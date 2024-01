Až 175 Kč za vodu. Němci, Francouzi... Zlé tajemství českých vodáren

reklama

Ceny za vodné a stočné jsou v jednotlivých lokalitách různé. Například v Humpolci dodává a odvádí vodu společnost Vodak za 72,70 Kč, v Kladně, kde vodárny vlastní Středočeské vodárny – VaK Kladno, je to dokonce 175 korun. Jde o růst 25 procent.

Vždy záleží na tom, v jakém vlastnictví daná vodárenská síť je. Zda jde o vodárny v rukou měst, španělské Aqualie, francouzské Veolie, francouzské společnosti Suez, rakouské Energie AG a německé Gelsenwasser.

„Cenu vody jednoznačně nejvíc ovlivňují náklady na její distribuci. Jedna věc je přivést tu vodu a musíte mít na to infrastrukturu, to znamená vodárenské trubky a samozřejmě úpravy vod a čistírny odpadních vod zase pro tu vodu čištěnou. A tak se složí město a stát, postaví čistírnu za 150, 130 milionů korun, a to město pak řekne: My bychom chtěli, ať to soukromník provozuje, když vy jste tady monopol, tak to provozujte, a on vám dá za to pět tisíc nájem. To je dobře zvolený marketing firem, které říkají: My jsme strategický investor. Já říkám, že nejsou,“ poznamenal v rozhovoru o vodě autor projektu Pravda o vodě Radek Novotný.

„Dále cenu vody ovlivňuje to, aby ten, kdo ji distribuuje, mohl vzít od státu, aby ji mohl vyčerpat buď z povrchových nebo podzemních zdrojů a použít, zpracovat, upravit v úpravnách a pak distribuovat. A pak ji samozřejmě nějakou mírou zatěžuje jako všechno daň z přidané hodnoty. A v některých případech jsou to ještě zisky, které si inkasují soukromé firmy, které z toho odvětví, na tom odvětví, přišly vydělávat a ty zisky z toho odvětví odsají a skončí někde v zahraničí,“ míní Novotný.

Ten nabádá i k tomu, aby se lidé zamysleli nad skutečností, že i když má třeba městská vodárna cenu vodného-stočného stejnou jako koncern, kolik z peněz se investuje do obnovy a rozvoje vodovodní a kanalizační sítě. „Zatímco město zisky investuje, koncern si je vyplatí na svůj účet,“ dodává. Projekt tak dlouhodobě navrhuje, aby si města spravovala dodávky vody sama vlastními firmami a výdělek používala právě na obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě.

„V celém tom objemu financí, které se do toho odvětví nějakou formou investují, všechno v tom zaplatí občan. Je jedno, jestli to zaplatí v ceně vodného, stočného, nebo to zaplatí zprostředkovaně z daní, z veřejných rozpočtů. V okamžiku, kdy jakýkoliv subjekt začne vybírat vodné a stočné, tak prostě to vodné a stočné za dodávku vody a za vyčištění vody, vykasíruje nakonec vždycky od občana České republiky. Jestli je tam městská vodárna a občan, tak je to přímý vztah, nebo je tam městská vodárna a soukromý prodejce, tak ten soukromý prodejce to stejně vyfakturuje tomu občanovi. To znamená – je to pořád stejný systém,“ poznamenal Novotný.

„Jestliže někdo tvrdí, že sem přicházejí strategičtí investoři, kteří z nás sejmou toto břímě, tak ať nám ho ukáže, protože já jsem ho za dvacet let neobjevil a za 40 let ho neobjevili například ani ve Francii,“ dodal.

