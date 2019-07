Babiš jde s Orbánem. Tak dostaneme z EU míň, říká Lída Rakušanová. Premiér jasně promluvil o von der Leyenové

Komentátorka Českého rozhlasu Lída Rakušanová se ve svém komentáři vyjádřila ke změnám myšlení premiéra Andreje Babiše (ANO), a to co se týče Evropské unie. Právě k ní se Babiš také vyjádřil ve svém komentáři na Facebooku.

Suma 24,5 miliardy korun je podle Rakušanové tzv. čistá pozice, tedy rozdíl mezi penězi, které český stát do evropské pokladny odvedl a sumou, kterou obdržel. „Za loňský rok to bylo skoro 50 miliard korun. A vezmeme-li to od začátku členství ČR v unii v roce 2004, dostala Česká republika od Evropské unie doposud 765,7 miliardy korun. Což je zhruba polovina státního rozpočtu na letošní rok,“ poznamenala komentátorka a vzpomněla, co vše se z evropských peněz financovalo.

Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 6% Je to špatně 88% Je to jedno 6% hlasovalo: 1526 lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef