Applebaumová: Západ nechápe. Putin chce zničit NATO, možná i EU

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 93% Nebyl 3% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7639 lidí agentury Reuters už se rýsuje cesta, kterou se dostanou americké zbraně na Ukrajinu a evropské peníze do Washingtonu. Má jít o dodávky amerických zbraní Ukrajině ze Seznamu prioritních ukrajinských požadavků, známého pod zkratkou PURL, uvedly zdroje obeznámené se situací. Ukrajina by upřednostňovala zbraně, které potřebuje, v tranších zhruba 500 milionů dolarů, a spojenci NATO – koordinovaní generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem – by pak mezi sebou vyjednávali, kdo by položky na seznamu daroval a kdo zaplatil.

Velitelství NATO v Bruselu se odmítlo vyjádřit. Bílý dům, Pentagon a ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu na žádosti o komentář nereagovaly.

Mezitím přišla z Ukrajiny zpráva.

„S potěšením oznamuji, že ukrajinské útoky postupují rychleji, než dokáže náš tým pomocí geolokace a analýz zvládnout! Dáváme si den volna, abychom si trochu odpočinuli, a pak se pustíme do důkladného přezkoumání všech nejnovějších dopadů. Děkujeme za vaši trpělivost a finanční podporu,“ napsal bloger vystupující pod přezdívkou Tatarigami, který o sobě tvrdí, že býval důstojníkem v ukrajinské armádě.

„V časných ranních hodinách 2. srpna ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Rusku několik cílů, včetně rafinerií a vojensko-průmyslových objektů,“ napsal Tatarigami s tím, že zasažen byl např. podnik Elektropribor, který dodává řadu elektronických produktů ruské armádě i policejním složkám: automatizované řídicí systémy, šifrovaná komunikační zařízení, radarovou technologii a další důležité přístroje.

„Zatím se zdá, že tento týden je v zasažení cílů úspěšnější. Dříve náš tým zdokumentoval mnoho útoků, které způsobily jen malé nebo žádné škody, ale tento týden jasně vyniká vyšším počtem podstatných zásahů,“ napsal Tatarigami

Penza Military Plant “Elektropribor”: Preliminary Damage Assessment



??Thread:



1/ In the early hours of August 2, Ukrainian UAVs struck multiple targets in Russia, including refineries and military-industrial sites. Here’s what’s known so far about the strike on Elektropribor pic.twitter.com/nMxBO0Mq4c — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 2, 2025

Podle americké novinářky Anne Appealbaumové existuje v podstatě jediná cesta, jak Vladimira Putina zastavit.

„Myslím, že Západ nechápe extremistickou stránku putinismu. Pořád si představují, že je třeba uzavřít dohodu, která by zahrnovala ustanovení jako - kdybychom prostě dali Krym Rusku, tak by přestal bojovat. A nemyslím si, že chápou, že jeho cíle jsou mnohem širší a ambicióznější. Zahrnují zničení transatlantické aliance a možná dokonce i Evropské unie. … Než dojde k nějakému konci války, Putin ji bude muset prohrát, nebo alespoň bude muset být přesvědčen, že ji nelze vyhrát. Takže cesta k míru vede přes přesvědčování Putina, že válku nevyhraje, že je to beznadějné,“ zdůraznila Appealbaumová v rozhovoru s další novinářkou Jessicou Berlinovou.

“The West doesn’t understand the extremism of Putinism…that (its) goals involve the destruction of the transatlantic alliance & maybe of the EU…The path to peace is through convincing Putin that he won’t win the war, that it’s hopeless.” @anneapplebaum ??pic.twitter.com/WBlKGMglhF — Jessica Berlin (@berlin_bridge) July 29, 2025

