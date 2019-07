Babiš otočil? Po schůzi s Leyenovou chce bojovat s globálním oteplováním

I když ještě v červnu premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdil, že uhlíková neutralita je nesmysl, nyní už to takto direktivně nezamítá. Uvedl to po setkání s příští šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz.

Ursula von der Leyenová totiž zařadila přísnější boj proti klimatickým změnám mezi své priority. A tak i Babiš připustil, že by Česko mohlo souhlasit s dosažením klimatické neutrality do roku 2050. „Uhlíková neutralita nás bude stát dost peněz, musíme investovat miliardy a máme nějaké představy, jak bychom mohli získat dodatečné fondy,“ uvedl Babiš a zároveň zdůraznil, že je důležité, aby i Čína, Indie, Rusko a Spojené státy respektovaly klimatickou dohodu z Paříže.

Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 6% Je to špatně 87% Je to jedno 7% hlasovalo: 2646 lidí

Původní text ZDE.

Přitom ještě v červnu Babiš označoval uhlíkovou neutralitu za nesmysl. Tehdy uvedl, že si neumí představit, že by v roce 2050 nebyly žádné emise. Mínil také, že by se Unie měla spíše soustředit na krátkodobější klimatické cíle stanovené k roku 2030.

Začátkem července již pak připouštěl, že se Česko obecně přiklání k ambiciózním klimatickým cílům Evropské unie. Zároveň však dodával, že je nezbytné postupovat obezřetně, neboť si nemůžeme dovolit ohrozit naši ekonomiku a národní průmysl.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Afričan prý zabil chlapečka: Krev je na vás! Zaplacení politici! zní do Německa. Odkud přišla tato slova... Musím dělat politiku! Tomáš Klus vydal silný manifest Foldyna: Poděkoval jsem Kellnerovi a spustil se mediální sračkomet Babiš jde s Orbánem. Tak dostaneme z EU míň, říká Lída Rakušanová. Premiér jasně promluvil o von der Leyenové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef