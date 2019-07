Babiš je chaot. Na naši zemi se řítí sucho a vychovává se nekompetentní mládež, varuje Jan Štern

„Nad Českem visí tři velké hrozby. Hrozba dopadu klimatické změny, která se řítí, a stále se nic neděje. Druhou hrozbou je akutní zaostávání naší společnosti a ekonomiky, stáváme se montovnou. Třetí věc, máme velmi zaostalý rigidní systém vzdělávání,“ zmiňuje Štern, jaký Damoklův meč visí nad naší zemí.

Video najdete ZDE.

„Naše zemědělská půda nezadržuje vodu. Nebo respektive velice málo, protože je zdevastovaná průmyslovým způsobem. Tohle nevyřeší vláda, toto musí vyřešit lidé, kteří na té půdě hospodaří a vezmou si to za své,“ zmínil Štern. „Jestliže hrozí, že do deseti let se česká krajina promění v polopoušť ve stylu Jordánska, tak to chce drastické změny,“ zmiňuje Štern, jenž by přikázal prostřednictvím zákonů nutnost vytváření remízků, rybníků, mokřady, meze, zelené pásy. A až v tu chvíli by pak zemědělec mohl dosáhnout na dotace.

„Musíme garantovat, aby z prosperity těžili všichni,“ zdůraznil pak také k dalším otázkám Štern, kdy podle jeho slov chce strana být pro úspěšné, ale i pro sociálně slabé. Společně se svou stranou by chtěl kandidovat v nadcházejících volbách, ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval zástupce hnutí na kandidátce STAN. To už nyní Štern nechce.

Následně se Štern vyjádřil také k problémům premiéra Andreje Babiše (ANO). „Jsem podporovatel Milionu chvilek, na Letné jsem byl. Nebyl jsem tam proto, že pan Babiš má problémy s Čapím hnízdem, byl jsem tam proto, že Andrej Babiš je neschopný, popleta, chaot,“ podotkl s tím, že naše země zaostává a upadá. „Řítí se na nás sucho a vychovává se zde nekompetentní mládež,“ podotkl v závěru.

autor: vef