Antibabiš skončil, ohlásil Marek Benda. ODS chce jít vlastní cestou

Že ODS chce ukončit svou politiku „Antibabiš“, bylo patrné už na jejím lednovém kongresu, kde byl novým předsedou zvolen poslanec Martin Kupka. Nové stanovisko ODS deklaroval i v rozhovorech s novináři.
„Naše politika ale nebude založena na principu Antibabiš. Už od začátku jsme mluvili o nabídce konkrétních řešení,“ uvedl Kupka v rozhovoru pro Radiožurnál.
Odklon ODS od politiky založené na odmítání spolupráce s hnutím ANO a stavením kampaní proti osobě Andreje Babiše se už projevuje i v konkrétních krocích ODS, povšiml si server iROZHLAS.cz.
Ve sněmovně se to projevilo při projednávání tří zásadních legislativ, které jsou prioritami vlády ANO, SPD a Motoristů, konkrétně při projednáváno novely jednacího řádu, nahrazení služebního zákona novým zákonem o státních zaměstnancích a novele stavebního zákona.
Zatímco opoziční STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 navrhovaly jejich zamítnutí nebo vrácení k dopracování, poslanci ODS se většinou zdrželi a umožnili jejich posun do další fáze projednávání. V případě projednávání novely stavebního zákona se dokonce tři poslanci ODS, Karel Haas, Jan Skopeček a Vojtěch Munzar, postavili na stranu vlády.
„Určitě se nebudeme řídit podle toho, jak se chová zbytek opozice. Budeme hledat svoji cestu, svoje vyjádření svých názorů, svých pohledů na svět,“ ozřejmil pro iROZHLAS.cz předseda Poslaneckého klubu ODS Martin Benda a přislíbil, že k novele stavebního zákona ODS předloží řadu pozměňovacích návrhů.
Server iROZHLAS.cz seznává, že ODS má dnes k určitým stranám vlády Andreje Babiše blíže, než k těm opozičním. Předseda Poslaneckého klubu ODS Benda uvedl, že strana se nebude dívat pouze na to, kdo návrhy a jednotlivé tisky předkládá, ale zde mají potenciál zlepšit situaci České republiky. Pokud naopak ODS bude vnímat, že by návrh situaci mohl zhoršil, plánuje jednat „destruktivněji“.
„Když budeme mít pocit, že se dá dobrat nějakého konce, který bude mít hlavu a patu, tak minimálně v tom prvním čtení nebudeme říkat, že jim všechno vrátíme jen proto, že to předložili oni,“ řekl Benda.
Specifickým případem je novela jednacího řádu, kterou předložili poslanci ANO, SPD, Motoristů sobě a také Marek Benda z ODS. Návrh omezuje délku vystoupení poslanců a faktické poznámky, přičemž prezident, členové vlády a předseda sněmovny by mohli vystupovat bez časového limitu.
„Jednací řád jsme spolupodepsali, tam si trvám na tom, že když koalice předloží text, který je z 85 procent totožný s tím, co jsme předložili my, tak že nebudu po půl roce, když jsem se dostal do opozice, říkat, že se mi to zdá nevhodné,“ vysvětlil Benda.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.