Auta vám sebereme. 10 % ročně pryč. V Německu už jedou natvrdo

Němečtí sociální demokraté ve Spolkové zemi Hesensko vyrážejí do útoku proti automobilům. V předvolební kampani slibují, že pokud budou součástí zemské vlády, zasadí se o snížení počtu aut v ulicích, a to o celých deset procent ročně. „Tato opatření mohou také zahrnovat přiměřený zásah do soukromých práv,“ upozorňují také už dopředu sociální demokraté.

„Hesenští soudruzi se řítí vpřed.“ Těmito slovy uvedl server deníku Bild plány sociálních demokratů ve německé spolkové zemi Hesensku na omezení automobilové dopravy. Hesensko leží ve středu Spolkové republiky Německo a podle sčítání z roku 2015 zde žije přes 6 milionů lidí a hesenští sociální demokraté je chtějí přinutit vystoupit z aut. „SPD chce razantně omezit automobilovou dopravu – minimálně o deset procent ročně,“ napsal Bild. „Tato opatření mohou také zahrnovat přiměřený zásah do soukromých práv,“ upozorňují také už dopředu sociální demokraté. Ale nespecifikovali, jak by takovýto zásah do soukromých vlastnických práv vypadal.

Bild upozornil, že jistá je v tuto chvíli jen jedna věc. Pokud to sociální demokraté myslí vážně, přijdou s nějakým plošným opatřením, které se dotkne jak vozů z benzínovými motory, tak elektromobilů. Není přitom bez zajímavosti, že Hesensko je domovskou zemí jedné z automobilových legend – značky Opel.

Generální tajemník CDU v Hesensku Manfred Pentz už bije na poplach a varuje, že plán sociálních demokratů je nepřijatelným zásahem do svobody jednotlivce. Hesenští sociální demokraté si však trvají na tom, že stanou-li se součástí příští vládní koalice na zemské úrovni, na tomto bodu svého programu pro Hesensko budou trvat.

Ve prospěch snižování počtu automobilů v ulicích by mohly mluvit vysoké ceny pohonných hmot, na které upozorňuje server listu Rheinische Post se sídlem redakce v Düsseldorfu, což je sídelní město sousední spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. „Skutečnost, že při výrazně nižších cenách ropy výrazně nezlevňuje, však naznačuje, že firmy si vylepšují především marže,“ napsal server listu. A obratem přidal doporučení. „Můžete se ale také chovat jinak a dělat to, co je – pokud možno – v nejlepším zájmu klimatu: například jezdit méně a pomaleji. To snižuje spotřebu a omezuje poptávku,“ pokračoval server.

