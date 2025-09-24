Babiš pro PL: Skončí Foltýn, paragraf o cizí moci i omezení svobody slova. Slibuji

V průběhu vládnutí kabinetu Petra Fialy na naši zemi podle názorů mnoha občanů dopadla atmosféra strachu a byla uvedena do praxe mnohá opatření, která okrajují svobodu projevu a vyvolávají v občanech strach říkat nahlas názory, které nesouzní s oficiální vládní linií.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Do tohoto ranku patří útvar strategické komunikace plukovníka Foltýna na Úřadu vlády, nejasně formulovaný paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc, jehož pomocí je podle názorů řady právníků možné účelově odsoudit kohokoli, ale i další opatření či tlak vyvíjený pomocí výroků vládních politiků.
Andrej Babiš i další představitelé největšího opozičního hnutí, které v průzkumech dlouhodobě suverénně vede, a má tak největší pravděpodobnost, že se bude po volbách podílet na vládě v České republice, dlouhodobě zdůrazňuje, že tato omezení a paragrafy, které zužují mantinely svobody projevu, zruší. Zrušení paragrafu o cizí moci dokonce Babiš dříve označil za jednu z priorit, co by jeho vláda udělala hned po svém jmenování.
Na redakci serveru ParlamentníListy.cz se v uplynulé době obraceli čtenáři s žádostí, aby ověřila, že tyto sliby platí a mohou se spolehnout, že je příští vláda, ve které nejpravděpodobněji bude hnutí ANO dominovat, naplní.
„Co říkáme, to platí vždy. Před volbami i po volbách,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Andrej Babiš a potvrdil, že výše uvedené zruší, a to včetně Foltýnova úřadu.
„Ten zbytečný úřad určitě zrušíme. Pan Foltýn dokázal jen to, že urážel občany a posílal nějaké komunikační karty poslancům, aby věděli, co si mají myslet. To opravdu nemá se strategickou komunikací nebo bojem proti dezinformacím nic společného,“ říká Babiš.
Stejný slib platí podle jeho slov i v případě gumového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc.
„Paragraf o činnosti pro cizí moc je u Ústavního soudu, a pokud ho nezruší Ústavní soud, zrušíme ho my. Paradoxní je, že vládní pětikoalice si ho na sílu protlačila, ale na Ústavní soud se s námi obrátili i vládní senátoři. Určitě ale budeme řešit všechna opatření, která omezují svobodu projevu. Ta je pro nás nedotknutelná,“ zdůraznil Andrej Babiš ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.
Stejné či ještě razantnější záměry ve věci rozvolnění svobody projevu mají v programech i další opoziční strany a hnutí. Je nejvýš pravděpodobné, že příští Poslanecká sněmovna, která podle průzkumů bude většinově složená právě z těchto nyní opozičních stran, bude v této věci na podobné vlně a veškerá opatření, která byť jen trochu zavánějí cenzurou, budou zrušena.
autor: Radim Panenka
