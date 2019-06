Babiš je přesvědčen, že Bruselu nic vracet nebudeme: Audit na hraně šikany. Udavač Wagenknecht a zkorumpovaná neziskovka

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v rozhovoru pro Blesk vyjádřil k auditním zprávám z Bruselu, které důrazné odmítá, i k demonstracím na Václavském náměstí, kam chodí lidé, kteří uvěřili lžím. A pustil se i do svého rivala, do předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska.

Předseda vlády zmínil slova šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska o tom, že v případě, že se budou muset vrátit peníze kvůli auditům, tak nám je strhnou z dalších plateb z Bruselu. „Naopak – od vstupu do EU, za vlád našich tradičních demokratických stran spolu s panem Kalouskem jako ministrem financí, přišla naše země o 35 miliard, které museli zaplatit daňoví poplatníci,“ připomněl s tím, že zrovna pan Kalousek se na tom jako ministr významně podílel.

„Zásadně odmítám, že bychom něco měli vracet,“ zdůraznil již opakovaně předseda vlády s tím, že co se týká Agrofertu a jeho osoby, tak Česko nikdy nic nevracelo a ani vracet nebude. „O tom jsem přesvědčený,“ podotkl ministerský předseda.

Je pevně přesvědčen, že nedojde k tomu, aby Evropská komise na vrácení dotací trvala. Není to prý spor Agrofertu a Evropské komise. „Je to o Česku versus Komise. Tady se úředníci EU snaží vykládat český zákon, když původně kritika směřovala na mě z důvodu evropské vyhlášky,“ dodal.

„Co se týká těch auditů, tak to je útok na český rozpočet. Ty závěry auditu jsou velice pochybné. V dalším auditu byli dva ze tří auditorů prý Češi, což je velmi nestandardní,“ uvedl premiér a doplnil, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vzneslo pochybnosti o celém průběhu auditu. „Na všechny dotazy dostali od ministerstva auditoři odpovědi, ale do zprávy je nezapracovali a nezdůvodnili svá tvrzení. Dokonce se chovali prý na hraně šikany,“ poznamenal.

V kontextu s tím zmínil existenci vazeb na české úředníky. „Tam jsou vazby na mého bývalého náměstka na Ministerstvu financí, dnes senátora za Piráty Lukáše Wagenknechta, který ještě ve své funkci udal Českou republiku do Bruselu,“ poukázal s tím, že na základě tohoto jeho udání čeští daňoví poplatníci zaplatili 800 milionů korun.

„Má dostatečný kontakt na Brusel, spolupracoval s jednou německou europoslankyní, která mě dlouhodobě v Bruselu poškozovala a na napadání mé osoby si postavila kampaň do evropských voleb. Zároveň spolupracuje se zkorumpovanou neziskovkou Transparency International,“ řekl k Wagenknechtovi Babiš.

Nyní Babiš čelí mnoha útokům a masovým demonstracím, rozhodně ho to však nepřivedlo k myšlence, že by se svého premiérského postu vzdal. „Ani sekundu jsem o tom nepřemýšlel,“ uvedl Babiš, jenž zmiňuje podporu od lidí, kteří mu věří. „Ti, kteří nejsou ve volbách úspěšní, se to snaží zvrátit. Část lidí bohužel uvěřila lžím, které o mně opakuje opozice a lidé, co mě chtějí dostat z politiky,“ podotkl.

S organizátory demonstrací se sejít nehodlá. „Už byl zorganizovaný kulatý stůl k justici, kde byla přítomna ministryně Benešová a pan Minář (organizátor demonstrací Mikuláš Minář) a proběhla tam debata o české justici. Takže nemám důvod,“ uzavřel s tím, že pokud chce Minář změnit českou politiku, má založit stranu a s ní se pokusit uspět v demokratických volbách.

autor: nab