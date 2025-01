Angelika Bazalová: Odskáče si to někdo? Fauci dostal milost. Jsou tu ale další jména

Pokud někomu z vyšetřovaných aktérů hrozí, že ponese trestněprávní důsledky za své činy, pak je to Peter Daszak – šéf Eco Health Alliance, neziskovky, která čerpala peníze (nejen) od Fauciho NIAID. A tahle neziskovka úzce spolupracovala na kontroverzním výzkumu s čínskou laboratoří ve Wuhanu, která je pod kontrolou Čínské lidové armády. Už to by mělo stačit na jeho stíhání. Když si vezmeme, že se u nás řeší trestný čin „činnosti pro cizí moc“, za což prý bude hrozit až 12 let – tak tady máme špičkového vědce, který „sebere“ peníze amerických daňových poplatníků a jde do země potenciálního „nepřítele“ dělat pokusy, které mohou vést až k vyvíjení biologických zbraní a de facto tak nepříteli odhalí velmi citlivé znalosti. Co na to chcete říct? Na co si to tady hrajeme?

Nikdo jiný?

Vtipné je, že ani Daszak možná nepůjde sedět, i když – pokud je někdo vinen tím neštěstím, tak asi nejvíc on. Jenomže, za co ho chcete zavřít? Jedině snad za to, že by mu dokázali, že v Číně prováděl něco nad rámec schválených projektů. Což se mu asi prokázat dá, stejně jako to, že o výsledcích bádání nepřinášel včas poskytovateli grantu (tedy NIAID) podrobné informace. Hm. Tak za to dostane kolik? Rok? Nebo podmínku? Svým způsobem je to administrativní pochybení. Rozhodně mu nepřišijí genocidu, jak si možná někteří představují. A to ještě ani nevíme, jestli se opravdu ta Grand Jury k tomu, aby Daszaka soudila, sejde. I když podle kuloárových informací se už k tomu schyluje.

Další věcí, kterou by mu mohli napařit, je lhaní před Kongresem, protože on se evidentně zaplétal do svých lží během těch slyšení před kongresovou komisí. Ale to taky nebude na doživotní žalář. Ale zdůrazňuji, že to pořád nevíme, jestli k tomu soudu vůbec dojde a jestli obvinění padne. Zatím se rozhodlo jen to, že jeho Eco Health Alliance nesmí pět let dostávat žádné veřejné peníze, což je pro tuto dneska už relativně velkou neziskovku asi existenční záležitost. Ona je Daszakovo dítě, on z ní vybudoval to, čím je – a tohle je pro něj určitě těžká rána. Ostatně, on sám dostal k 6. lednu vyhazov.

Které podmínky porušoval?

Měl například v podmínkách uvedeno, že musí hlásit, pokud v laboratoři vznikne patogen desetkrát infekčnější, než byl ten původní. Během pokusů ve Wuhanu, které nevědomky platili američtí daňoví poplatníci, vznikaly patogeny i desettisíckrát infekčnější, ale stejně Daszak nic nehlásil. Jenže stejně tak je třeba říct, že i když se pod jeho taktovkou ve Wuhanu dělaly pokusy s „gain of function“ (zvyšování virulence viru), je prakticky vyloučeno, že právě v jejich průběhu vznikl SARS-Cov-2.

Jinými slovy, pokud SARS-Cov-2 vznikl v čínské laboratoři, je téměř jisté, že Daszakovy grantové peníze u toho nebyly. Ten smrtící virus si tam pravděpodobně udělali Číňani sami. Jisté je nicméně to, že wuhanská laboratoř, při svých pokusech, při nichž pravděpodobně unikl SARS-Cov-2, využila i zkušeností nabytých při spolupráci s Daszakem a s dalšími americkými vědci.

Jenže vědci dneska spolupracují na různých věcech, sdílejí si poznatky, výsledky atd. napříč světem... A toto byl jeden z příkladů takové „úspěšné spolupráce“. Američtí vědci s těmi wuhanskými dávno před covidem vydali spoustu zajímavých vědeckých článků v odborných časopisech. Tak co to je? Úspěšná věda, nebo spolupráce s nepřítelem? A tuhle „úspěšnou vědu“ tam dělal Daszak, nikdo ho nekontroloval, protože on byl brán jako eso, zkoumal potenciální nebezpečné viry, které by jednou – teoreticky – mohly ohrozit lidstvo, což de facto musel dělat v Číně, protože tam je rezervoár těch nepoznaných patogenů, a peníze z grantů od nejctihodnějších vědeckých institucí se mu jen sypaly.

No, a oni ty potenciální nebezpečné patogeny zkoumali tak vehementně, že pak jeden takový sami vyrobili a pustili ho ven. Možná tam nedodrželi nějaké podmínky s bezpečnostním zajištěním laboratoře, ale za to Daszak vinu nenese, to jde na vrub Číňanů, a tam už se nic nedozvíme. Jenomže, kdyby se ta chyba nestala ve Wuhanu, tak se asi stejně stane dřív nebo později někde jinde. Ty pokusy si o to říkají. Daszak vlastně nese vinu hlavně za to, jak zblbnul lidstvo, že se jednou vynoří nějaké strašlivé nepoznané viry z amazonského pralesa či z čínských jeskyní, které dozajista jednou strašlivě zmutují a všechny nás zabijí. A on říkal, že když je bude zkoumat předem, tak na takovou eventualitu lidstvo bude připraveno. „Zlatý voči...“

Ve skutečnosti to byl jeho stroj na peníze. Já si myslím, že to je celé pitomost, ale když se zeptáte některých vědců, tak oni takhle pořád to mají. Doteď. Pořád chtějí kombinovat různé viry a koukat, co jim z toho vznikne Je to prostě vzrušuje. A tu omáčku, že to dělají pro dobro světa, tu k tomu prostě přimíchají. Takže, přijdou noví Daszakové. Tím jsem si jista.

A co Fauci?

Ted se řeší hodně to, že ho Biden preventivně omilostnil. Je to samozřejmě šílené, ale já si vůbec nejsem jistá, že by se Fauciho podařilo dostat před soud. Když říkám, že ani u Daszaka to není jisté, tak u Fauciho už vůbec ne. On „jen“ řídil instituci, která poskytovala vědcům po celém světě granty na vědecké projekty, A, jak jsem řekla, mohli by mu maximálně vyčítat, že ty peníze pak špatně hlídal, protože zrovna Daszak poslal průběžnou zprávu o svých výzkumech asi o dva roky později, než měl. Ale to jsou pořád takové formální věci.

Ve Fauciho případě šlo u toho kongresového šetření především o to, zda věděl, že výzkumy, které Daszak ve Wuhanu prováděl, lze klasifikovat jako „gain of function“ – tedy cílené zvyšování nakažlivosti viru. Fauci se ale točí na tom, že sice takové patogeny vznikly, ale že to nebylo úmyslné a že vznik takto nakažlivých virů byl náhodný, a proto nemohl být ani předem schválený. Takže já si myslím, že za ten únik viru pod taktovkou nezodpovědných bláznů, kteří jen páchali dobro, akorát u toho nedopatřením zabili miliony lidí, nakonec nikdo sedět nepůjde. A že to nebude Fauci, to už víme.

Budu zvědavá – ale na to, jestli se bude podobně jako únik viru vyšetřovat i to překotné schválení těch pseudo-vakcín. Já myslím, že i tam je spousta otázek, které by si lidstvo zasloužilo znát, Ať už si to jednou někdo odskáče, nebo ne. Jde o to to, popsat a vědět, co se stalo.