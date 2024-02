Už se nezastírá, kdo je na Hradě pánem. Vyoral se opřel do Koláře

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA – Spíše později než dříve, soudí komentátor o tom, u kterého vyjádření Vít Rakušan lhal. Tedy že na mítinku v Sokolově prozdradil, co neměl. Opřel se také do výměny kancléřky za kancléře na Hradě. „Hradní šedá eminence v podobě prominenta a lobbisty Petra Koláře už prakticky vůbec nezastírá, kdo je na Hradě pánem a kdo jen čtecím zařízením na prefabrikované projevy,“ míní. A poukazuje na to, jak rozdílné bylo mediální pokrytí osob kolem Hradu za éry Miloše Zemana.

Vít Rakušan nám zase cestoval po regionech. Ale tentokrát zahýbal s emocemi trošku jinak, když prozradil, že se chystá výkup minoritních akcionářů ČEZ. A když se toho všichni chytili, tak po pár hodinách odvolal se slovy, že to bylo „v zápalu debaty“. Co myslíte, lhal Rakušan předtím, nebo potom?

Padají nám systémy pro přijímačky na střední školy. Pokud si dobře vzpomínám, je to případ doslova každého informačního systému zde spuštěného. Co myslíte, že za tím vězí? Neschopnost?

Neschopnost, diletantismus, nekompetentnost. Vyberte si. Současní liberálně levicoví EUrosoudruzi nás všechny chtějí uvěznit v on-line prostředí, kde je a bude až banálně jednoduché kontrolovat úplně, ale úplně každý aspekt našeho života. A v případě jakékoliv revolty, neposlušnosti, neuvědomělosti nás v uvozovkách v mžiku vypnout. Vzpomeňte na nedávnou fašistickou hru na covid. Zákazy vycházení, zákazy překročit hranice okresu, distanční výuka, on-line lékařské diagnózy, tlaky na platby kartou. To vše není náhoda, ale postupné plnění vytyčeného plánu. Nedávno konec papírových dálničních známek, od letoška konec papírových velkých techničáků. Teď systémy pro přijímačky. Myslíte, že to všechno dělají ti nahoře pro naše dobro? Jen pro větší pohodlnost a zjednodušení našeho života? Ale běžte.

Měli jsme další výměnu na Hradě. Kancléřka Vohralíková se ani neohřála a byla nahrazena šéfem Aspen Institutu Milanem Vašinou. Lidé už žertují, že skutečný prezident je Petr Kolář a Petr Pavel mu jen dělá mluvčího. Neměl by Petr Kolář trochu zvolnit? Vždyť si podkopová pro něj tak důležitou „důvěru v demokracii“.

Hradní šedá eminence v podobě prominenta a lobbisty Petra Koláře už prakticky vůbec nezastírá, kdo je na Hradě pánem a kdo jen čtecím zařízením na prefabrikované projevy či pověřenou rukou pro podpisy listin, jejichž dohod bylo učiněno bez ohledu na ni samotnou. To bylo ostatně zřejmé už od počátku veřejného kamarádíčkování Petra lobbisty a Petra převlékače. Kolář akorát vyměnil jednu hračku v podobě postrachu králikáren Drahoše za druhou v podobě vždy uvědomělé prorežimní stosedmičky. Povšimněte si přístupu mediálně politického hlavního proudu a zamyslete se, jak titíž pologramotní a tytéž pologramotné reagovali třeba v případě Miloše Zemana a Vratislava Mináře a jak podezřele neaktivní jsou nyní, když na Hradě sedí jejich NATO komouš a jejich proamerický lobbista, který to táhne s jejich ex-prominentkou z veřejnoprávní protičeské České televize.

Vláda chce místo jednoho bloku jaderné elektrárny Dukovany postavit rovnou čtyři. Není to příliš velké sousto, když jsme zatím nedokázali vybrat firmu ani pro jeden blok?

Mám tak trochu dojem, že vláda, do jejíž agendy spadá posvěcení všeho, co posílá politbyro z EU sojuzu – tedy i takzvaný Green Deal – poslední dobou v některých svých slovech významně klame veřejnost. Možná z důvodu evidentního poklesu voličských preferencí. Nebo z důvodu zakrytí některých pro ni nepohodlných kauz? Nicméně nezapomínejme, že ne podle slov, ale podle činů poznáme je. A od slov, ať už líbivých, nebo nenávistných je k činům pořád ještě daleko. A jak víme, velmi často zůstává právě jen u slov. Nutno dodat – prázdných. Tedy tohle jejich nadhozené téma zatím vnímám jako zcela bezpředmětné.

Do roku 2040 chce Evropská komise, aby se v EU už nekouřilo. Co myslíte, vydrží déle tabák nebo Evropská unie?

Tamní politbyro poručí větru i dešti a rozdojilo kozla – dvakrát… Příkazy, zákazy, nařízení, vydírání, vyhrožování, propaganda… Vzhledem k tomu, že tabák tu byl i před EU, která je na rozdíl od něj umělým, násilím a vydíráním vydržovaným konceptem, je to myslím zřejmé. Leč tabák stejně jako třeba alkohol je poměrně silné téma a silná dvojsečná zbraň, s níž by elity měly zacházet opatrně. Aby se jim to nevymklo z kloubů.

Stíhačky F-35 definitivně budou. Do roku 2031 a zaběhávat se budou do roku 2035. Máte za to, že Rusové milostivě počkají, až budeme mít nové stíhačky?

Myslím, že všem lidem, kteří mají hlavu nejen na to, aby jim nepršelo na mandle, je zřejmé, že tento nákup je především lokajskou finanční úlitbou vůči našim „velkým bratrům“, šířícím po celém světě tu jedinou správnou demokracii humanitárním bombardováním, a že pár stíhaček, které budou provozuschopné za deset let, má pro naši obranu zhruba podobný význam jako protežovaný samožer Halík pro křesťanské hodnoty.

Petr Macinka a Robert Šlachta se oficiálně spojili pro evropské volby. Co na takovou spolupráci říkáte?

Petra znám, vážím si jeho i jeho postojů a fandím mu. K Robertu Šlachtovi jsem se již vyjadřoval vícekrát, a ačkoliv s řadou jeho postojů souhlasím, jsem k němu rezervovaný. Je pro mě totiž nečitelné, kdo za ním stojí. Neb asi všichni dobře víme, že bez něčí podpory v zádech by si ve vrcholné politice neškrtl nikdo. Rovněž mám pak spoustu výhrad k jeho tehdejšímu zapojení do svržení vlády Petra Nečase. Ale Petr má jistě pro spojení s Robertem Šlachtou svůj dobrý důvod a ví, co dělá. Budiž mu tedy nebe milostivo. Upřímně.

