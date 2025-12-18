„Za tyhle peníze jim to nekoupím.“ Trhy rozhodně ne pro každého

Dřevěné skládací panenky, kdy jedna největší obsahuje ještě několik menších v sobě, jsme v Krumlově objevili už asi před rokem. Po invazi na Ukrajinu se po čase vrátily zpátky na pulty některých obchodů. Tehdy šlo ale o tradiční výrobky. Tentokrát jde o úplně jinou „ligu“. Matrjošky, které sice mají údajně historické kořeny spojené s Japonskem, si lidi řadu let dávají dohromady hlavně s Ruskem, kde má jejich výroba velkou tradici. Mnozí lidé, kteří navštívili ještě tehdejší Sovětský svaz, si je jako tamní suvenýr vozili domů. Po ruské invazi na Ukrajinu matrjošky z většiny obchodů, které je dříve nabízely, zmizely. A teď se na nás z výlohy jednoho českokrumlovského obchodu usmívaly nejen ty „tradiční“, ale také s podobiznou některých západních politiků.
Matrjoška Chirac… Obama skrývá Clintona i Bushe…
„Tohle je Monika Lewinsky. Pamatujete si na ni?“ Ukazuje nám s úsměvem matrjošku s podobiznou bývalé stážistky v Bílém domě, obchodník z Bulharska Encho Enev a pokračuje.
„Měli jsme třeba i s Putinem, ale jak začala válka na Ukrajině, tak už ne. A nejvíc Putina kupovali Američani,“ prozrazuje se smíchem.
„Obamu jsem neměla ráda. Trump je ‚the best‘,“ zapojila se do naší debaty s obchodníkem turistka, která prozradila, že je z New Yorku. Matrjošku Trumpa jsme ale v obchodě nenašli.
Bude prý i matrjoška Babiš…
Jak nám obchodník prozradil, do budoucna bude prý i matrjoška Babiš.
„Měli jsme i českého prezidenta. A teď budeme dělat Babiše, když se stal premiérem. To se bude prodávat nejlíp. Já mu fandím,“ usmívá se obchodník z Bulharska.
Do České republiky přišel prý už před lety. „Ještě jsem se tady neoženil, je tady obrovský výběr,“ směje se a dodává. „Když dostanu občanství, tak budu volit Babiše, jestli tedy nezmění svou politiku, jestli se neotočí,“ pokyvuje a vysvětluje.
„Pan Babiš říká vše, jak je pravda, a myslím, že jeho vláda funguje nejlépe. Už premiér byl. A to byl výborný čas. A myslím, že to vrátí. U prezidenta slíbil, že udělá Česko nejlepší na světě,“ uzavírá obchodník.
Krumlov punč za stovku, trdelník „sněhulák“ za dvě stovky…
Když už jsme byli v Krumlově, nakoukli jsme i na vánoční trhy před českokrumlovskou radnicí. Punč jsme u jednoho ze stánků viděli za 90 korun, na stovku pak vyšel „Krumlov punč“, svařák tamtéž na 80, tatranský čaj na 90 korun. Dětský punč jsme viděli za 70 korun, horkou čokoládu za 90. Na ceduli u jednoho ze stánků jsme viděli nabídku klobásy na grilu za 180 korun. Ani letos pak o kus dál nechyběly pelmeně. Ty s trhaným masem stály 180 korun. Belgické hranolky malé byly za 130 korun, velké za 170. Langoš, například s česnekem, kečupem a sýrem, jsme u jednoho ze stánků viděli za 150 korun. U stánku v českobudějovickém adventním městečku jsme ho viděli o dvacet korun levnější. Stejně tak i klobása v Budějovicích vyšla „maxi“ na 150, bavorská na 130. Podívali jsme se i na sladkosti na českokrumlovském trhu. Klasický trdelník, například se skořicí, kakaem či kokosem, jsme objevili za 120 korun. Dvě stovky pak stál trdelník „sněhulák“ nebo trdelník „kouzlo Vánoc“. Nechybějí například ani jahody s dubajskou čokoládou za 160 korun. Cena jízdy na dětském kolotoči? 70 korun.
„Já už sem s dětmi ani raději nechodím. Nechci jim neustále vysvětlovat, že za tyhle peníze jim to prostě nekoupím. To skutečně není pro každého. Asi jen pro určitou sortu lidí?“ Neskrývala zklamání mladá žena. Pravda je, že pokud by dvěma dětem koupila „sněhuláka“ a sama si dala punč, třeba za devadesát korun, je ihned téměř o pětistovku lehčí. A jak řekla, „to skutečně není pro každého“.
Foto: Zuzana Bednářová
Přijeli turisté z Řecka i z jižní Koreje…
Ulice Krumlova byly tentokrát poměrně dost plné turistů.
„Lidí je tady dost. Listopad byl vždycky nejslabší měsíc roku, ale ten prosinec nás vcelku překvapil. O víkendu davy lidí jako v sezoně v srpnu. Opravdu turisté na ty Vánoce přijeli. Žije to tady. Mají zájem o jarmark, máme tady novou vánoční uličku. Nejvíc se prodávají vánoční ozdoby a další vánoční sortiment,“ popsala nám Ivona Skleničková, která s manželem provozuje v centru města obchod s dárkovým a uměleckým zbožím a také penzion.
„Letos jezdí hodně Řekové, Slovinci, Chorvati… skupinky, které sem dřív moc nejezdily. Asiati, nejvíc Jižní Korea. Hodně i Rakušanů a Němců, ale to je tradiční,“ dodala.
Zajímalo nás, zda někteří turisté stále šetří na jídle tím, že „spojí“ například oběd s večeří, a dozvěděli jsme se, že tento trend stále trvá.
Nakoukli jsme tedy tradičně do jídelních lístků některých restaurací, za kolik aktuálně nabízejí vepřový smažený řízek.
Ve známé restauraci s výhledem na zámek jsme objevili na jídelním lístku vepřový řízek z krkovice, hranolky, tatarka. Cena? 499 korun. O kousek dál, blíž k mostu, jsme pak viděli smažený vepřový řízek za 410 korun. Příloha u něj napsaná ale nebyla. Zašli jsme i do restaurace kousek od náměstí, kam prý chodí hodně jak místní, tak turisté. Bylo plno. Na jídelním lístku jsme mimo jiné našli vepřový řízek, brambory, obloha, okurka za 288 korun. Zase k němu ale chyběl onen krásný výhled na krumlovský zámek.
