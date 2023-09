Babiš oslovil Slováky, ať nevolí Šimečku: Vítání migrantů, drogy, poslušnost Bruselu. My už to známe

reklama

Ve třech z posledních pěti průzkumů preferencí a volebních modelů před sobotními parlamentními volbami na Slovensku skončil na prvním místě Smer-SD expremiéra Roberta Fica. Další dvě sondáže naopak mají na prvním místě Progresivní Slovensko (PS).

Andrej Babiš se proto rozhodl apelovat na slovenské voliče, aby Progresivnímu Slovensku nedali ve volbách šanci Ficův Smer-SD porazit. „Na Slovensku důležité volby. Protože mi na Slovensku záleží, řekl jsem svůj názor. Progresívne Slovensko pana Šimečky je stejné jako naši Piráti. Vítání migrantů, legalizace drog, vyšší daně, nižší důchody a poslušnost Bruselu. Tak to dopadlo v ČR a Slovensku stejný osud nepřeju. Mým největším přáním je, aby mezi Českou republikou a Slovenskou republikou byly ty nejlepší vztahy. Naše národy přece pojí tolik společného. Dejte si moje krátké video z Bratislavy,“ předeslal Babiš ke svému instagramovému videu.

Andrej Babiš ANO 2011



Expremiér Andrej Babiš promluvil na svém Instagramu jako rodilý Slovák ke slovenským občanům:

„Milé Slovenky, milí Slováci, srdečně vás zdravím. Jmenuji se Andrej Babiš, narodil jsem se v Bratislavě, a i když už třicet let žiji v České republice, na Slovensku mi velmi záleží. Vy v sobotu rozhodnete v parlamentních volbách, kdo bude v budoucí slovenské vládě. Zda to budou politici, kteří budou bojovat za zájmy slovenských občanů, nebo budou poslouchat Brusel.

Jako bývalý předseda vlády České republiky jsem měl skvělou spolupráci s premiérem Peterem Pellegrinim, společně jsme bojovali za zájmy slovenských a českých občanů v Bruselu a samozřejmě i V4 fungovala. Stejné to bylo s premiérem Robertem Ficem, když jsem byl ministrem financí v Sobotkově vládě.

A potom přišel Igor Matovič a všechno to zrušil a dal nám na vědomí, že Česká republika je jedna z mnohých zemí, že už nejsme ta preferovaná země.

Ale to nejhorší, co se vám může stát, že budete mít ve vládě Progresivní Slovensko, to jsou takoví čeští Piráti. Ti chtěli, aby Česká republika přišla o právo veta, aby o nás rozhodoval Brusel, to jsou oni – promigrantští, zelení šílenci. A co se u nás děje? To se stane i u vás! Navyšují daně, snižují důchody, přesvědčují nás o tom, kolik máme pohlaví, chtějí legalizovat drogy. A tomuto vy přece musíte zabránit, to si Slovensko nezaslouží,“ pokračoval Andrej Babiš.

„Pěkně vás prosím, rozhodněte v sobotu o vládě, která bude svrchovaná, bude bojovat za zájmy slovenských občanů. Přeji vám hodně zdraví, mám vás rád a držím vám palce,“ vzkázal Babiš Slovenkám a Slovákům.

Parlamentní volby na Slovensku 2023 jsou plánovány na sobotu 30. září 2023. Bude se jednat o devátou volbu poslanců do Národní rady Slovenské republiky a zároveň o čtvrté předčasné volby na Slovensku, řádné by jinak proběhly zkraje roku 2024.

