Macinka má na to právo. Po chvále od Trumpa přišla další věc

Úvodem se Thomas Kulidakis pozastavil u nálady v české společnosti a uvedl, že nebyl překvapený, že se po volbách znovu demonstruje na náměstích, protože to očekával už v den vyhlášení výsledků. „Tipnul jsem to na Milion chvilek, podle mě bylo jedno, jaká bude záminka,“ řekl a zdůraznil, že právo lidí vyjádřit názor respektuje. „Já jsem rád, že lidé mohou jít vyslovit svůj názor,“ uvedl.
Současně dodal, že právě s novou vládou očekává návrat otevřenější debaty. „Rozdíl mezi dobou tehdy a teď a dobou budoucna bude, že zatímco v minulosti byly názory jiné ostrakizovány, tak teď se vrátí živá debata,“ uvedl a připomněl přístup předešlé Fialovy vlády: „Ta minulá vláda nadávala třeba zemědělcům, když šli demonstrovat kvůli zemědělství, že jsou to proruské páté kolony a destabilizují společnost v zájmu Ruska a tak dále,“ podotkl.
Macinka má právo říkat svůj názor
Thomas Kulidakis reagoval také na spor kolem vystoupení Petra Macinky na Mnichovské bezpečnostní konferenci s nadsázkou a ironií. Naznačil, že místo dramatických debat o jedné konferenci by se měla pozornost soustředit na skutečné domácí problémy – drahé bydlení, rekordně nízkou porodnost, vysoké zadlužení, drahotu či napjaté veřejné finance.
Podle něj působí přehnaně, když se politická i mediální energie věnuje především jedné zahraniční výměně názorů. „Jsem hrozně rád, že žijeme v zemi, kde se žije tak výborně, že se dva dny Poslanecké sněmovny řeší esemesky, dva dny místo podstaty rozpočtu se řeší, zdali je zákonný, nebo ne, a potom už pátý den se řeší, co řekl Petr Macinka na nějaké konferenci, jedné z mnoha. Já jsem v úžasu,“ řekl s notnou dávkou ironie.
Následně se k celé věci vyjádřil věcněji a zdůraznil, že samotný střet názorů v Mnichově nepovažuje za problém. „Já jsem hrozně rád, že si tam mohli popovídat, ale zase se z toho ztratila podstata věci. Petr Macinka má přece právo na svůj názor, stejně jako Hillary Clintonová nebo Radosław Sikorski,“ považuje za správné, že se názory otevřeně střetly. „Já jsem rád, že se ty názory střetly. Na druhou stranu, není to úplně to nejpodstatnější,“ zopakoval s tím, že skutečné meritum debaty vidí jinde než v mediálně nafouknutém sporu.
Politický komentátor rozvedl, že skutečné jádro sporu se týká otázky pravomocí a fungování evropských institucí. „To, co řekl Petr Macinka, je naprosto legitimní. A to, že pan Sikorski to vidí jinak, že je eurofederalista, i když říkal, že dříve byl euroskeptik a zkušenost ho přivedla k tomu, že je víc pro tu Evropskou unii, tak je to taky v pořádku, je to taky legitimní názor. Je to úplně normální debata,“ konstatoval.
A poukázal i na širší kulturně-politickou rovinu celého střetu. Podle něj se část debaty přesunula k otázce konzervativních a progresivních hodnot, kde si obě strany nárokují morální převahu. Připomněl, že i v těchto tématech jde o legitimní střet názorů, nikoli o důvod k démonizaci oponenta. „Je stejně podle mě legitimní a přijatelné, aby si někdo myslel, že pohlaví má být 80, jako to, že si někdo myslí, že ne,“ prohlásil Kulidakis.
Fanouškovství místo principů
Své tvrzení o „fanouškovství“ doložil konkrétními příklady z české politiky. Připomněl spor kolem nejmenování Filipa Turka ministrem prezidentem Petrem Pavlem a srovnal jej s dřívějším případem, kdy prezident Miloš Zeman váhal se jmenováním Jana Lipavského. Podle Kulidakise nejde o sympatie k jednotlivým politikům, ale o princip ústavní praxe.
Připomněl, že sám byl v obou situacích konzistentní, a přesto kritizován: „Byť jsem třeba rozuměl, proč nechce Zeman jmenovat Lipavského, tak jsem říkal, že má být jmenován,“ dodal. Ale reakce veřejnosti se podle něj mění podle toho, kdo je právě „jejich“ kandidát. „Zajímavé bylo, že ti, kteří mě tenkrát chválili za to, že říkám, že Lipavský má být jmenován, mě teď haněli za to, že jsem říkal, že Turek má být ve stejném případě také jmenován ministrem. To je o tom fanouškovství,“ podotkl.
Ostře se proto vymezil i vůči kritikům včetně části lidí z iniciativy Milion chvilek i médiím, kteří podle něj hodnotí situaci selektivně. „Ať se potom nevydávají za hodnotitele morálky, za obránce těch nejvyšších hodnot a podobně. Ať netvrdí tito lidé i média, která se posouvala na podobnou stranu, že jsou strážci nezávislosti. Ať přiznají, že jim jde čistě o fanouškovství. O sympatie. Nalejme si čistého vína,“ řekl Kulidakis.
„Máme ústavu, tam je něco napsané. Ten princip platí pokaždé stejně. Až se ústava změní a bude tam, že prezident na základě vlastního uvážení možná jmenuje na návrh předsedy vlády, tak budu první, kdo začne říkat, dobře, tak má právo si to prezident rozmyslet,“ poznamenal a zdůraznil, že spor není o konkrétní osobě. „Přece vůbec nejde o osobu Filipa Turka. Tady jde obecně o to, že ten člověk byl navržen předsedou vlády. Tečka hotovo.“
Motoristé se zachovali dospěle
Rozhodnutí Motoristů navrhnout na ministra životního prostředí Igora Červeného poté, co jejich původní kandidát Filip Turek byl hlavou státu odmítnut, komentoval Kulidakis slovy: „Myslím si, že to je výraz dospělosti, nikoli prohra. Teď to bylo neprůchozí, tak se zachovali dospěle, netrucovali. Ale neznamená to, že to je vyřešené na celý zbytek volebního období. Třeba tam Petr Pavel za dva roky nebude a najednou se to může celé změnit,“ uvedl. Zároveň dodal, že považuje za pozitivní, že se situace tímto krokem uklidnila a „absurdní kauza“ fakticky uzavřela.
Skutečnost, že Motoristé často volí nadsázku a určitou míru provokace, je podle komentátora do značné míry důsledek jejich rychlého politického vzestupu. „Povězme si to úplně upřímně. Motoristé tím, jak se rychle dostali nahoru, tak tam jaksi pokulhává ta takticko-strategická stránka věci. To se buduje za pohybu a podle toho to tak samozřejmě taky vypadá,“ uvedl, že i to pak odpoutává pozornost od podstatných věcí.
Reagoval tak mimo jiné na výrok Filipa Turka, že Igor Červený mu bude „dělat, co mu na očích vidí“, což část médií interpretovala jako náznak, že by mohl být pouhou loutkou. Motoristé se podle Kulidakise nad těmito reakcemi spíše bavili.
