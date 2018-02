Babiš: My nikam nespěcháme. Jsem rád, že v ČSSD nevyhráli ti, co jim prohráli volby

Úplně nejdříve si ale předseda vlády postěžoval, že se o něm začaly šířit fámy, že je nachlazen. Je to podle něj obraz českého negativismu, který šíří hlavně média. „Kopání za každou cenu,“ postěžoval si. Zmínil, že velmi podobně se televizní komentátoři chovali třeba ke sportovkyni Ester Ledecké během její slavné jízdy v olympijském super-G. Zatímco komentátoři ostatních světových televizí byli jejím výkonem nadšeni, duo veřejnoprávních komentátorů stále hledalo na její jízdě chyby. Typické pro novináře prý také bylo, že když viděli, že má nejlepší čas, začali otáčet.

Vážněji pak promluvil o případných koaličních vyjednáváních s ČSSD. Ocenil, že ve vedení ČSSD není „nikdo z té trojice, co jim prohrála volby“, ale jedním dechem dodal, že to rozhodně neznamená, že se s nimi domluví.

Především zpochybnil usnesení sjezdu ČSSD, že by ve vládě neměl sedět trestně stíhaný člověk. Podle Babiše to byla spíše výzva, než podmínka. Hnutí ANO se podle něj k otázce předsedy vlády vyjádřilo jasně. „Slíbil jsem lidem, že budu kandidovat na premiéra, pracuji jako premiér a hodlám tak pracovat i dál,“ ujistil. Že by ANO přišlo s novým kandidátem na premiéra, to podle něj vůbec není k debatě.

Pak vysvětloval, že vůbec nejpraktičtější je menšinový jednobarevný kabinet. V jeho vládě prý skončil „resortismus“, zbytečné hádky a kabinet funguje jako tým. Proto by se mu zamlouvalo, pokud by takto mohla vláda fungovat i nadále a ČSSD by společně s KSČM tento kabinet tolerovala. „Za programové průniky,“ dodal. My dodejme, že první místopředseda ČSSD Jiří Zimola se jednoznačně vyjádřil, že ČSSD chce „všechno, nebo nic“. „Já osobně upřednostňuji variantu, která je poctivá k voličům, a to buď přímá účast ve vládě, anebo zůstat v opozici,“ řekl serveru Novinky.cz.

Andrej Babiš posléze vzkázal, že ČSSD nebude nabízet nic, ale vyslechne si její představy a požadavky. Dodal, že jeho ministři teď mají fůru práce zejména na resortech, které v minulém volebním období spravovala ČSSD a nic se na nich nedělalo.

Rozhodnutí, zda bude preferovat podporu od ČSSD, nebo od SPD (společnou podporu s Okamurovci ČSSD kategoricky odmítá), nechce Babiš uspěchat. „My nikam nespěcháme. Naše vláda pracuje,“ ujistil Babiš a doplnil to výkladem, co všechno bude s ministry řešit tento týden.

Pokud jde o SPD, Babiš především odmítá referendum o zahraničněpolitických otázkách, zejména členství v EU a NATO. O tom si prý v ANO jasně řekli, že je to nepřijatelné. Pokud by SPD z tohoto požadavku ustoupila, mohlo by prý jednání pokračovat. Pak ale ujistil, že s SPD, stejně jako s KSČM, neprobíhají jednání o personálních otázkách, pouze o programu.

Je připraven jednat i s hnutím STAN, do kterého si rýpl, že v Liberci má trestně stíhaného hejtmana Martina Půtu a hnutí ANO, které je jeho koaličním partnerem, to nevadí. Proto je prý zajímavé, že STAN si na celorepublikové úrovni klade požadavky, které samo nenaplňuje.

Pak se rozhovor přesunul k práci současné vlády v demisi a premiér Babiš se vehementně zastával zejména ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který si podle něj počíná velice dobře.

autor: jav