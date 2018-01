Babiš po jednání vlády: Tradiční strany nic nedělají. My jednáme v Bruselu

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády předstoupil před novináře a prozradil nejen to, jak to bude dál s těžbou lithia v Česku. Slovo dostal také ministr zahraniční Martin Stropnický, který si pochvaloval, že do Česka dorazí více pracovníků z Ukrajiny. Zamíří např. do českého zemědělství.

„My jsme dneska dlouho debatovali o tom, co jsme slíbili, že teda budeme investovat,“ poznamenal Babiš. Investovat chce do obnovy památek, do domovů důchodců i do sportovních objektů. Vláda chce také ztransparentnit přidělování peněz sportovcům. „Rozpočet je to nejdůležitější, co nás čeká. Právě na něm bychom chtěli ukázat, že chceme investovat,“ zdůraznil předseda vlády.

Vedle toho si prý vláda chystala plán výjezdů do krajů. Jednotlivá jednání kabinetů by měla proběhnout v jednotlivých regionech. Snad po vzoru výjezdů prezidenta Miloše Zemana do krajů.

Došlo i na lithium. „Potom jsme samozřejmě dlouho diskutovali to lithium, kde teda nastala nešťastná komunikace pana ministra. Platí pro nás to, co řekla Sněmovna, že to memorandum je nulitní, že chce, aby těžbu prováděla česká firma a aby zisk té těžby zůstal v českých rukou,“ zdůraznil premiér.

V žádném případě se prý Babiš neobává soudních sporů s firmou European Metals Holdings. Trvá na tom, že memorandum bude zrušeno tak či tak.

Nakonec padlo pár slov i k jednání o podpoře druhé vládě Andreje Babiše. Je potřeba, aby občané viděli, co ty tradiční politické strany v Parlamentu dělaj. No, nedělají vůbec nic,“ vypálil premiér. „My pracujeme. My bojujeme za naše zájmy v Bruselu,“ zdůraznil šéf kabinetu. O toleranci své vlády dál jedná s komunisty a s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Babiš si chce také počkat, jak dopadne sjezd ČSSD. „Ty nabídky nebo nějaké vzkazy pana úřadujícího předsedy Chovance nemůžeme brát vážně,“ uvedl Babiš.

O slovo se přihlásil také ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO), který oznámil, že do Česka dorazí víc zahraničních pracovníků z Ukrajiny. „Samozřejmě, že jde o místa, která jsou nejprve nabízena na našem pracovním trhu a teprve když nejsou obsazeny doje k tomuto mechanismu,“ zdůraznil ministr s tím, že firmy si pracovníky sami vyberou. „Režim Ukrajina bude podstatně navýšen. Zhruba na dvacet tisíc žádostí, které bychom rádi navýšili. Pak jsou tu žádosti z Mongolska nebo z Filipín,“ doplnil k tématu Stropnický s tím, že z dalších zemí nebudou počty pracovníků tak vysoké. Ukrajinci by měli zamířit i do českého zemědělství.

autor: mp