Babiš pro PL: Skončí Foltýn, paragraf o cizí moci i omezení svobody slova. Slibuji

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

24.09.2025 17:01 | Zprávy

Bude-li hnutí ANO po volbách ve vládě, zruší všechna cenzurní a svobodu slova omezující opatření. Redakci serveru ParlamentníListy.cz to potvrdil lídr hnutí Andrej Babiš, který zdůraznil, že všechny tyto dřívější sliby platí. Skončí Foltýn, skončí gumový paragraf o činnosti pro cizí moc a další věci.

Babiš pro PL: Skončí Foltýn, paragraf o cizí moci i omezení svobody slova. Slibuji
Foto: Facebook
Popisek: Andrej Babiš

V průběhu vládnutí kabinetu Petra Fialy na naši zemi podle názorů mnoha občanů dopadla atmosféra strachu a byla uvedena do praxe mnohá opatření, která okrajují svobodu projevu a vyvolávají v občanech strach říkat nahlas názory, které nesouzní s oficiální vládní linií. 

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 12569 lidí

Do tohoto ranku patří útvar strategické komunikace plukovníka Foltýna na Úřadu vlády, nejasně formulovaný paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc, jehož pomocí je podle názorů řady právníků možné účelově odsoudit kohokoli, ale i další opatření či tlak vyvíjený pomocí výroků vládních politiků.

Andrej Babiš i další představitelé největšího opozičního hnutí, které v průzkumech dlouhodobě suverénně vede, a má tak největší pravděpodobnost, že se bude po volbách podílet na vládě v České republice, dlouhodobě zdůrazňuje, že tato omezení a paragrafy, které zužují mantinely svobody projevu, zruší. Zrušení paragrafu o cizí moci dokonce Babiš dříve označil za jednu z priorit, co by jeho vláda udělala hned po svém jmenování.

Na redakci serveru ParlamentníListy.cz se v uplynulé době obraceli čtenáři s žádostí, aby ověřila, že tyto sliby platí a mohou se spolehnout, že je příští vláda, ve které nejpravděpodobněji bude hnutí ANO dominovat, naplní.

„Co říkáme, to platí vždy. Před volbami i po volbách,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Andrej Babiš a potvrdil, že výše uvedené zruší, a to včetně Foltýnova úřadu.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ten zbytečný úřad určitě zrušíme. Pan Foltýn dokázal jen to, že urážel občany a posílal nějaké komunikační karty poslancům, aby věděli, co si mají myslet. To opravdu nemá se strategickou komunikací nebo bojem proti dezinformacím nic společného,“ říká Babiš.

Stejný slib platí podle jeho slov i v případě gumového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc.

„Paragraf o činnosti pro cizí moc je u Ústavního soudu, a pokud ho nezruší Ústavní soud, zrušíme ho my. Paradoxní je, že vládní pětikoalice si ho na sílu protlačila, ale na Ústavní soud se s námi obrátili i vládní senátoři. Určitě ale budeme řešit všechna opatření, která omezují svobodu projevu. Ta je pro nás nedotknutelná,“ zdůraznil Andrej Babiš ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.

Stejné či ještě razantnější záměry ve věci rozvolnění svobody projevu mají v programech i další opoziční strany a hnutí. Je nejvýš pravděpodobné, že příští Poslanecká sněmovna, která podle průzkumů bude většinově složená právě z těchto nyní opozičních stran, bude v této věci na podobné vlně a veškerá opatření, která byť jen trochu zavánějí cenzurou, budou zrušena. 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , cenzura , svoboda projevu , Foltýn , činnost pro cizí moc , gumový paragraf

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jak hodnotíte článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radim Panenka

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
David Smoljak byl položen dotaz

Ověřování faktů

Podle mě si většina novinářů solidních médií fakta ověřuje, problém ale jsou často informace na sociálních sítí, které se mezi lidmi šíří jako lavina a nikdo je moc neověřuje a taky vidím problém v tom, že politici spíš než aby případné nepravdy vyvraceli, tak mlčí. Nemyslíte, že je na místě změnit ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Babiš pro PL: Skončí Foltýn, paragraf o cizí moci i omezení svobody slova. Slibuji

17:01 Babiš pro PL: Skončí Foltýn, paragraf o cizí moci i omezení svobody slova. Slibuji

Bude-li hnutí ANO po volbách ve vládě, zruší všechna cenzurní a svobodu slova omezující opatření. Re…