BBC odmítá vysílat slavný seriál Monty Python. Je moc bílý a maskulinní

Vedoucí oddělení zábavy BBC oznámil, že stanice nepustí do vysílání novou komedii Monty Pythonů. Jejich komedie o šesti býlích chlápcích je prý příliš málo multikulturní. Diváci jsou prý již „přejedení komedií o metropolitních chlapících a žadoní o jiný druh zábavy,“ tvrdí šéf oddělení zábavy v BBC Shane Allen. Přednost dostávají zábavné pořady s ženskými hlavními hrdinkami a s hrdiny z řad minorit. BBC proto chce dát šanci a prostor novým talentům z řad menšin.

„Pokud budeme dnes něco hrát, nebude to o šesti bílých chlápcích, ale bude to různorodá skupina lidí, která divákům řekne něco nového. Něco, co na scéně nevídáme už 50 let,“ zaznělo z úst programového ředitele s odkazem na dlouhou historii Monty Pythonů. To neznamená, že se v pořadech smí objevovat představitelé střední třídy a smetánky, ale nesmí to být jen o nich.

Komentátor Timesů James Marriott má za to, že vtípky, které zabíraly, nechávají dnešní diváky ledově klidnými. Nezáleží přitom na tom, jak moc se herci snaží, divácký vkus se prý zkrátka posunul. Zatímco filmy o Růžovém panterovi vyvolávají smích už padesát let, tak o Monty Pythonech to neplatí. Časy se změnily a Monthy Pytoni nešokují tak jako dřív. Přitom šokování publika bylo tím, na čem pánové stavěli svou popularitu. Dnes vtípky Monthy Pythonů působí jako dětinská hloupost. Zajímalo by mě, kolik lidí mladších třiceti let mohou vydržet sledovat představení o rytířích, kteří říkají „ni". Při sledování těchto her podle Marriota trpí.

Když si text z Timesů přečetla ekonomka Markéta Šichtařová, bylo jí prý teskno. „Je mi smutno z faktu, že mnou milovaná Británie už neexistuje. Protože země, pro kterou Monty Pythoni jsou „příliš bílí na dnešní dobu”, už „onou kulturou” a „onou velmocí” prostě není. Je mi ale mile z faktu, že kvůli zániku několika pěkných zemí si aspoň po čtyřiceti letech života už nemusím drbat hlavu z toho, že jsem se nenarodila někde jinde. Protože i přes tu naši mizérii mě momentálně žádná lepší země pro život než ta naše nenapadá," napsala dáma na sociální síti Facebook.