou část vedení národní domobrany, která tuto skupinu vesměs slušných vlastenců zcela degraduje. Nenávistné útoky na Izrael a Židy, které přehlíží, ne-li přímo podporuje EU, jsou jako na objednávku agresivním skupinám muslimů. Je třeba popřemýšlet, odkud ve vedení národní domobrany vítr vane.

Na závěr nesmíme zapomenout ani na možná hlavního aktéra Drahošovy prezidentské kampaně, jeho dominantní manželku. Ta pravděpodobně zcela propadla iluzím a vyrostla ve vlastních očích minimálně na filmovou hvězdu. Každopádně získala ničím nepodložené a přehnané sebevědomí jako výsledek režie komediantů pražské havlérky, kteří evidentně ztratili soudnost při odhadu hloubky blbosti voličů. Vážená choť nadnášená iluzemi bohužel silně připomínala husopasku, kterou knížepán povolal na zámek, aby vykydala stáje a vypucovala záchody, přičemž ona se domnívá, že bude paní kněžnou. Chyba lávky, žádná Popelka. Voličům bohužel došlo, že do Libušky Šafránkové toho paní Drahošové na jedné straně dost chybí, zatímco na druhé neméně přebývá. Chápu, že mohla okouzlit nějakého kamaráda Jakuba Jandy svojí mužnou krásou, ale jinak vyvolala spíš obveselení, případně i nechuť svojí rostoucí namyšleností. Nejhorší je, že ona sama uvěřila, že je neodolatelná hvězda. Měla by si přečíst poučnou pohádku Císařovy nové šaty. Ono to v plné míře platí i pro jejího manžela, který se připravuje dále otravovat vzduch v naší republice a rozeštvávat společnost.

