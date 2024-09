Austrálie vyřadí tanky. Hned se přihlásili Ukrajinci: „Dejte nám je.“

Tento krok přichází poté, co australská armáda v červenci vyřadila 59 tanků M1A1, které nikdy nebyly nasazeny v boji a mají být nahrazeny novějšími modely. Původní pořizovací cena tanků byla 550 milionů australských dolarů, tedy téměř osm a půl miliardy korun. Předpokládalo se, že tanky buď skončí ve skladech, nebo budou zničeny. To však vyvolalo vlnu kritiky, zejména ze strany vojenských odborníků a členů ukrajinské komunity v Austrálii, uvedl deník The Sydney Morning Herald.

Bývalý velitel australské armády Peter Leahy, který dohlížel na zavedení tanků M1A1, kritizoval vládu za nečinnost. Tvrdí, že tanky jsou stále ve skvělém stavu, dobře udržované a velmi potřebné na Ukrajině. „Jsem zmaten, proč nejsou tanky Ukrajině nabídnuty. I když je vyřazujeme, jsou to velmi schopné tanky, měly by být dobře udržované, jsou k dispozici náhradní díly a Ukrajinci je velmi chtějí získat,“ uvedl Leahy.

Ukrajinský velvyslanec v Austrálii Vasyl Myrošnyčenko rovněž zdůraznil, že tanky by byly klíčovým prvkem obrany proti ruským silám. Vyjádřil vděčnost za dosavadní vojenskou pomoc v hodnotě 1,1 miliardy dolarů, kterou Austrálie poskytla, ale také apeloval na to, aby Austrálie umožnila Ukrajině využít vojenské vybavení, které již nevyužívá: „Jediné, o co Ukrajina žádá, je možnost využít vojenské vybavení, které již Austrálie nepotřebuje.“

Objevily se také výzvy od opozice, zejména od mluvčího pro zahraniční záležitosti Simona Birminghama, který kritizoval vládu za rozhodnutí raději pohřbít vyřazené vrtulníky MRH-90 Taipan než je poskytnout Ukrajině. „Rozhodnutí labouristů raději pohřbít než darovat vysloužilé vrtulníky Taipan mnohé zmátlo a nesmí se opakovat v případě tanků Abrams,“ varoval Birmingham.

Ministr obrany Richard Marles dříve odmítal myšlenku, že by tanky mohly být poslány na Ukrajinu, ale v posledních týdnech zmírnil svou rétoriku a naznačil, že vláda zvažuje několik možností, jak pomoci Ukrajině. Marles nyní zkoumá, jak by transfer tanků mohl proběhnout v souladu s americkými pravidly pro vývoz vojenského materiálu, jelikož tanky Abrams jsou americké výroby.

