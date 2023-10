Ať přijde i Nohavica. Rajchl se rozhodl dát lidem, co chtějí

reklama

Pokud k ní dojde, podle Rajchla ponese velice jednoduchý název, a to Za Českou republiku! „Budoucnost naší země je v sázce a my považujeme za nezbytné se za ni postavit. Nikoliv proti vládě, proti EU či proti NATO. Nikoliv ‚pouze‘ za prosperitu, za bezpečnost či mír, ale za onen nejzákladnější společný jmenovatel, jenž by měl sjednocovat všechny občany naší milované vlasti. Za naši zemi. Nemá cenu opakovat, co vše je u nás špatně a jak neuvěřitelně drancuje neschopná a zaprodaná pětikoliační vláda naši republiku. Je třeba si uvědomit, že ty největší výzvy jsou teprve před námi,“ upozorňuje předseda PRO s tím, že se blíží doba, kdy se bude rozhodovat, zda bude ČR regionem ovládaným západoevropskými velmocemi nebo suverénním státem.

„Pokud se neshodneme ani na tomto naprostém základu, tak si snad ani nic lepšího nezasloužíme. Proto jsem se rozhodl tentokrát svěřit scénář do vašich rukou. Tak aby nebylo pochyb o tom, že se jedná o akci občanskou, a nikoliv politickou. Máte možnost si vybrat, zda akci vůbec pořádat, kdy by se měla konat a kdo by na ní měl vystoupit. O všem budete rozhodovat vy – já se svým týmem ji pouze organizačně zajistím,“ slibuje Rajchl.

Celkem mohou lidé hlasovat pro osm řečníků a dva umělce. Po zakončení ankety budou řečníci a umělci osloveni, pokud nebudou chtít, budou osloveni další v anketě. Zařazeni byli řečníci, kteří už někdy na demonstracích hovořili, a také předsedové relevantních politických stran, nicméně je možné přidávat i další jména. „Ve výsledcích se pak objeví každé jméno, které získá alespoň 1 % hlasů,“ oznámil Rajchl. Hlasovat se bude celý listopad, demonstrace se bude moci konat nejdříve 1. února příští rok.

„Jistě by si mnozí mohli říct, že by bylo třeba uspořádat další demonstraci dříve, nicméně další demonstrace s účastí kolem 100 000 našich občanů by zásadní zvrat nepřinesla. Proto chceme udělat jen jednu masivní akci. Aby si všichni uvědomili, že to je klíčová šance něco změnit. Aby si v dostatečném předstihu naplánovali své dovolené či rodinné akce a rezervovali si tento termín pro svou zemi,“ vysvětluje.

„Buď to dáme, nebo tu máme Fialu až do konce jeho volebního období. A to se všemi extrémně negativními důsledky pro budoucnost naší země. Buď se tváří v tvář této hrozbě dokážeme konečně spojit a zatáhnout za jeden provaz, nebo se opět necháme rozeštvat zbytečnými dohady o nepodstatných detailech, a opět je necháme vyhrát. Je to jen na nás. Budeme se znovu hádat mezi sebou o maličkostech, nebo se v tomto klíčovém okamžiku sjednotíme a postavíme se za naši zemi?“ ptá se na závěr.

Zatím v anketě hlasovalo přes 5 700 lidí. Drtivá většina z nich pořádání další demonstrace chce, pro je 96,1 %. Co se týče termínu, u 60 % zatím vítězí 23. březen (sobota). Pokud jde o řečníky, seznamu zatím vévodí sám Rajchl se 79 %. Za ním je s 59 % senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Následuje s 53 % bývalý prezident Václav Klaus, těsně následován poslancem SPD Jaroslavem Foldynou s 51 %. Z řad nepolitiků pak ještě populární blogger Vidlák s 49 %. Kromě Klause na demonstracích všichni zmínění promlouvali.

Další tři jména pak mají velmi shodná procenta. S 37 % je mezi vyžadovanými řečníky předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš. Hned za ním je děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík (36 %), kterému ovšem účast na demonstracích i pouhá přítomnost přinesla řadu problémů. Stejně jako Ševčík má předsedkyně komunistů, europoslankyně Kateřina Konečná. Těchto osm řečníků by bylo pozvaných, kdyby se demonstrace konala.

Další žádaní řečníci jsou bývalý prezident Miloš Zeman s 32 %. Stejně jako on má předseda spolku Odchod.eu Matěj Gregor. 30 % respondentů má neobvyklé přání, totiž aby k nim na demonstraci promluvil slovenský premiér Robert Fico. 27 % by pak na akci rádo vidělo právníka Ondřeje Dostála, 23 % pak předsedu SPD Tomia Okamuru.

U umělců je situace jednodušší. 55 % hlasujících by chtělo, aby na akci vystoupil písničkář Jarek Nohavica. 40 % by pak chtělo Daniela Landu. Zmínění dva vedou. 19 % by chtělo vystoupení Tomáše Ortela, o jedno procento méně pak režiséra Jiřího Stracha. Pět procent by si přálo vidět Igora Chauna.

