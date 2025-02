Až po válce přijdou Ukrajinci za svými ženami. „To jsme zatím nezažili.“

Upozornil, že hrozí, že bojovníci z frontových linií mohou trpět následky, které se pak projeví po jejich návratu. „Představte si situaci, kdy se tisíce lidí vrátí domů z frontové linie. Mnozí z těch, kteří bojují proti Rusku, budou trpět psychickými problémy,“ varoval a řekl, že u značného počtu vojáků by se mohla rozvinout posttraumatická stresová porucha. Zároveň navrátivší obránci Ukrajiny mohou podle Dudy čelit i tomu, že Rusové srovnali se zemí jejich domovy i místa, kde před napadením jejich země pracovali.

Polský prezident se proto neubránil paralele s počátkem 90. let v Rusku a připomněl, že mnoho veteránů sovětské intervence v Afghánistánu se později po rozpadu Sovětského svazu přidalo ke zločineckým gangům. „Vzpomeňte si na dobu, kdy se rozpadl Sovětský svaz a v západní Evropě a USA prudce vzrostl organizovaný zločin,“ přirovnal situaci s poznamenáním, že by konec války na Ukrajině mohl vést k rozšíření mezinárodního organizovaného zločinu, který by se přelil z Ukrajiny do Polska a zasáhl též i západoevropské země a USA.

Přestože Duda dodal, že právě proto bude Kyjev potřebovat „obrovskou podporu“ svých partnerů v oblasti bezpečnosti, na Ukrajině tato slova vzbudila nesouhlasné reakce a mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichij vyjádřil nespokojenost s tím, aby ukrajinští vojáci, kteří dnes „riskují své životy při obraně Evropy před ruskou invazí“, byli prezentováni coby „potenciální hrozba pro evropskou bezpečnost“.

„Připomeňme, že po roce 2014, kdy frontou prošly již statisíce Ukrajinců, nedošlo k výraznému nárůstu kriminality ani ohrožení Polska, ani Evropy. Ukrajina navíc od prvních let ruské agrese věnuje prioritní pozornost adaptaci, socializaci a integraci vojáků a počítá s další pomocí partnerů v této důležité věci,“ uvedl.

Ukrajinští vojáci a veteráni podle Tichého nejsou hrozbou, ale „bezpečnostním faktorem pro Ukrajinu, Polsko a celou Evropu“. „Jsou klíčem ke svobodné a stabilní evropské budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že stateční Ukrajinci, kteří se postavili na obranu své země a celého světa před ruskými nájezdníky, si zaslouží tu nejvyšší úctu,“ dodal ve svém komentáři k vyjádření polského prezidenta mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí.

Obavy mají nejen v Polsku

Kromě polského prezidenta již dříve přitom před důsledky konce války na Ukrajiny a možným navýšením kriminality v souvislosti s příchodem veteránů z Ukrajiny varovala i česká Bezpečnostní informační služba (BIS). V listopadu loňského roku poslance bezpečnostního výboru Sněmovny přišel na uzavřené jednání varovat šéf civilní kontrarozvědky Michal Koudelka před hrozbou, jakou by údajně nová migrační vlna v podobě desetitisíců ukrajinských vojáků, kteří se budou chtít spojit s rodinami, pro Česko znamenala.

„Existují vážná rizika spojená s pašováním zbraní včetně těch nejsilnějších a také s příchodem velkého množství veteránů poznamenaných válečnými útrapami včetně posttraumatického syndromu. Nezvládnutí jejich příchodu by mohlo vyústit v závažné bezpečnostní problémy,“ potvrdil obavy BIS, prezentované za uzavřenými dveřmi, posléze také její mluvčí Ladislav Šticha pro deník Mladá Fronta Dnes.

Příchod ukrajinských veteránů do Česka může podle varování zpravodajců znamenat vzestup organizovaného zločinu, ale též hrozbu v podobě pašování zbraní a černého trhu s nimi právě v míře, jakou Češi zažili po rozpadu Sovětského svazu a po konci konfliktů v 90. letech.

Právě před návratem neutěšeného stavu z 90. let varuje dlouhodobě bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, jenž již dříve ParlamentnímListům.cz popsal , že očekává, že z bojové oblasti přijde do Česka velké množství mužů, jejichž rodiny sem v posledních letech uprchly před válkou.

„Já o těch hrozbách a o tom, že to tak bude, mluvím už velice dlouho. Vzpomeňte si na válku v Bosně v první polovině 90. let. Byl jsem tehdy policista na ulici a čelili jsme realitě, že sem přišli lidé z té válečné zóny z bývalé Jugoslávie. Samozřejmě v případě Ukrajiny to bude ještě o to horší, že tu máme vydaných nějakých 350 tisíc válečných víz těm lidem, co tady od začátku války jsou. A ti lidé se na Ukrajinu nevrátí, když ten konflikt skončí. Spíš opačně, že ti lidé, kteří v té válce bojují, určitě budou chtít za svými rodinami,“ upozornil již dříve ve svém vyjádření pro ParlamentníListy.cz a aktuálních výroků polského prezidenta Dudy se zastal s tím, že jde „samozřejmě o riziko“.

„Mají psychické problémy, traumata z války, z toho, čím si prošli na frontě. Proto zdůrazňuji, že Česká republika, její zpravodajské služby, policie i její politici na to musejí být připraveni. Už tehdy v případě Bosny, když konflikt skončil, bylo naší velkou devízou, že jsme věděli, kdo se nám tu pohybuje a kde koho z těch lidí na našem území máme. Samozřejmě byl to menší počet, ta imigrace nebyla tak masivní jako v případě Ukrajinců. Ale když chcete bojovat s organizovaným zločinem, tak je velice důležité vědět, kde se ti lidé nacházejí. Tím samozřejmě neříkám, že všichni ti, co přijdou z války, půjdou páchat trestnou činnost, organizovaný zločin nebo něco podobného. Ale konec války s sebou takové riziko přináší,“ konstatoval dlouholetý elitní policista po vyjádření BIS na konci loňského roku.

Vzpomínal též, jak příchodem migrantů z válečné vřavy v bývalé Jugoslávii u nás prudce vzrostl organizovaný zločin, jak docházelo k pašování a šíření zbraní v zemi. „Jsou to zbraně, které neprocházejí žádnou evidencí. To není jako u nás, kdy evidování zbraní slouží k tomu, aby nemohlo docházet k jejich zneužívání, což při této mase a při tomto ukončení konfliktu nebude možné. Je to velké riziko. Bylo tomu tak i v devadesátkách, kdy jsme chytali obchodníky se zbraněmi, zachytávali jsme zbraně, které zůstaly na černém trhu. Jediná obrana proti tomu je mít policii a zpravodajské služby v kondici. Při pohledu na to, čím procházejí bezpečnostní složky včetně hádání o zvyšování platů, se obávám, že policie v takové kondici úplně není,“ zmínil.

Řešení dané problematiky podle něj bude potřeba hledat na celoevropské úrovni, jelikož pokud bude mít některý ze států menší opatření než jiné, tak jej situace více zasáhne.

Podobně situaci vnímá rovněž bezpečnostní expert a bývalý šéf vojenské rozvědky generál Andor Šándor. Očekává, že po konci konfliktu ukrajinští muži zamíří za svými rodinami a u některých z nich se roky strávené na válečné frontě projeví i posléze.

„Samozřejmě že sto procent z nich nebude představovat hrozbu, ale nepochybně mezi nimi budou tací, kteří budou posttraumatickými syndromy trpět, budou se potýkat problémy z toho konfliktu a mohou znamenat bezpečnostní riziko. O tom není vůbec žádný pochyb,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz.

Dodává, že je třeba danou věc brát též v kontextu, že se v každém z takto velkých konfliktů ztratí mnoho zbraní, u nichž se neví, kde končí. „Nemyslím to tak, že by se tu spojily dva prapory demobilizovaných ukrajinských vojáků a páchaly tu trestnou činnost. To určitě ne. Ale řada těch lidí, kteří se vrátí, může trpět problémy a může se uchýlit k nějakému násilí,“ říká Šándor s tím, že to může být namířené nejen proti lidem u nás, ale i proti rodinným příslušníkům navrátivších vojáků.

Ne každý, kdo z konfliktu na Ukrajině k nám přijde, má být podle bezpečnostního experta pro nás automaticky nebezpečný, avšak hrozba, že tací lidé dorazí i k nám, podle něj nemusí být zanedbatelná, jelikož to ukazují i případy části veteránů ze Spojených států a Velké Británie, kteří se po návratu z delšího nasazení v Iráku či Afghánistánu stali pachateli trestných činů.

Ministerstvo pro záležitosti veteránů Ukrajiny uvedlo, že s označením ukrajinských vojáků za „potenciální hrozbu“ nelze souhlasit. „Ukrajinští vojáci brání nejen naši zemi, ale také chrání celou Evropu před ruskou agresí,“ vyjádřil se ke slovům Dudy.

Odmítlo i jakákoli jiná přirovnání. „Podle našeho názoru jsou nesprávná i srovnání se situací v Rusku v 90. letech nebo s návratem sovětských vojsk z Afghánistánu. Ukrajinští veteráni jsou obránci své země před útočníkem, nikoliv hrozbou. Domníváme se, že pozornost by se měla soustředit na ruská vojska a jejich spojence, kteří jsou skutečnou hrozbou, neboť stále připravují nové akty agrese proti svobodnému světu,“ napsalo s tím, že právě vojáci na Ukrajině jsou „zárukou stability a bezpečnosti také pro Polsko a celou Evropu“.

„Jsme přesvědčeni, že ukrajinští veteráni jsou silní a motivovaní lidé, kteří se postavili na obranu své země a celého demokratického světa. Nejsou hrozbou, ale hnací silou, která posiluje Ukrajinu, Evropu a globální bezpečnost,“ dodalo ukrajinské ministerstvo.