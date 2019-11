Babiš prožírá rezervy! Školácké chyby. Ekonom natvrdo o veřejných financích

Marek hodnotí Babišovo chování jako krajně nezodpovědné. Premiér se podle něj vždy rád pochlubí, že se mu podařilo najít miliardy na splnění svých slibů voličům a může jim připravit další „dárek“ v podobě navýšení důchodu nebo slevy na jízdném.

„Vláda nejprve rozpustila finanční rezervy přesahující sto miliard korun, které vytvořila předchozí. A následně prodává státní aktiva. Celé to tak trochu vypadá jako politika po nás potopa,“ všímá si ekonom Marek z české pobočky společnosti Deloitte.

Jak upozorňuje server SeznamZprávy.cz, Babišova vláda v poslední době inkasovala rezervních 22 miliard korun zrušením Fondu národního majetku. Dále plánuje třeba zdanit finanční rezervy pojišťoven, což přinese dalších sedm miliard, a prodat vzácné kovy ze státních hmotných rezerv za dvě miliardy.

Podle Marka by bylo logičtější v době ekonomického růstu rezervy vytvářet, a ne je čerpat. „Pokud bychom chtěli prodat nějaké rezervy jako zbytečné, počkal bych s tím na dobu, až se to bude hodit veřejným rozpočtům více než dnes,“ myslí si ekonom a připomíná ekonomickou krizi v roce 2008, před kterou vlády ČSSD podobně utrácely. V recesi pak následná vláda Petra Nečase (ODS) „utáhla opasky,“ čímž se recese ještě prohloubila. Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7399 lidí

„Vláda utrácí ostošest, když se ekonomice daří. A zase si budeme utahovat opasky, až se bude ekonomice nedařit. To je učebnicově přesně opačná fiskální politika, než by měla být. Kdyby ji takto popsal student na vysoké škole, tak ho okamžitě vyhodím ze zkoušky,“ přidal příklad Marek, podle kterého by si stát jako dobrý hospodář měl vytvářet rezervy kdykoliv to jde, aby bylo kam sáhnout v ekonomicky horších dobách.

Problém je podle Marka fakt, že Babiš neustále o státních financích přemýšlí jako o byznysu. „Je velmi zavádějící klišé říkat, že když rozumím byznysu, rozumím i veřejným financím. Stát není firma. Já si opravdu myslím, že fiskální politiku by měl řídit někdo, kdo rozumí makroekonomii, veřejným financím,“ míní ekonom a dodává, že celá dnešní politika se mu zdá spíše jako marketingová kampaň zaměřená na další volby, než dlouhodobá vize rozvoje české ekonomiky.

