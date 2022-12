Babiš premiér a Okamura ministr zahraničí. Co byste dělali? V prezidentské debatě, bez Babiše, zavládl děs

Pánové Petr Pavel, Marek Hilšer, Josef Středula, Pavel Fischer a Marek Hilšer se sešli na další prezidentské debatě. Hilšer doporučoval dostat prezidenta pod větší kontrolu parlamentu, Fischer volal po udržení soudržnosti české společnosti. Středula zdůrazňoval rozměr sociální politiky a Pavel popisoval, že by se věnoval otázkám modernizace školství. V jednu chvíli dostali pánové otázku, co by dělali, kdyby byl Andrej Babiš (ANO) znovu premiérem a chtěl ministrem zahraničí jmenovat Tomia Okamuru (SPD). Odpověděli takto...

Týdeník Respekt uspořádal prezidentskou debatu, kterou vysílal na serveru YouTube. Moderoval ji šéfredaktor časopisu Erik Tabery, který hned na úvod oznámil, že Danuše Nerudová nedorazila, protože je nemocná. Doufám, že ji všichni a to včetně pánů kandidátů, přejeme brzké uzdravení,“ řekl hned na úvod.

Na pódium dorazili Marek Hilšer, Pavel Fischer, Josef Středula a Petr Pavel.

Středula hned v úvodu debaty varoval, že především sociální situace občanů bude v roce 2023 špatná a bude na prezidentovi, aby tuto situaci pomohl řešit. Vedle toho bude na prezidentovi a vládě, aby prezentovali jednotnou zahraniční politiku. A do třetice se bude muset prezident zapojit do modernizace země.

Pavel dal Středulovi za pravdu. A navrch přidal další tři priority.

„Já bych zdůrazňoval pevné zakotvení České republiky v EU a v NATO, protože nemáme žádnou jinou alternativu,“ uvedl Pavel s tím, že Česko je natolik provázané se svými sousedy a s těmito strukturami, že své problémy nemůže řešit izolovaně,“ upozornil.

Volal také po tom, že je třeba energeticky zabezpečit Česko i na další zimu.

Vedle toho zdůraznil, že by se budoucí prezident měl věnovat také modernizaci českého školství. „Protože bez toho nelze dosáhnout ani pokroku v ekonomice, ani v přístupu k modernizacím, protože na kvalitě lidí, které budeme připravovat, budou všechny tyto oblasti záviset? zdůraznil Pavel s tím, že nutnost provést modernizaci školství považuje za urgentní,“ pravil generál ve výslužbě.

Senátor Marek Hilšer považuje za stěžejní spolupráci Česka s dalšími partnery v rámci EU, ale nezůstal jen u toho. „Vítězství Ukrajiny, to je náš zájem,“ poznamenal v debatě.

Do třetice volal po obnově důvěry v demokracii i v demokratické instituce.

Další senátor Pavel Fischer volal po svornosti v českém národě.

„Zaprvé bych řekl solidarita s těmi, kteří budou potřebovat pomoc. Solidarita vytváří pocit sounáležitosti, nebo toho, čemu se dříve říkalo svornost. A když k sobě budeme patřit, tak nás nerozhodí ani další třeba bezpečnostní hrozba, která by mohla přijít. A tady vidím, že je třeba, aby Česká republika napřela pozornost,“ upozorňoval s tím, že na soudržnost společnosti nesmíme zapomínat.

A do třetice zmínil nutnost upevnit důvěru v právní stát.

Došlo i na otázku, zda by se nějak měly změnit pravomoci prezidenta.

Podle Pavla není třeba je zpřísnit, ani zpřesnit, ani rozšířit. Považuje je za dostatečné.

„To, co by možná mělo smysl, je zpřesnění ústavy tam, kde se ukázalo, že ji prezident Miloš Zeman využíval až příliš tvořivě,“ zaznělo od generála. „Konkrétně třeba při jmenování vlády, dal jeden příklad s tím, že by tady mohlo být dobré stanovit určité lhůty.

Vedle toho by prý zapojil Senát do jmenování členů Bankovní rady České národní banky.

Fischer by podle svých vlastních slov ústavu neměnil. Stačilo by mu, kdyby ji všichni, tedy i prezident, dodržovali.

„Ústava a zákony byly psány pro slušné lidi, kteří mají vůli je nejen respektovat, ale dokonce i uvádět v život. Takhle zní dokonce slib člena vlády. A prezident nejen že přísahá na ústavu, ale on slibuje i věrnost České republice,“ upozorňoval Fischer.

Konstatoval také, že deset let po zavedení přímé volby prezidenta je čas zhodnotit, co nám její zavedení dalo i vzalo.

Středula konstatoval, že prezident se musí řídit ústavou, a to i v případech, kdy ji zákonodárci změní. „Ústava je velmi dobře napsaná. To musím říct. Opravdu je to mimořádné, jak se Ústava ČR povedla složit. Čest každému, kdo se na tom podílel. Opravdu myslela na hodně věcí dopředu.

Hilšer věnoval pozornost také otázce zdravotního stavu prezidenta. Podotkl, že pokud je člověk na první pohled zdráv, nemusí zveřejňovat lékařské zprávy o zdravotním stavu. Ale kdyby měl nějaký zásadní zdravotní problém, zvažoval by odchod z úřadu. „Člověk má vědět, kdy má odejít,“ pravil Hilšer.

Pavel konstatoval, že jako voják musel být ve špičkové kondici a byť nepovažuje za zásadní, aby veřejnost znala celou jeho zdravotní dokumentaci, v obecné rovině by měli lidé vědět, zda je zdráv.

Podobně to viděl i Středula a Fischer. Ten je prý připraven zveřejnit informace o svém zdravotním stavu. Středula i Fischer ve shodě s Hilšerem prohlásili, že člověk musí vědět, kdy je správný čas odejít z úřadu.

Šéfredaktor Tabery poté nastínil hypotetickou situaci, co by kandidáti na prezidenta dělali, kdyby se předsedou vlády znovu stal Andrej Babiš (ANO) a na pozici ministra zahraničí by navrhl šéfa SPD Tomia Okmuru. „Jmenovali byste ho?“ zeptal se Tabery.

„Prezident není automatem na tyto věci a v tomto případě i zahraniční politika má i nějaké konsekvence. Pokud by tam byl někdo, kdo by v této oblasti přerušil vývoj České republiky, tak nevidím důvod jej jmenovat,“ prohlásil Středula s tím, že by považoval za důležité spolu s premiérem najít jiného kandidáta na post ministra zahraničí.

Pavel zavtipkoval.

„Kdyby k takové situaci došlo, tak by se z Tomia Okamury stal největší propagátor EU a NATO,“ rozesmál publikum. S vážnou tváří dodal, že Česko patří na Západ a pokud jde někdo proti tomuto směřování, pak ani Pavel nevidí důvod ho jmenovat.

Pro Hilšera je prý takovýto hypotetický případ „noční můrou“. Také on má za to, že Okamura by šéfem české diplomacie být neměl.

Fischer nabídl širší pohled.

„Prezident by neměl mít příliš velké slovo v tom, kdo bude jakým ministrem. Takže prezident by měl jednat dopředu,“ pravil Fischer. A kdyby hrozilo, že se do vlády dostane strana, která se chce přátelit s putinovským Ruskem, pak je podle Fischera na čase vést debaty o tom, jak tomu zamezit, protože pokud by se to přece jen naplnilo, budoucnost ČR by byla ohrožena. „Pak by byla ohrožena i naše prosperita. Kdyby hrozilo, že SPD ve volbách získá většinu a bude dál hlásat spolupráci s Ruskem, pak bych považoval za svou povinnost vystoupit a neměl bych vystoupit jenom já, a vysvětlovat lidem, že to opravdu není dobrý nápad,“ nechal se slyšet Fischer.

Středula varoval, že takováto situace by opravdu mohla znamenat ohrožení pro celé Česko a prezident by měl dělat všechno pro to, aby takové situaci předešel.

