Babiš popíchl EU: Ty dividendy, co od nás tečou! A Polsko a Maďarsko nechte být

„Bude to velice složité jednání. Ty návrhy toho rozpočtu, už co navrhovala bývalá Evropská komise, nejsou pro nás přijatelné,“ zdůraznil premiér. Přestože o rozpočtu probíhají jednání, zatím prý nedošlo k žádnému výraznému posunu. „Ten návrh znamená pro Českou republiku, že dostaneme přibližně o 180 miliard korun méně na těch příštích sedm let, 2021 až 2027. To je pro nás samozřejmě nepřijatelné,“ zopakoval Babiš před kamerami ČT.

Problém je podle jeho názoru v tom, že rozpočet ubral z kapitoly koheze, tedy vyrovnávání rozdílů mezi bohatšími a chudšími zeměmi EU. Peníze z koheze byly přesunuty na boj s klimatem. „Takže já nepočítám, že tady k nějaké dohodě dojde,“ pravil Babiš s tím, že Česko potřebuje peníze především na stavbu dopravní infrastruktury.

Problém je prý v tom, že z EU odešla Velká Británie, takže odešel velký přispěvatel do evropského rozpočtu, a navíc se zájmy řady států přesunuly z koheze na boj proti globálnímu oteplování. Babiš v této souvislosti vyčetl předchozím vládám, že do infrastruktury neinvestovaly už v minulosti.

A pokud už čistí plátci do rozpočtu tvrdí, že Česko i tak bohatne, Babiš prý použije protiargument, že u nás investují zahraniční investoři a získávají z České republiky peníze. „Chápu, že někomu se nelíbí, že dostali minulý rok 299 miliard dividend. Ty peníze od nás prostě tečou. Pro některé to není argument, ale pro mě to je argument a já se snažím přesvědčit ty čisté plátce, že to je jejich výhoda,“ zdůraznil Babiš.

Nakonec konstatoval, že jak v Polsku, tak v Maďarsku máme svobodné volby a svobodná média, tak není třeba tyto země kárat. „Nemyslím si, že je tu nějaký problém, ale možná na to má Evropská komise jiný názor,“ uzavřel své vystoupení Babiš.



