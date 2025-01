Ano, jsme nacionalisté. U Babiše už se tohoto slova nebojí

Wikipedie frakci Patrioti pro Evropu definuje jako populistickou, euroskeptickou, protekcionistickou či antiimigrační skupinu.

Knotek v rozhovoru souhlasí například s tvrzením, že označení antiimigrační je správné. „Antiimigrace určitě ano, protože je to opravdové označení, protože proč jsme jako Patrioti vznikli. My jsme tu léta vlastně čelili následkům a ještě budeme čelit následkům absolutně nezvládnuté migrační a také hospodářské umanuté zelené klimatické politiky. Proto vznikli Patrioti. Zároveň je tu jasná snaha centralizovat se do Bruselu, a to my nechceme, takže jsme proti té ilegální imigraci i proti masivní ekonomické,“ uvedl v rozhovoru pro XTV s tím, že Evropa není a nemůže být pro všechny.

„A pokud se říkalo, že jsme nacionalisté, tak nacionalismus je to, že mám rád svůj národ, svou zemi. To neznamená, že nesnáším nějakou jinou zemi nebo jiný národ. Takže ano, jsme hnutí nacionalistické. To, že v některých kruzích je to považováno za špatné slovo, není náš problém a není to problém občanů. Evropa není a nemůže být pro všechny,“ doplnil Knotek.

Vedení Bruselu je mocenská hydra

Ondřej Knotek odmítá označení euroskeptik a zdůrazňuje jinou vizi Evropy: „Euroskepticismus vůbec ne, my jsme Patrioti pro Evropu. Evropu, která je tvořena těmi národy a státy. My chceme silnou Evropu. My nechceme, aby Brusel řídil ty členské státy. Protože jsme proti současnému vedení Bruselu, která je prostě mocenská hydra, která se úplně odtrhla od reality,“ hovořil o soustředění moci v rukou Evropské komise a jejích spojenců: „Podívejte, Evropská komise a jí nakloněná média a neziskovky utvořily mocenský kartel. Cílem těchto lidí uprostřed Bruselu je vytvořit eurofederaci,“ upozornil.

„Neznamená to, že my jsme proti Evropě. My máme pouze jinou představu a naši voliči mají jinou představu o tom, jak by Evropa měla vypadat, kdo by v ní měl žít a jak by měla fungovat. To ale neznamená, že jste proti Evropě. Skoro bych řekl i naopak,“ zdůraznil Knotek.

Do jisté míry odmítl i negativní nálepku populismu a zdůrazňuje, že Patrioti hájí zájmy občanů: „Jsme spíše napravo než nalevo, ale jak říkám, musíte vždy vzít v potaz všechny ty věci. Pokud populismus znamená lépe hájit zájem občanů, tak v tom případě jsme populisti. Naši odpůrci se to samozřejmě snaží říkat – že jsme populisti, kteří slibují něco, co není reálné. Ale to není pravda. Troufnu si říct, že je to spíš naopak,“ zdůraznil.

Zároveň se jako člen frakce Patrioti pro Evropu vymezil proti označení proruských extremistů: „Říkají o nás také, že jsme extremističtí a proruští. To samozřejmě je také nesmysl. Naopak se chceme vymezit vůči všem hrozbám. A pokud vím, tak jsme za posledního půl roku byli dvakrát podpořit americkou administrativu Donalda Trumpa, do Ruska jsme nejeli,“ poukázal.

Ondřej Knotek věří, že vítězství Donalda Trumpa může ovlivnit i Evropu, a očekává postupný návrat k „zdravému rozumu“. „Určitě inaugurace Trumpa přispěje k tomu, že se posuneme více k tomu zdravému rozumu. Prvním bodem byly evropské volby. Evropský parlament a jeho složení je dnes rozumnější, než bylo předtím. Naopak úřednictvo Evropské komise je na tom ještě hůř. Třetím prvkem jsou pak členské státy, tam je to stále s otazníkem. Pak přišly americké volby a je tam velká jízda Donalda Trumpa, jasné vítězství. Ukazuje se, že byl připraven. A vlastně Evropa – ty progresivní a zelené neudržitelné síly, bych si troufl říct – ztratily velkého spojence, a to byli američtí demokraté,“ řekl Knotek.

Psali jsme: „Je třeba napravit neúspěšnou politiku Bruselu.“ Bouřlivý summit Patriotů pro Evropu. Na stole novinka

Svůj pohled na zdravý rozum pak vysvětlil na příkladu evropské klimatické politiky. „My jako Evropa jsme si řekli, že budeme první tzv. klimaticky neutrální kontinent, že v roce 2050 už nebudeme vypouštět CO2. Řekli jsme si, že co nejrychleji zavřeme veškeré fosilní zdroje, například uhelné elektrárny. Takže zatímco my zavíráme poslední uhelné elektrárny, cena emisní povolenky – to je ta daň za vypouštění emisí – je v Evropě nejdražší na světě. Zdravý rozum ale říká, že pokud chceme snížit emise, musíme to dělat všichni. Jenže v Indii pějí ódy na uhelné elektrárny, stavějí nové, v Číně také, v Indonésii taky, v Austrálii mají politiku vůči uhlí mnohem vstřícnější. Pokud my v Evropě zavřeme stabilní zdroje a jinde je masivně otevírají, pak to není zdravý rozum – to je hloupost.“

Konec „woke“ politiky

Ondřej Knotek vysvětluje, co znamená dnes tak často skloňovaný pojem woke politika, a tvrdí, že Trump její éru ukončil: „Kdybych to měl vysvětlit, tak woke například znamená, že v nějakém historickém filmu anglickou královnu Viktorii hraje Afroameričan muž. To je přesně to, co je woke. A to teď končí v Americe. A pokud se chceme my udržet v nějakém konkurenceschopném módu, tak budeme muset i tohle zohlednit. A to je dobře,“ doplnil.

Green Deal a slepá ulička

Podle Knotka současná podoba Green Dealu Evropu dostala do slepé uličky a volá po jeho pozastavení: „My jsme teď ve slepé uličce. Chceme, aby se v tuto chvíli Green Deal pozastavil. A dnes naše frakce Patriotů pro Evropu připravila výzvu pro jiné politické síly v Bruselu, které slibovaly voličům, že budou dělat revizi Green Dealu nebo jeho úplnou úpravu, aby se k nám přidaly. Nyní jsme v situaci, kdy to bruselské úřednictvo chce přidat další nové klimatické cíle. A my jako Patrioti pro Evropu tohle budeme bombardovat, shazovat a věříme, že se k nám ostatní přidají,“ uvedl, že současný Green Deal je třeba zrušit a postavit jej znova.

Okomentoval také změnu postoje ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který naznačil možnost přehodnocení zákazu spalovacích motorů: „Je to vtipné, ta otočka v české vládě, protože bylo to právě české předsednictví a ministři této současné vlády, kteří ta největší zvěrstva – to znamená zákaz spalovacích motorů, Euro 7, drahé emisní povolenky a jejich rozšíření – podpořili. A teď se přidávají do toho proudu, který začíná mít tu většinu, a jeho základem jsou právě Patrioti pro Evropu. My chceme pomoci automobilovému průmyslu a udržet konkurenceschopnost,“ zdůraznil.

Spolupráce Patriotů pro Evropu s Donaldem Trumpem

V závěru rozhovoru Knotek potvrdil, že frakce Patrioti pro Evropu buduje kontakty s americkými republikány. „Máme kontakty na lidi, kteří jsou v jeho kruzích. Nevím o nikom, kdo by měl telefon přímo na Trumpa, ale myslím, že už teď, po těch dvou hlavních návštěvách – byli jsme v Americe před volbami a nyní na inauguraci – bylo právě o těchto setkáních. Získáváme kontakty na kongresmany, senátory, různé republikánské nadace. Myslím si, že umíme doručit vzkaz Donaldu Trumpovi, kdykoliv bude potřeba,“ uvedl Ondřej Knotek.

Psali jsme: „Česko musí přestat být lokajem a stát se suverénním hráčem,“ říká Jana Bobošíková Americký komentátor: Biden a Zelenskyj budou muset vysvětlit, k čemu ta válka byla EU se bojí, že ji Trump potopí. První náznak už teď Více zbrojte, apeloval v Madridu šéf NATO. Dočkal se diplomatické reakce