Chvilkaři zvou na sudeťáky. Zeman drtí Hrad: Lokajství. Lidice se bouří

15.05.2026 18:11 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Spolek Milion chvilek kritizuje vládní většinu hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě za přijetí usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s konáním 76. sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Aktivisté označují postup kabinetu Andreje Babiše za snahu o odvedení pozornosti od domácích politických problémů a varují před poškozením česko-německých vztahů.

Foto: Screen Youtube
Popisek: Akce SPD proti sjezdu Landsmanšaftu

Dolní komora Parlamentu České republiky ve čtvrtek hlasy poslanců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě přijala usnesení, v němž vyjádřila nesouhlas s plánovaným 76. sněmem Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který má proběhnout ve dnech 22. až 25. května v Brně v rámci festivalu Meeting Brno. Sněmovna zároveň vyzvala organizátory, především spolek Meeting Brno a vedení SdL, aby od konání akce na českém území upustili.

Opoziční strany se mimořádné schůze na protest nezúčastnily. Předák sudetských Němců Bernd Posselt označil usnesení za „frašku“ a organizátoři potvrdili, že sjezd – historicky první na území České republiky – se uskuteční podle plánu. „Usnesení, které vyzývá k opuštění snah o konání sudetoněmeckého krajanského setkání v Brně, považujeme za projev slabosti a strachu z vlastní minulosti, a nikoli za projev národního sebevědomí,“ reagovali organizátoři festivalu Meeting Brno na své facebookové stránce.

Milion chvilek vyzývá k účasti na Pouti smíření

Na sociální síti X se vyjádřil také spolek Milion chvilek. „Vládní většina včera ve Sněmovně vyzvala sudetské Němce, aby upustili od organizování sjezdu v Brně. Vyvrcholilo tak divadlo, které nemá reálný základ. Vláda v čele s SPD se ve veřejném prostoru snaží vytvořit dojem, že umírněný Sudetoněmecký landsmanšaft ohrožuje platnost Benešových dekretů. Organizace sudetských Němců přitom dlouhodobě opakuje, že cílem její aktivity není získat zpět majetek, ale zahojit zranění z minulosti a stavět budoucnost na smíření,“ stojí v příspěvku.

 

 

Dále se aktivisté ptají, co je opravdovou motivací vládních stran k rozdmýchávání strachu a poškozování vztahů mezi Čechy a Němci. A odpovídají si, že jde o kouřovou clonu. „Babišova vláda totiž potřebuje přikrýt kobercový nálet na nezávislé instituce – útok na ČT a ČRo, nezávislé úředníky, odsouzení Babišovy spolupracovnice Nagyové, šikanu neziskového sektoru a další,“ uvádí Milion chvilek.

Cena je podle něj vysoká, a to česko-německé vztahy. „Pokud chcete osobně vyjádřit podporu česko-německým vztahům, přidejte se k Pouti smíření 23. května od 9.00 nebo později, třeba až na poslední kilometr. Akci každoročně organizuje Meeting Brno,“ stojí ve výzvě Milionu chvilek.

Zeman zmiňuje pohrdání vůči českým občanům

Exprezident Miloš Zeman na svém facebookovém účtu napsal: „Účast bavorského premiéra Södera na srazu sudetských Němců v Brně je projevem bezohlednosti a pohrdání vůči českým občanům. Skutečnost, že jej tentýž den přijme Petr Pavel na Pražském hradě, lze jen stěží chápat jinak než jako politickou podporu takového jednání. Pražský hrad má být symbolem důstojnosti a suverenity českého státu, nikoli lokajství.“

Předseda strany PRO a člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl zveřejnil na Facebooku prohlášení spolku LIDICE MEMORY, který sdružuje přeživší lidické děti a potomky obětí nacistického teroru v Lidicích. „Zásadně odmítáme, aby se tato akce konala na území České republiky. Respektujeme Česko-německou deklaraci z roku 1997 i kroky směřující ke smíření, včetně omluvy, která zazněla při návštěvě německého prezidenta Gaucka v roce 2012 v Lidicích. Již řadu let spolupracujeme s podobnými německými organizacemi, jako je ta naše. Neboli předsudky se u nás nekonají. Smíření však nemůže znamenat zapomnění ani přepisování historické zkušenosti. Vyhlazení Lidic není abstraktní pojem. Je to konkrétní, bolestná zkušenost našich rodin. Právě proto nelze přijmout akci, která tuto paměť zlehčuje,“ stojí v prohlášení.

Členové výboru a přeživší lidické děti uvádějí, že plánovaný sjezd nepovažují za projev smíření, nýbrž za demonstraci necitlivosti a neúcty. „V kontextu českých dějin jde o krok, který neuzavírá minulost, ale naopak znovu otevírá již téměř ‚zahojené rány‘. Odmítáme, aby Česká republika poskytovala prostor akcím, které mohou vést k relativizaci odpovědnosti za válečné zločiny a k otevírání již uzavřených historických otázek,“ píše se v textu.

Prohlášení je zakončeno slovy: „Důrazně žádáme ty, kteří o této akci rozhodují, aby své stanovisko změnili a bez odkladu využili všechny dostupné právní, politické i diplomatické prostředky k odvrácení konání tohoto sjezdu v České republice.“

