Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek svolal krizový štáb svého resortu v reakci na žhářský útok v průmyslovém areálu v Pardubicích. Jednání se zaměřilo na vyhodnocení situace po ranním požáru skladovací haly, který se rozšířil i na sousední administrativní budovu.
Po skončení jednání štábu na tiskové konferenci uvedl, že událost se obešla bez zranění osob a že aktuálně neexistují informace o bezprostředním dalším nebezpečí pro veřejnost. Zdůraznil však, že na základě dostupných poznatků je velmi pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem.
„Požár vznikl ve čtyři hodiny ráno v hale v Pardubicích v ulici Dělnická v průmyslové zóně Černá za Bory ve společnosti ARCHER-LPP. Ve 12 hodin jsem svolal krizový štáb ministerstva vnitra. V tuto chvíli nemáme informace, že by hrozilo jakékoliv další bezprostřední nebezpečí. V nejbližší době zasedne znovu spolu s krizovým štábem také zpravodajská skupina, která posoudí, zda je nutné zvýšit stupeň ohrožení terorismem v České republice,“ uvedl ministr.
Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že policie přijala ohlášení krátce po čtvrté hodině ranní prostřednictvím linky 112. „Na místo byly okamžitě vyslány hlídky pardubické policie. Zahájili jsme dokumentaci požáru, začali jsme zajišťovat stopy a zahájili řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Na místě kromě pardubické policie pracují specialisté z Kriminalistického ústavu Praha, z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Využita byla Letecká služba. Na místě zasahují i pyrotechnici. Probíhá pyrotechnická prohlídka. Následovat bude ohledání místa činu. Kdy začneme ohledávat požářiště, závisí na statikovi a hasičích. Bude probíhat minimálně v řádu dnů,“ sdělil Vondrášek.
Vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby. Pozdě odpoledne se sešla Bezpečnostní rada státu. Vondrášek dodal, že strážci zákona po pachatelích intenzivně pátrají.
Zasahovalo 14 jednotek hasičů, chemická laboratoř kontrolovala kvalitu ovzduší
Na tiskové konferenci vystoupil také náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR Zdeněk Borovička. „Krátce po čtvrté hodině ranní bylo přijato volání na tísňovou linku. Byl oznámen požár dvou průmyslových objektů. Na místě zasahovaly čtyři profesionální jednotky a deset dobrovolných jednotek. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Na místo byla povolána také chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, která kontrolovala kvalitu ovzduší. Požár je uhašen. Místo je předáno policii k dalšímu vyšetřování,“ sdělil Borovička.
Slovo pak dostala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. „Ráda bych se vyjádřila k okolnostem, které souvisejí s trestním řízením, jež ve věci probíhá. Na samém počátku byli kontaktováni státní zástupci v regionu. Když se vyhodnotily prvotní okolnosti, učinil státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze závěr, že zde existuje reálné podezření z trestného činu teroristického útoku,“ uvedla Bradáčová.
Dodala, že dozor nad vyšetřováním má právě Vrchní státní zastupitelství v Praze. Nejvyšší státní zastupitelství je podle ní kontaktním bodem pro boj s terorismem a také zabezpečuje mezinárodní právní pomoc v případě, že by se jednalo o skupinu, která by působila na území více států.
„V současné chvíli se vyhodnocují znaky trestného činu. Kvalifikace se může posunovat. Budeme očekávat informace od Policie ČR, které vyplynou z ohledání místa činu, případně dalších úkonů,“ konstatovala nejvyšší žalobkyně.
„Výměna informací mezi bezpečnostními sbory probíhá de facto na nepřetržité bázi. Pokud budeme mít informace vhodné ke zveřejnění a nebude tím narušen průběh prověřování, budeme veřejnost informovat,“ ujistil Metnar.
Upozornil, že se k celé věci mohou objevovat i dezinformace a dodal, že oficiální údaje budou poskytovány přes kanály ministerstva, policie či hasičů. Vyzval veřejnost, aby se nenechala ovlivňovat neověřenými informacemi na sociálních sítích a řídila se pouze oficiálními sděleními ministerstva vnitra, policie nebo bezpečnostních složek. O dalším postupu slíbil průběžně informovat. Ujistil, že případ se řeší už od brzkých ranních hodin. „Jsme takřka nepřetržitě on-line,“ zdůraznil Metnar.
Borovička podotkl, že policie vyhodnotí informace ve spolupráci se zpravodajskými službami. „Jediné, co mohu v tuto chvíli potvrdit, je úmyslné založení požáru. To máme za prokázané. Informace velice důkladně prověřujeme, buďte obezřetní při přejímání informací z internetu,“ zareagoval na otázku na video, které koluje po internetu a údajně ho natočili a zveřejnili žháři.
Metnar zdůraznil, že informace jsou sdíleny a konzultovány také se zahraničními partnery.
Babiš: Událost nesouvisela s rozpočtem, firmy si musejí areály zabezpečit
Premiér Andrej Babiš (ANO) večer po mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) vystoupil společně s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem na tiskové konferenci v sídle vlády a informoval o závěrech schůzky, která se uskutečnila v 18 hodin.
„I když jsme byli po celý den v telefonickém kontaktu s ministrem vnitra a ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) panem Koudelkou, rozhodl jsem se svolat mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu, protože některé informace nebylo možné sdělit po telefonu. Zasedání proběhlo v režimu tajné, což znamená, že informace, které vám můžeme sdělit, jsou minimální. Bezpečnostní orgány pracují, událost se vyšetřuje a my jsme se obeznámili se situací. Zasedání trvalo více než hodinu a přijali jsme řadu opatření. Je důležité, abychom v případě takové události uměli reagovat a předešli podobným záležitostem. K incidentu došlo u soukromé firmy. Hlavním vzkazem, který budeme oficiální cestou tlumočit všem českým výrobcům obranného materiálu, zbraní a technologií, je výzva k zabezpečení jejich areálů. Areál napadené firmy totiž zabezpečen nebyl. Přestože tam byl hlídač, vniknutí bylo velmi snadné. Apeluji proto na všechny naše firmy, aby si areály co nejdříve zabezpečily na úrovni nejmodernějších technologií,“ vyzval premiér.
Dále uvedl, že požádal prvního místopředsedu vlády Karla Havlíčka (ANO), aby se zvážilo navázání vývozních licencí na úroveň zabezpečení areálů těchto firem. „Považuji to za důležité v zájmu firem i celé společnosti. Dále prosím média, aby nelhala o rozpočtech tajných služeb. Zveřejnil jsem dokument, který dokazuje, že BIS má pro letošní rok rozpočet o 230 milionů korun vyšší než loni, zatímco za minulé vlády došlo k jeho snížení. Největší propad rozpočtu BIS nastal mezi lety 2022 a 2024, kdy byl ponížen o 116 milionů. Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) i vojenská rozvědka mají rozpočty stabilní. Odmítám lži, že by tato událost měla souvislost s rozpočtem, který byl naopak navýšen,“ uvedl Babiš.
Pokračoval, že žádá Deník N, aby „nešířil dezinformace“ o tom, že kvůli útoku v Pardubicích otočil letadlo cestou do Budapešti. „Z Bruselu jsem přiletěl kolem půl jedné ráno a do Budapešti jsem žádným letadlem neletěl. Jel jsem autem, a když jsem zjistil vážnost situace, vrátil jsem se a účast na summitu EPC zrušil. Prosím, ověřujte si informace,“ vyzval předseda vlády.
Ministr vnitra pak vysvětlil, proč byla svolána BRS. „Bylo to vhodné pro sdělení detailů, které nelze řešit po telefonu. Od 16:00 zasedal krizový štáb společně se zpravodajskou skupinou a posuzovali jsme míru ohrožení. Došli jsme k závěru, že stupeň ohrožení terorismem zůstane na úrovni B, tedy v té posílené variantě, kterou máme nastavenou již delší dobu. Žádné bezpečnostní složky nemají informace o přímém ohrožení. Situaci však neustále vyhodnocujeme,“ sdělil Metnar.
K vyšetřování premiér podotkl, že jsou ve hře čtyři verze, které ovšem nemůže komentovat. Na dotaz, zda bude stát soukromým firmám s posílením bezpečnosti pomáhat, odpověděl: „Stát firmám finančně pomáhat nebude. Mají obrovské zisky z války, tak musí zabezpečení areálů financovat z nich. Pokud chtějí licence a exportovat, musí mít areály řádně zabezpečené kamerovými systémy. Není možné, aby se vojenský materiál vyráběl v místech, kde stačí k překonání plotu žebřík. Musí to udělat na své náklady a v souladu s novými licenčními podmínkami.“
Odmítl komentovat, kdo se k útoku přihlásil. „Je to předmětem vyšetřování,“ podtrhl a dodal, že přijatá bezpečnostní opatření se týkají všech firem, které vyrábějí komponenty pro vojenský materiál vyvážený na Ukrajinu, do Izraele nebo na Blízký východ. „Ministerstvo průmyslu musí tyto subjekty, které podléhají licenční správě, zmapovat,“ podotkl Babiš.
Ministr Metnar připustil komunikaci s izraelskou stranou a dalšími partnery, nechtěl však komentovat dotaz, zda hovořil s izraelským velvyslancem.
Požár vypukl krátce po čtvrté hodině ranní ve skladovací hale v Dělnické ulici v průmyslové zóně na okraji města. Oheň se rychle rozšířil i na sousední administrativní budovu, ale díky rychlému zásahu hasičů byl kolem poledne definitivně zlikvidován. Hasiči potvrdili, že v hale v době vzniku požáru nikdo nebyl. Nikdo ze zaměstnanců ani obyvatel nebyl zraněn.
Společnost ARCHER-LPP se zabývá výrobou optoelektronických systémů, jako jsou termovizní zaměřovače, dalekohledy, monokulární dalekohledy, noční vidění a další speciální přístroje. Společnost se neustále vyvíjí, vylepšuje své produkty a rozšiřuje jejich sortiment.
