Ani korunu ČT a ČRo! Rozlícený Babiš to slíbil v programu

„Mafián Rédl rozděloval peníze mezi STAN i TOPku. To je zjištění policie. Takže tady máme dvě zločinecké organizace, které kradou peníze nás všech, ale média to moc nezajímá. Místo toho všichni jeli Blažka,“ poznamenal šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Blažek je podle něj ten pán, bez kterého by Fiala nikdy nebyl premiér a ani Piráti by neměli svoje koryta. Rozezlený Babiš též sdělil, že ANO bude bude mít v programu, aby veřejnoprávní média, tedy ČT a ČRo, nedostala ,,ani korunu".

„Celé léto jsme mohli číst v provládních médiích, a tam došlo k další koncentraci, Seznam Zprávy ovládl Novinky, takže plno lidí dostalo padáka, a samozřejmě, že ten editor, který bytostně nesnáší Babiše, dělá ty titulky. A víte proč? Abyste neslyšeli o kauze Dozimetr. Tam jsme se dozvěděli, že šéf té zločinecké skupiny, protože STAN je zločinecká organizace. Zločinecká, která vznikla proto, aby kasírovali peníze hlavně v komunálu a teď už postoupili do vlády. Takže tam se uvádí, podle policie, že pomáhá hnutí STAN s kampaní, šéf tý skupiny zločinecké, a později při rozpočítávání peněžních prostředků vyčleňuje 500 tisíc korun, které mají jít Gazďovi. To je Petr Gazdík. To je normálně poslanec. Bývalý ministr. Měl šestnáct poradců. To je ten, nebudu to rozvádět,“ pousmál se šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

„A kdo tam ještě další byl? No samozřejmě topka, taky údajně kasírovala. Europoslanec a náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil. Policie usoudila, že Rédl peníze rozděloval mezi dvě politická uskupení, kromě Starostů často zmiňoval i TOP 09. Takže ve vládě stojí dvě zločinecké organizace, které kradou peníze, vaše peníze, ale média to nevysílají. Jenom kupodivu ten Deník N, ale asi ta redaktorka bude mít taky smůlu. V sobotu budeme sedět s budoucím ministrem. Koukejte, jak to tu všechno. Gazďovi máme dávat 500 tisíc. Vidíte to? A to ještě je stávající poslanec,“ ukazoval Babiš.

„A co se stalo v létě? Kromě toho, že jeli stále, že jaký zisk měly potravinářské potraviny, těch pár drobných v procentech vůči tržbám. Samozřejmě, energetika, tam kde někdo vydělal sto miliard, to se nedělo, ani další, aby to zabili, tak se vymyslela asi kauza Blažek. No! A dokonce nás kritizovali, tady, to je ta současnost Seznamu, Novinky, to už je o ničem, pokaždé spustí opozice virvál a po schůzce Blažka s Nejedlým je podivné hrobové ticho. Protože tady nám psali, že máme kritizovat tu schůzku. Ano. Tak. A vy dobře víte, kdo dojednal tuhle vládu. Kdo dojednal tu vládu? No Blažek! A s kým to dojednával? Vždyť to trdlo, co je ministr zahraničních věcí, ostuda naše, v zahraničí, se všichni smějí, by v životě nebyl ministr, kdyby podle drbů Blažek s Nejedlým nepřesvědčili Zemana, že na základě toho asi popraví toho Koudelku, to je ten šéf BIS. Zeman byl posedlý Koudelkou. Tak to byl ten deal,“ vyprávěl Babiš.

„A samozřejmě, nesplnili. Tak si řekněme, co ti dva novináři ze Seznam Zprávy tady v Radiožurnálu říkali. Oni se jmenují Valášek a Jelínková. Tak co říkali: Bez Blažka by se Petr Fiala nikdy nestal premiérem. Nikdy by se nestal ani předsedou ODS. Říká Valášek. Tak co nějaká žlutá karta, prosím vás? Lze říct, že pan Fiala je panu Blažkovi vděčný dneska za mnoho. Valášek: Dalo by se říct, že Petr Fiala je projektem Pavla Blažka. Pavel Blažek je ten, kdo v skutečnosti to řídí, říká Jelínková. No nevím. Udělal vládu, tak má žlutou. Jako je to fakt komedie, čím dál víc. Jasně se ukazuje, kdo vlastně řídí koho a kdo koho potřebuje víc. Myslím, že Petr Fiala mnohem víc potřebuje Pavla Blažka. Takže partneři, zase Piráti hlasovali a vyhrožovali, že odejdou z vlády. No co by dělali bez těch koryt? Kolik vydělává takovej IT, no určitě ne 300 litrů? Ani prodavačka mobilů nevydělává 300 nebo 400. Co by dělali. Vyhrožovali. Bububu, pane premiére. Co ten Blažek, ale to, že on jim vyjednal tu vládu, aby měli ty koryta, tak samozřejmě, že na to zapomněli. Takže proč bychom jim u toho měli svítit? Tohle všechno vzniklo jenom proto, aby nikdo nepsal o Dozimetru,“ domnívá se Babiš.

„Že se normálně znovu krade, že jsou znovu korupce. A vždyť jsem o tom mluvil. Jsme po Rusku druhá největší klientelistická země, a to říká Economist. Takže aby bylo jasno, když vytáhnu ten obytňák, tak jedno z hesel bude, že vám řeknu tu pravdu. Na média už ani nekoukejte a ty takzvané veřejnoprávní, teď vede ten iRozhlas, který berou sedm miliard od vás, tak my v programu budeme navrhovat, že nedostane ani korunu, my máme dost médií. A vůbec, je potřeba jít do terénu a tam se dozvědět pravdu, protože toto je nejprolhanější vláda, která je ve vládě jenom proto, že jí jdou na ruku média. Před volbami vyhráli a teď pokračují,“ zakončil Babiš.

