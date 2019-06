Babiš bude ve středu jednat s maltským premiérem

V unijních záležitostech by měli premiéři probírat především situaci po volbách do Evropského parlamentu a obsazení vrcholných unijních představitelů. Hovořit by měli také o víceletém finančním rámci, dokončení vnitřního trhu, migraci a prioritách finského předsednictví EU. Abela by se měl separátně sejít s náměstkem ministra zahraničních věcí Lukášem Kauckým.