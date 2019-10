Babiš promluvil o Erdoganovi. A o tom, co jsme po roce 89 udělali špatně

Zeman připomněl, že základ naší armády tvořili legionáři, ale také sokolové. Za časů první republiky se pak vyvíjela moderní československá armáda.

„Ale armáda zrazená. Francie sladká, hrdý Albion a my je milovali. Mnohokrát jsem přemýšlel, jestli jsme měli bojovat samostatně. Po anšlusu Rakouska se domnívám, že po obnažení jižního boku naší obrany, by byl tento boj pravděpodobně beznadějný,“ pravil Zeman před kamerami České televize. Ale kdyby k anšlusu Rakouska nedošlo, prezident by se prý přimlouval za to, abychom s Hitlerem bojovali.

Nakonec české armádě popřál, aby se co nejdříve dočkala oněch 2 procent HDP, které má dostávat od doby našeho vstupu do NATO, a to především na investice do své modernizace. Už před dvěma lety prý vyzýval k tomu, aby se česká armáda vyzbrojila drony. „Nesetkalo se to s velkým nadšením, zejména mezi vojenskými komentátory, jejichž vědomosti jsou nepřímo úměrné jejich sebevědomí. Nicméně praxe, nikoli naše praxe, ale praxe ve světě, prokázala, že drony umějí bojovat. Já jsem proto rád, že bude zřízen prapor dronů a že to snad nebudou žádné hračky, ale že to budou drony pozorovací, ale i bojeschopné,“ zdůraznil Zeman.

Fotogalerie: - Stroje české armády

Nakonec věnoval pozornost české účasti na zahraničních misích. A znovu podpořil účast českých vojáků. Navzdory tomu, že v misích tito vojáci umírají, operace mají podle Zemana smysl. „I tyto oběti ukazují, že naše armáda traumatizovaná dobou minulou, kdy nemohla bojovat, opět bojuje. Tento étos bojeschopné a bojující armády je to, co bychom si měli do budoucnosti odnést.“

Když dostal slovo předseda vlády Andrej Babiš (ANO), konstatoval, že v roce 1937 jsme byli největší výrobce zbraní na světě, později jsme tuto špici opustili, ale teď se tam prý vracíme. „A je mi velice líto, že jsme se po tý revoluci rozhodli, že vlastně zdecimujeme naši zbrojařskou výrobu a že jsme moc nevěnovali pozornost naší armádě. Včera tady byl premiér Kambodže, má 15 milionů obyvatel a 120 tisíc vojáků,“ prohlásil premiér.

Zbrojí se podle něj všude a my bychom toho měli využít. „V Izraeli, na Dalekém východě, v Maroku. Naše zbraně jsou legendární a je škoda, že jsme od toho odešli,“ posteskl si Babiš. „Trošku jsme zaspali dobu,“ prohlásil také.

Poté zmínil naše členství v NATO. „Já tady mám tu Severoatlantickou smlouvu,“ vstoupil do tohoto tématu Babiš poněkud zeširoka.

„Já jsem ve vrcholné politice velice krátce, vlastně od prosince 2017. A já jsem za tu dobu potkal všechny světové státníky, pana prezidenta (USA Donalda) Trumpa pětkrát. Poprvé jsem mluvil v OSN,“ pochlubil se český premiér vojákům.

Jedním dechem dodal, že je třeba ptát se na mezinárodním poli, co kdo konkrétně udělá, třeba při řešení problémů s migrací. Státy Visegrádské čtyřky to podle Babiše dělají a jsou blízkým spojencem Donalda Trumpa. „V4 je silná,“ hřímal s mikrofonem v ruce předseda vlády.

„A já už jsem se v roce 2015 ptal, na co máme NATO. Já jsem několikrát vyzýval, abychom se zamysleli nad tou bezpečností Evropy. My jsme vcelku v nepřijatelné situaci, protože jeden člen NATO dělá tady tu operaci, která je nepřijatelná,“ konstatoval Babiš v narážce na tureckou armádu, která decimuje Kurdy na severu Sýrie

Poté si položil otázku, k čemu vlastně máme Organizaci spojených národů. „Když si přečtete ty projevy z let 2017 až 2019, tak on (turecký prezident Erdogan) tam vyzývá k řešení migrace. Ta akce je nepřijatelná, ale je otázka, jak jsme byli my akční, co jsme udělali my,“ položil si řečnickou otázku Babiš. „Teď jsem politicky nekorektní, ale zkrátka, ta Evropa má problém,“ dodal ještě.

„Jestli tam byla turecká nabídka, aby tam byli i vojáci Velké Británie a Francie, tak já se ptám, proč jsme tam nebyli. Nedělo by se tam to, co se tam nakonec dělo,“ nedal se zastavit předseda vlády.

„Pokud znovu selžeme a nesplníme, co jsme slíbili, tak to bude velký problém. Proto já říkám, že musíme zbrojit a musíme zbrojit masivně,“ zdůrazňoval vojákům Babiš od stolečku s mikrofonem v ruce. Skutečně se prý musíme zamyslet také nad tím, jak by v otázkách bezpečnosti měla spolupracovat Evropa.

„My chceme armádu vybavit nejmodernějšími zbraněmi. Děláme na tom, ale na prvním místě jsou zájmy České republiky. I když jsme členy EU a NATO, tak na prvním místě jsou zájmy České republiky a našich lidí. Abysme se vrátili na ty přední příčky ve světě,“ uzavřel svůj projev šéf vlády.

autor: mp