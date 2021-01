Babiš: Očkování řídím. Mám za sebou iks krizových situací, instinkty, tah na branku

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Novinky.cz řekl, že očkování si vzal pod svá křídla a přihlásil se i k příslušné odpovědnosti za to. Zmínil, jakým směrem by se ubíral, pokud by se mu nepodařilo v podzimních sněmovních volbách obhájit premiérský post. A zda resort obrany dostane zpět 10 miliard z rozpočtové rezervy.

Šíření koronaviru v Česku dál sílí a situaci podle premiéra nepřidává ani to, že dnes neumí předvídat ani chování lidí. „Jsou otrávení, frustrovaní, mají deprese a nedá se tomu divit. Ministr zdravotnictví Blatný tvrdí, že to, co se děje nyní, je důsledek setkávání o svátcích. Jiní to vidí jako důsledek rozvolnění,“ uvedl Babiš.

Vakcína je podle premiéra jediná naděje. „My teď musíme udělat všechno pro to, abychom naočkovali co nejrychleji 60 procent dospělého obyvatelstva, což je zhruba pět milionů lidí. Pak by měl skončit komunitní přenos (nákazy) a pandemie,“ zmínil.

Akci vakcinace Babiš vzal do vlastních rukou, a tak je to podle něho správné. „Takovou logistickou akci nemůže řídit epidemiolog nebo lékař. Nechci se přeceňovat, mám ale za sebou iks krizových situací,“ podotkl s tím, že člověk v byznysu získá jiné instinkty, jiný tah na branku, jiné myšlenky a zkušenosti. To podle něj lidé ve státní správě nemají.

„Já na to dohlížím, a chcete-li, řídím to. Když něco nefunguje, tak mi to dávají za vinu. Vždycky nesu odpovědnost a už jsem se k tomu přihlásil,“ doplnil premiér.

Nyní se snaží v rámci EU tlačit na to, aby se vše zrychlilo. Vakcíny zatím není dost; připomněl, že ta jedna dávka vakcíny k dobru (z jedné lahvičky vakcíny), to je 20 % očkovaných navíc. „Chtěl bych, aby byla EU nejrychlejší, abychom předhonili Británii. To není proti EU, jsme rádi, že EU nakoupila centrálně. Jsem přesvědčen, že byrokratická mašinerie musí zrychlit,“ podotkl ministerský předseda.

„Zatím bylo očkováno přibližně 40 tisíc lidí,“ upřesnil premiér. Pfizer během prosince a ledna dodal do ČR 98.475 vakcín při pěti dávkách v jedné lahvičce. V lednu by mělo přibýt ještě i 20.000 vakcín Moderna.

V rámci letošních sněmovních voleb, sdělil, jaké má plány pro případ, pokud se mu nepodaří obhájit premiérský post. „Jediné, co mohu v tuto chvíli říct, je, že by bylo dobré, kdybychom obhájili vítězství, protože by to znamenalo kontinuitu. Nemusíte se bát, že pokud bych neobhájil premiérský post, že bych se ztratil,“ ujišťuje premiér.

Dokáže si představit i sebe v roli opozičního politika. „Třeba budu sedět v opozičních lavicích a budu interpelovat premiéra a ministry, jak to dělají teď poslanci opozice,“ řekl Babiš.

V každém případě bude respektovat výsledek voleb. „Musím se smát a vlastně to ukazuje na omezenost, nenávist a hloupost těch lidí, kteří teď tvrdí, že se nebudu chtít vzdát premiérského křesla nebo že bych naše voliče vyzýval k nerespektování výsledků voleb. Tohle určitě není můj styl,“ zdůraznil.

Na dotaz, zda by vyloučil prezidentskou kandidaturu, sdělil: „Pro mě to teď není téma. Jsem premiér, který má konkrétní výsledky, a chci vyhrát říjnové volby a dál pracovat pro lidi.“

Závěrem vyvrátil spekulace, že nedojde k vrácení 10 miliard armádě z rozpočtové rezervy. „Určitě to bude ještě tenhle měsíc. Jasně jsme řekli, že ty peníze dostanou v průběhu ledna, a to platí. Už jsem rovněž zaznamenal spekulace o tom, že to neuděláme. Je to nesmysl,“ dodal premiér Babiš.

