Babiš? Václavák neuspěl. Ale to Německo... Obeznámená novinářka dává karty na stůl. I co se skandálu v Rakousku týče

Po nových volbách v europarlamentu posílí frakce Marine Le Penové i Nigela Farage, lze celkové výsledky brát jako posílení protibruselských sil?

Jednoznačně, ale to se očekávalo. Jinak to asi nemohlo dopadnout. Nevím o ničem, čím by si Brusel občany států, kterým velí a neustále je nějak omezuje, v poslední době příznivě naklonil. Francie má navíc ohromné vnitropolitické problémy a způsob, jakým je prezident Macron řeší, je více než špatný. Brutalita s jakou policie ve Francii zasahuje proti vlastním občanům, to je víc než za hranou. Velká Británie má za sebou volby, které tam už vůbec neměly být. Vítězství strany a opravdového lídra, kterému věří, že ten problém s Brexitem konečně vyřeší, je logický. Ještě nesmíme zapomenout na Itálii, Salvini další jasný vítěz. Také Maďaři vzkázali Bruselu jasně, že Orbán má nadále jejich podporu. Jsem ráda, že používáte termín „protibruselských“, protože ta tvrdohlavá snaha „probruselských“ politiků, stavět Evropu na stejnou úroveň jako Evropskou unii, už opravdu obtěžuje.

V Německu výrazně posílili Zelení, mají skoro 21 procent. Znamená to změnu ve směřování Německa? A jak komentovat výsledek AfD, tedy jen 10,8 procenta?

Německo je pro mě osobně ohromné zklamání. Za současné problémy Evropa vděčí právě politice jejich vlády a oni nejsou schopni s tím něco udělat. Tváří se jakoby nic. Jako by s tím neměli nic společného. Viditelně se bojí nějaké příliš radikální změny a mají pocit, že Zelení jsou taková neutrální volba. 21 % Němců si už pravděpodobně nepamatuje skandály Zelených a jejich hesla na demonstracích, kde pobíhali s transparenty „Chcípni Německo“? Nebo si to přejí? Jiní to řeší tak, že zvolí strany jako Die Partei, která je popisována jako „satirická“, ale, co vlastně takové zastoupení v EP přinese, to nevím. Mně to vtipné nepřipadá, ta jejich tichá podpora Merkel, ta jejich poslušnost a možná i naivita, to je špatné znamení.

Ve Francii těsně zvítězila Marine Le Penová před Emmanuelem Macronem (23,5 vs. 22,5 procent), je to úspěch Le Penové, nebo spíše vyhrál Macron tím, že udržel velmi těsný odstup? Mohou francouzští europoslanci od Le Penové tvořit v Bruselu významnou sílu?

Je to především symbolické a důležité vítězství Marine Le Penové nad Macronem. Pozitivní signál pro Francouze. Marine si v Bruselu nebude brát servítky a pokud to jen trochu půjde, bude bojovat.

Jak se díváte na aféru Heinze-Christiana Stracheho? Zničila vládní potenciál rakouské pravice? Skandál inicioval rakouský právník íránského původu Ramin Mirfakhrai. Měl pravdu Jan Zahradil, když řekl, že odteď se tímto způsobem budou likvidovat ti, kteří jsou „politicky nepohodlní“?

FPÖ už zvládlo horší krize. Ta aféra je především velký trapas pro všechny zúčastněné, ale na výsledcích ve volbách FPÖ se to až tak extrémně neprojevilo. Snažit se zlikvidovat politické konkurenty pomocí uměle vyrobených skandálů ve spřízněných médiích, to už u nás také máme vyzkoušené. Spíš než původ právníka, který byl podle mě stejně jen figurkou, bude zajímavé, jestli se někdy dozvíme pravdu o tom, kdo si tuhle aféru objednal a jakou roli v tom hráli Němci.

Andrej Babiš vyhrál i tyto eurovolby, získal 21,18 procent hlasů. Je to výhra, nebo zklamání? Mohou být spokojení spíše demonstranti z Václavského náměstí, nebo premiér Babiš?

Vítězství ANO se předpokládalo, 6 mandátů je dobrý výsledek a demonstranti z Václavského náměstí určitě spokojení nebudou. Spíš jsem překvapená, že si voliči ODS prosadili z 15 místa do evropského parlamentu pana Vondru. Tohle je tedy po odchodu Václava Klause ml. nová tvář ODS? Klausově nové politické straně to pravděpodobně usnadní situaci v blížících se parlamentních volbách.

Pro ČSSD jsou tyto eurovolby katastrofou. Zisk necelých 4 procent znamená, že sociální demokraté budou v novém europarlamentu úplně chybět. Co udělali sociální demokraté špatně?

Udělali špatně snad všechno. Dnes dostali od lidí účet za povýšené požadavky při tvorbě vlády i stále nezaplacené milionové dluhy v zemi, kde exekutora pošlou i na nedospělé děti.

Čtenáři ParlamentníchListů.cz vtipkují, že Bohuslav Sobotka nyní otvírá šampaňské na oslavu, že se zkázu ČSSD podařilo dokončit. Je hrobařem strany právě Sobotka?

Bohuslav Sobotka byl v podstatě zapomenut ve chvíli, kdy odjel tramvají zpět do svého civilního života. Kdyby se ČSSD vzpamatovala včas, mohla v EP být. Místo toho sociální demokraté nabízeli jeden neuvěřitelný personální trapas za druhým. Pana Pocheho, tvrdohlavého kandidáta na ministra zahraničních věcí, kterého sice nikdo nechtěl jmenovat, ale přesto se na ministerstvo snažil „vnutit“. Pana Petříčka, ministra zahraničí bez charizma, zkušeností a důvěry lidí. Pana Hamáčka a jeho vyhrožování lidem, pokud se budou na sociálních sítích „nevhodně“ vyjadřovat po vražedných útocích islamistů. Jeho přehlížení a zlehčování nebezpečí terorismu, které Češi berou hodně vážně, a nejsou tak hloupí, aby čekali, až se něco stane. Pokud měla ČSSD po tom všem šanci aspoň na jeden mandát, tak ji pan Hamáček definitivně pohřbil svým vystoupením v předvolební debatě v České televizi.

Co z dalších výsledků v Česku vás zaujalo? Co říkáte na výsledek Pavla Teličky nebo Svobodných?

Pan Telička se hodně snažil, ale snažil se pozdě. Podle toho dopadl. Nečekala jsem, že by se do EP dostali Svobodní, ale například Klára Samková určitě šance měla. Podle mě jí ublížila příliš konfrontační kampaň na začátku. Hodně lidí se nakonec rozhodlo pro pana generála Blaška, nikoliv pro SPD. Stejně jako voliči lidovců chtěli raději Tomáše Zdechovského než paní Šojdrovou. Celkově se tedy dá říct, že v těchto volbách lidé volili vědomě svoje vlastní kandidáty, protože se jim nelíbili lídři předvybraní politickými stranami. To je myslím pozitivní vývoj. Takže všem, kteří byli zvoleni, je opravdu potřeba pogratulovat k velkému úspěchu.

autor: Marek Korejs